FOR TYKK KANYLE: Tusenvis av de første vaksinedosene ble satt med feil sprøytespiss. Nå beklager helsemyndighetene. Foto: Gisle Oddstad

Helsedirektoratet leste ikke vaksinens «bruksanvisning» før første dose

I begynnelsen av vaksineringen ble tusenvis vaksinert med feil sprøytespiss. Nå bekrefter Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet at de hadde tilgang på «bruksanvisningen» som kunne unngått problemet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

22. januar skrev VG at tusenvis ble vaksinert med feil sprøytespiss, og at FHI i sendte ut et felles informasjonsskriv den 8. januar om at de respektive kommunene ikke burde bruke den tykkere og filtrerte kanylen.

Dette gjaldt ikke selve sprøyten som ble satt inn i pasientens arm, men heller kanylen som trekker opp vaksinedosen fra hetten og inn i sprøyten. De aktuelle kanylene var tre størrelser større enn det anbefalte.

Det var uvisst om dette kunne redusere vaksinens effekt.

Mandag får Dagbladet bekreftet at både FHI og Helsedirektoratet hadde tilgang på informasjon om at disse kanylene, altså sprøyespissene, gikk imot EUs anbefaling 18 dager før det, og seks dager før den første vaksinedosen ble satt.

Det sto nemlig i EUs preparatomtale - «bruksanvisningen» for vaksinen.

les også Oslo letter på tiltak

Helsedirektoratet bekrefter overfor Dagbladet at de ikke leste preparatomtalen før rundt 6. januar, ti dager etter at vaksineringen startet.

Dermed gikk det drøye to uker fra preparatomtalen ble publisert, til de norske helsemyndighetene leste den. Informasjonen var åpent tilgjengelig.

– I etterpåklokskapens lys burde vi ha lest preparatomtalen da den kom. Dette skal ikke skje igjen, sier avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo i Helsedirektoratet til avisen, og beklager at det skjedde.

Totalt 20.000 ble vaksinert før feilen ble oppdaget i begynnelsen av januar.

8. januar sendte Helsedirektoratet ut informasjon til kommunene om at de måtte bytte spiss og ta bort filteret som ikke skulle være der.

FHI sier på sin side til Dagbladet at heller ikke de leste preparatomtalen, fordi de regnet med Helsedirektoratet gjorde det. Helsedirektoratet bekrefter dette inntrykket.

– I romjula kan det hende at FHI har trodd at vi har lest den, og vi har trodd at de har lest den, sier Brattås Remo.

FHI var overfor VG 22. januar klar på at det ikke var nødvendig med en ny dose for de som hadde blitt vaksinert med feil kanyle, men Pfizer undersøker nå om det kan påvirke vaksineeffekten.