LÆRING: Programleder Andreas Wahl i Folkeopplysningen sa i 2019 at manipuleringen av skolevalget ved Lillestrøm videregående må sees som læring. Foto: Kaja Andreassen

NRK felt i PFU for omstridt «Folkeopplysningen»-episode

Pressens Faglige Utvalg (PFU) felte onsdag NRK for Folkeopplysningen-episoden «Make Lillestrøm great again».

NTB

Stella Bugge

Publisert: Oppdatert nå nettopp

PFU mener NRK har brutt to punkter i Vær varsom-plakaten: 1.5, om pressens plikt til å beskytte; og 3.10, om falsk identitet.

Programmet ble vist i november 2019 og klagd inn for PFU av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) i juni 2020.

Episoden «Make Lillestrøm great again» handler om valgpåvirkning gjennom bruk av falske nyheter og kontoer i sosiale medier på Lillestrøm videregående skole.

Med en falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier har NRKs Folkeopplysningen i et halvt år manipulert elevene ved Lillestrøm videregående skole.

Målet var å få dem til å stemme Senterpartiet i skolevalget.

Først etter valget, på et allmøte på skolen, fikk elevene vite at alt var falskt. Senterungdommen sa de var sjokkert. Sosialistisk Ungdom kalte det «hårreisende» og krevde en beklagelse. Unge Høyre kalte det «fullstendig rystende og uakseptabelt».

I innledningen på innslaget sa programlederen:

«Sett utenfra er det norske demokratiet ganske traust. Valgkampen går sømmelig for seg i verdens mest demokratiske land. Men det betyr ikke at vi ikke er sårbare hvis noen vil skade oss. Vi bestemte oss for å sette det norske demokratiet på prøve. Ved å kopiere russernes metoder fra USA vil vi forsøke å påvirke et valg i Norge. Et skolevalg.»

Han sa videre: «Vi ville ta taperen fra siste skolevalg og gjøre det til valgvinner. På Lillestrøm var det Senterpartiet».

Klagereren, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), mener NRK har «tuklet med» en av de viktigste formene for demokratiopplæring i Norge, uten at det blir problematisert i programmet.

Videre argumenterer klager for at NRK kan ha påvirket det reelle kommunevalget, noe som kan være ulovlig siden flere av elevene som ble utsatt for manipulasjon fra Folkeopplysningen hadde stemmerett.

NRK avviser brudd på god presseskikk og skriver i sitt tilsvar at «Prosjektet var etter NRKs mening viktig for å sette søkelys på demokrati i praksis og fremheve kildekritikk, selvstendig tenkning, deltakelse i offentlig debatt og ytringsfrihet.»