fullskjerm neste FORBANNET: Eidfjord-innbygger Kristoffer Huse (54) er forbannet over at innbyggere fra Ulvik kommer til Eidfjord for å teste seg.

Ulvik-innbyggere sendes til nabokommune for testing: − Mildt sagt forbannet

EIDFJORD/ULVIK (VG) Kolssyke Kristoffer Huse (54) og flere innbyggere i Eidfjord reagerer på at folk i mutantsmitterammede Ulvik sendes til dem for testing.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er mildt sagt forbannet. Det er jo null smitte her hos oss, jeg er redd vi skal få utbrudd her også, sier Eidfjord-innbygger Kristoffer Huse (54).

Torsdag er det til sammen påvist 28 smittetilfeller i Ulvik kommune i forbindelse med utbruddet. Fem av tilfellene er bekreftet som den muterte og mer smittsomme varianten fra Storbritannia.

KØ: En lang rekke av biler hjemmehørende i Ulvik ventet tirsdag formiddag ved test-stasjonen i Eidfjord. Foto: TERJE HJARTNES/AVISA HORDALAND

Gjennom uken har nabokommunen Eidfjord tatt på seg ansvaret med å hjelpe Ulvik med testingen, og rundt 150 personer fra den smitterammede kommunen har fått reise over grensen for å teste seg.

Eidfjord kommune har kun hatt ett smittetilfelle i november gjennom hele pandemien, og har foreløpig holdt seg smittefrie gjennom utbruddet i Hardangerkommunene.

KART: Ulvik grenser til seks kommuner, som alle er i møte sammen med FHI og statsforvalteren onsdag kveld.

– Jeg synes de kunne gjort det på en annen måte, de kan jo smitte folk her, sier Huse.

Selv er han i risikogruppen med kraftig kols og hjerteproblemer. Nå sitter han i bilen sin utenfor matbutikken i Eidfjord.

– Jeg unngår å reise på butikken, og handler bare når det er helt nødvendig.

fullskjerm neste SMITTEFRIE: Eidfjord kommune har kun hatt ett smittetilfelle i november gjennom hele pandemien, og har foreløpig ikke påvist smittetilfeller etter utbruddet i området.

– Faglig forsvarlig

Smittevernoverlege Rita Høvset sier til VG at det har vært en del reaksjoner fra innbyggerne.

– Det tar jeg med knusende ro, jeg hadde aldri gjort dette om det ikke var faglig forsvarlig. Det bunner nok i frykt, sier Høvset.

Det var Avisa Hordaland som først omtalte at Ulvik-innbyggerne ble testet over kommunegrensen.

Godt over hver femte innbygger i Ulvik er satt i karantene, og helsepersonell slet med å få nok folk til å kunne drifte både smittesporing og testing, sier kommuneoverlegen.

fullskjerm neste TESTES: Torsdag holder de fortsatt på å teste i Ulvik kommune, her testes Harry Dijkstra på teststasjonen.

– Da sa vi at vi kunne hjelpe til med testing, og så på hvordan vi kunne gjøre det på en trygg måte. Det er utrolig viktig at vi har stilt opp og hjulpet til, de er i en veldig vanskelig situasjon.

Ulvik-innbyggerne kommer kjørende i puljer utenfor legevakten, og blir testet i bilene sine mens området rundt er sperret av. Eidfjord har tatt unna over halvparten av testene til innbyggerne i nabokommunen de siste fire dagene.

– Er det noen risiko for at man tar med smitte inn i deres kommune når Ulvik-innbyggere tester seg her?

– Nei, det er det ikke. De blander seg ikke med befolkningen og de holder seg inni bilene sine. De har bare kontakt med oss som har fullt smittevernutstyr, og som har gjort dette mange ganger før.

Stoler på folk

Eidfjord-innbygger Kristoffer Huse er fortsatt skeptisk til tross for at smittevernoverlegen sier at ordningen er faglig forsvarlig.

– De sier at det er sikkert at de holder seg i bilene, men folk i butikken her har vært rasende fordi det har vært Ulvik-innbyggere innom. Om det er tilfelle, får vi bare krysse fingrene.

Høvset sier de stoler på at folk ikke bryter karanteneplikten.

fullskjerm neste HJELP: Eidfjord kommune hjelper nabokommunen med testingen, her ved kommuneoverlege Arita Høvset.

– Det har vært litt rykter om at noen har vært på butikken. Vi vet at det ikke er noen som har vært i karantene som har vært innom noe butikk. Det har vi god kontroll på. Alle har fått beskjed om å holde seg i bilene sine.

– Hvis det var noen som var på butikken, så var det ikke noen som var i karantene, sier hun.

Det at de har fått testet mange er en viktig del av smittebekjempelsen i regionen, og helt avgjørende for å få testet folk, mener smittevernoverlegen.

– Men det er klart jeg er bekymret for at vi skal få smitten, men via andre kanaler, ikke fra testingen. Det er jo et veldig smittsomt virus.

Hjelp fra Bergen

– Det er nesten ikke til å tro at vi ikke har fått det enda, sier ordfører i Eidfjord Anders Vatle.

Ordføreren forstår at innbyggerne er bekymret for at folk kommer til dem for å teste seg.

– Men fagfolk har jobbet med dette i et år, og har vært i tett dialog med sentrale myndigheter om hvordan de skal håndtere dette. Jeg stoler på at de har gjort vurderinger som tilsier at dette er trygt, sier Vatle.

– Hadde det vært vi som stod i den situasjonen her, hadde vi også hatt stor behov for hjelp, og da må vi stå sammen og løse dette.

TILLIT: Ordfører i Eidfjord Anders Vatle stoler på de vurderingene som er gjort knyttet til testingen i kommunen. Foto: Hallgeir Vågenes

Smittevernoverlegens vurdering er at det ville innebære mer risiko for deres personale å i stedet reise inn til Ulvik og utføre testingen der. I og med at de er en liten kommune, er også personellet ekstra sårbare om de skulle bli smittet.

Fredag kommer i stedet Bergen kommune inn med bobil til Ulvik for å hjelpe til med testingen. Det er ordfører Hans Petter Thorbjørnsen glad for.

– Men jeg forstår at en del innbyggere i Eidfjord kanskje ikke synes det er så greit at det kommer mange som kan være mulig smittet til dem. Men vi har sjekket at det er greit med smittehensyn, så det går mer på følelser. Folk blir redde i en sånn situasjon, og det er helt forståelig.