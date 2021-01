BEREDSKAP: Helseminister Bent Høie sier at regjeringen står i beredskap til å fatte lokale tiltak mot virusutbruddet i Nordre Follo. Foto: Helge Mikalsen, VG

Regjeringen står klar til å fatte tiltak raskt

Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at regjeringen er i beredskap til å fatte regionale tiltak etter virusutbruddet i Nordre Follo. Dersom utbruddet har spredd seg, kan de nasjonale tiltakene vare lenger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag formiddag ble det kjent at det er et pågående utbrudd med den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune i Viken – det første kjente utbruddet av mutanten i Norge.

Helseminister Bent Høie sier til VG at regjeringen står i beredskap til å fatte tiltak i regionen knyttet til virusutbruddet i Nordre Follo raskt, dersom det blir nødvendig.

– Det er viktig med de tiltakene som gjennomføres lokalt, både i Nordre Follo og de omkringliggende kommunene. Jeg avventer nå utfallet av møtet mellom kommunene, Helsedirektoratet, FHI og Statsforvalteren. Hvis de på møtet kommer frem til at regjeringen skal fatte vedtak om tiltak i dette området, istedenfor at kommunene gjør det selv, vil vi kunne gjøre det på kort varsel, sier Høie.

– Hvor raskt kan dere fatte en beslutning, dersom det blir nødvendig?

– Det kan gå veldig fort. Vi er i beredskap til å ta beslutninger hele døgnet.

Kan vare lenger

Høie sier samtidig at de strenge nasjonale smitteverntiltakene kan vare lenger, dersom smitteutbruddet har spredd seg.

– Det er for tidlig å si om vi vil gjøre nasjonale tiltak. Men det er nettopp denne utviklingen regjeringen har vært bekymret for da vi videreførte strenge tiltak etter nyttår. Det viser seg å være viktig å gjøre det, sier Høie og legger til:

– Hvis det viser seg at vi har mer spredning av et mer smittsomt virus i Norge, så vil det ha betydning for tiltaksnivået fremover. Da må vi holde på strengere tiltak fremover.

Han sier at de nå ser til Danmark.

– Vi må bygge på erfaringene som Danmark har gjort. Der har de hatt større innslag av et mutert virus i flere uker. De har nettopp videreført strengere nasjonale tiltak, selv om smittetallene går ned.

– Gode tiltak

Ifølge kommuneoverlegen i Nordre Follo kan den britiske virusvarianten ha spredd seg i tre uker.

– Har dere kontroll på situasjonen?

– Jeg oppfatter at kommunen har gjort gode tiltak for å kontrollere smitten. Den har gått ned i Nordre Follo den siste uken på samme måten som de nasjonale tiltakene har bidratt til det andre steder.

– Vi fikk først informasjon om at dette utbruddet kunne være knyttet til det muterte viruset sent i går kveld.

OVERKJØRT: Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hevet skjenkeforbud

Regjeringen opphevet nylig det nasjonale skjenkeforbudet, etter å ha blitt overkjørt av opposisjonen i Stortinget.

Nå kan man drikke alkohol til maten i flere norske byer.

– Det er ingen sammenheng mellom dette og skjenkestopp, men dette utbruddet viser det jeg sa til Stortinget tirsdag: det er viktig fremover å ha et samlet, strengt tiltaksnivå, ikke bare å se hvert enkelt tiltak for seg selv. Da må man ha tilstrekkelig tiltak samlet, sier Høie.

Han vil ikke rette noen pekefinger mot opposisjonen.

– Det er ikke min oppgave å advare Stortinget. Vi gjennomfører det Stortinget ber oss om.

Svarer Raymond Johansen

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), kalte fredag regjeringens beslutning om å åpne opp for at det kan avholdes verdenscup i Norge for «galskap».

Høie sier at byrådet i Oslo – og regjeringen – begge har mulighet til å stoppe et arrangement, hvis de mener det ikke er forsvarlig.

– Vi skulle gjerne ventet med å ta beslutningen om å avholde verdenscup, men det hadde ikke idretten mulighet til. Da måtte de ha avlyst alt nå. Vi åpner for dette med to klare forbehold. Regjeringen kan snu på beslutningen hvis smittesituasjonen tilsier det. Og kommunen der konkurransen avholdes må si aktivt ja til å gjennomføre arrangementet.

– Både jeg og Raymond Johansen kan derfor stoppe arrangementet, hvis det ikke er forsvarlig, sier han.