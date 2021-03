Opplysninger til VG: Ikke nasjonale innstramminger for barn og unge nå

VG får opplyst at det ikke kommer større corona-innstramminger for barn og unge nasjonalt, mens Oslo skal innføre egne innstramminger rettet mot denne gruppen.

VG får tirsdag morgen opplyst at det ikke kommer større corona-innstramminger nasjonalt for barn og unge i Erna Solbergs redegjørelse klokken 10. Det kan derimot komme flere lokale tiltak om dette.

Blant annet har VG meldt at Oslo kommer med egne innstramminger i kjølvannet av regjeringens pressekonferanse.

Hovedstrategien med at utbrudd skal slås ned lokalt, skal ligge fast. Regjeringen vil samtidig varsle justeringer som gjør det enklere å innføre lokale tiltak og forsterkede nasjonale tiltak raskt der det er nødvendig.

En annen kilde sier at det kan bli aktuelt å gjøre mer senere. Kilden sier at det er iverksatt strenge tiltak lokalt flere steder, og at man må se an hvordan disse virker først.

BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen. Foto: Heiko Junge

Kilder til VG: Strammer inn i Oslo

Oslo-byråd Raymond Johansen (Ap) planlegger pressekonferanse tirsdag klokken 13 etter at statsminister Erna Solberg (H) forteller om de nye nasjonale coronatiltakene klokken 1000, får VG opplyst.

Kilder i rådhuset sier til VG at smittespredningssituasjonen i Oslo er så alvorlig, spesielt blant de unge, at nye tiltak er nødvendig.

– Dessverre er det litt for dårlig etterlevelse av tiltak, så det er nødvendig med noen innstramminger, sier en sentral kilde til VG.

Det er spesielt etterlevelse blant ungdom mellom 10 og 19 år som bekymrer.