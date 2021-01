IKKE TILFREDS: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Ola Vatn / VG

Har kuttet 188 årsverk – SV og Sp vil gi FHI krisestøtte

På fire år har Folkehelseinstituttet (FHI) kuttet nesten 190 årsverk. Nå vil SV og Sp åpne pengesekken for å sikre at FHI får testet flere prøver for det britiske mutantviruset.

Lørdag kunne VG fortelle at Danmark analyserer mer enn 3000 virus i uken, mens Norge kun har analysert 321 virus totalt i desember og januar.

Virusanalysene er avgjørende for å kunne spore mutasjoner av coronaviruset, som den britiske varianten som nå har spredt seg i Nordre Follo.

Til VG viste Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg til budsjettkutt i FHI da hun fikk spørsmål om hvorfor Norge har betydelig lavere analysegjennomføring enn Danmark.

I perioden 2015 til 2019 kuttet Folkehelseinstituttet 188 årsverk, viser FHIs årsrapport fra 2019.

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen nå må legge mer penger på bordet.

– Vi ønsker at det skal bevilges penger som kan øke kapasiteten knyttet til pandemibekjempelsen. Vi vil ikke foreslå bestemt sum, for foreløpig vet vi ikke hva FHI har behov for, sier han til VG.

– Det vi vil, er å sende et tydelig signal om at det trengs ressurser for å gjøre opp for kuttene som har blitt gjort de siste årene.

Fra 2016 til 2018 måtte FHI kutte 165 millioner kroner, ifølge Dagens Medisin.

SV-lederen får støtte fra Kjersti Toppe, Sps helsepolitiske talsperson.

– Det er helt opplagt at vi vil gå inn for å bevilge krisestøtte til FHI. Det skal ikke stå på Senterpartiet, sier hun.

KLARE: Senterpartiets Kjersti Toppe sier partiet er med på å bevilge krisestøtte for å øke kapasiteten ved Folkehelseinstituttet. Foto: Odin Jæger

– Hoppet i stolen

Statsminister Erna Solberg sa til VG på søndag at kuttene ikke har skylden for at testingen går tregere i Norge enn i Danmark.

Lysbakken reagerte på intervjuet med statsministeren.

– Kuttene i FHI har vært tema i flere år, og det har blitt advart mot konsekvensene av dem, sier Lysbakken og fortsetter:

– Derfor hoppet jeg i stolen da jeg leste VGs intervju med Erna, der hun glatt avfeide det Stoltenberg sa, og slo fast at det ikke har noe å si for dagens situasjon.

– Forventer du at regjeringen legger penger på bordet til FHI når nye krisepakker legges frem på fredag?

– Ja, det gjør jeg.

– En fallitterklæring

– Vi er overrasket over at vi befinner oss i en situasjon som denne, der det ser ut til at manglende ressurser har rammet analysekapasiteten, sier Toppe.

Hun sier Sp har vært godt kjent med at FHI har blitt pålagt kraftige budsjettkutt de siste årene, blant annet gjennom regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, ofte kalt ABE-reformen.

– Hvis stramme rammer har ført til at analysekapasiteten nå er forsinket, peker pilen tilbake på regjeringen, som ikke har gjort jobben sin, sier hun.

– Det å skulle gi en krisepakke til et offentlig direktorat eller en etat har jeg aldri hørt om før, og det er egentlig en absurd situasjon. Bare at det har blitt et spørsmål, er i seg selv en fallitterklæring.

Ap åpner lommeboken hvis FHI vil

VG har spurt Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet om de vil støtte et forslag om krisestøtte til FHI. Frp har ikke villet kommentere forslaget, men Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerhol er åpen for å se nærmere på forslaget.

– Hvis FHI trenger mer penger vil Arbeiderpartiet selvsagt åpne lommeboken, skriver hun i en SMS til VG.

– Men det er viktig nå at tilgjengelig analysekapasitet ved universiteter og hos universitetssykehusene må nå tas i bruk for å finne om mutanten er løs i samfunnet, fortsetter hun.