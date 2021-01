PROBLEMER: Norge skulle få 1,12 millioner doser i februar. Nå er antallet redusert til 200.000. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Reuters: AstraZeneca trekker seg fra EU-møte om doser

Vaksineprodusenten AstraZeneca skal ha trukket seg fra dagens møte med EU-kommisjonen.

Publisert: Nå nettopp

Det melder nyhetsbyrået Reuters onsdag formiddag.

På møtet skulle partene diskutere vaksineleveranser.

Det foregår nå en diskusjon om leveranser etter at vaksineselskapet forrige uke meddelte at vaksinedosene til EU i februar blir langt færre enn planlagt.

Ifølge Reuters skal EU flere ganger ha bedt selskapet om å forklare hvorfor de er forsinket i leveransen sin.

EU mener at AstraZeneca har forpliktet seg til å levere som avtalt. AstraZeneca på sin side sier at de hele tiden har sagt at de skal levere etter «best effort».

Direktør: Derfor er den forsinket

Forsinkelsen skyldes at fabrikkene som skal lage vaksine til EU, ikke klarer å produsere like mye som de som lager vaksine til Storbritannia, sier direktør Pascal Soriot.

I den italienske storavisen La Repubblica snakker direktøren for AstraZeneca ut om hvorfor selskapet er to måneder forsinket med å levere de store vaksinemengdene til EU.

– Vanskeligheter oppstår med produksjonen av det grunnleggende stoffet i vaksinen, sier direktøren.

Han forklarer at selskapet har store tanker med cellekulturer, som de injiserer med viruset. Da produserer cellene vaksinen.

Men der EU-vaksinene lages, kommer det mindre vaksine ut av dyrkingen.

– Dette opplever vi hele tiden. Sånne ting dukker opp og er irriterende. Vi trenger vaksinen i går, sier immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo til VG.

– Noen celler gir mye virus og andre gir mindre. Dette høres ut som en velkjent problemstilling.

EKSPERT: At noen celler lager mer virus enn andre, skjer ofte i Spurklands laboratorium. Foto: Marius Knutsen

Spurkland forklarer at å dyrke frem store volumer celler i store tanker er en komplisert affære som kan gi varierte resultater:

– Det er som mennesker, noen er flinke til å løpe fort, andre ikke. Det er ikke mulig å ha full kontroll på det.

Trøbbel hos belgisk fabrikk

Vaksinen er utviklet av universitetet Oxford i Storbritannia, i samarbeid med selskapet AstraZeneca.

Selskapet har underleverandører for vaksinene som skal sendes til EU-landene i Belgia og Nederland. Det er i Belgia problemene har oppstått, har Richard Bergström tidligere forklar til VG.

Han forhandler om vaksineavtalene for EU, og sikrer også vaksiner til Norge via Sverige.

– Man har en «reaktor» der du produserer substansen, som du senere fyller på hetteglass. Det er i det første steget i produksjonen det er det er problemer, sier han.

DIREKTØR: Pascal Soriot sier at det står i kontrakten at de skal gjøre så godt de kan. Foto: Neil Hall / X02954

Norge skulle få 1,12 millioner doser i februar og kommunene forberedte seg på massevaksinering.

Nå er antallet redusert til 200.000. Problemene gjør ifølge FHI at vaksineringen i Norge kan bli to måneder forsinket.

Pascal Soriot beklager forsinkelsen, men sier startproblemer kan skje når det er snakk om så stor produksjonsskala.

Går så det suser i Storbritannia

Der vaksinene til Storbritannia produseres, går det smertefritt. De vaksinerer totalt 500.000 om dagen.

Det er fordi britene får vaksinen fra fabrikken med høyest avkastning, altså fra de som får ut mer vaksine, fordi de signerte kontrakt med selskapet allerede i mai 2020 - før EU, sier Seriot til Repubblica.

Samtidig avviser han at det er aktuelt å fordele doser fra fabrikkene som produserer til Storbritannia, til EU.

– Den britiske regjeringen har sagt at avkastningen fra den britiske produksjonskjeden skal gå til Storbritannia først. Sånn er det. I EU-avtalen er det nevnt at produksjonen fra produksjonssteder i Storbtiannia er en mulighet for EU, men bare senere.

les også Vaksineringen kan bli opp mot to måneder forsinket

Tre måneder forsprang

Storbritannia signerte en kontrakt med AstraZeneca om kjøp av vaksiner i midten av mai 2020. En gruppe EU-land som kalte seg Inclusive Vaccine Alliance (IVA), signerte så en kontrakt med selskapet den 13. juni.

Kontrakten gikk ut på at AstraZeneca/Oxford skulle tilby 400 millioner doser til Europa fra slutten av 2020.

Men EU-kommisjonen tok over arbeidet med å skaffe vaksiner til Europa, og overtok også forhandlingene med AstraZeneca. Kommisjonens signerte sin endelige kontrakt med selskapet i slutten av august.

Seriot sier til Repubblica at selskapet også hadde problemer med produksjonen til Storbritannia i starten. Men han sier de hadde mer tid til å rette dem opp, fordi de signerte kontrakten tidligere.

På spørsmål om hvorfor man forpliktet seg til en liknende kontrakt med EU hvis man visste at man om kort tid kunne støte på problemer i forsyningskjeden, som de man har støtt på nå, svarer han:

– Det er ikke en forpliktelse vi har med EU - det er «best effort». Grunnen til at vi sa det, er at Europa på dette tidspunktet ønsket å få mer eller mindre samtidig som Storbritannia, selv om kontrakten ble signert tre måneder senere. Så vi sa «OK, vi skal gjøre vårt beste, vi prøver men vi kan ikke forplikte oss i kontrakten fordi vi ligger tre måneder bak Storbritannia».

les også Dramaet rundt Oxford-vaksinen

Seriot avviser kontant at AstraZeneca skal ha holdt igjen doser som skulle blitt distribuert til EU for å selge til høystbydende.

– Det er ikke korrekt. Vi profitterer ikke andre steder - det er tilnærmingen vi har tatt, og blitt enige om. I avtalen med Oxford står det faktisk i kontrakten at vi ikke kan profittere.