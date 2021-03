KLØFTA: Kroksrud fengsel har nå et smitteutbrudd. Foto: Terje Bringedal, VG

Syv smittet i fengsel på Romerike - innsatte deler dusj og toalett

De innsatte ved Kroksrud fengsel deler på dusj og toalett. Siden torsdag har syv innsatte blitt smittet i fengselet, og en advokat forventer at de innsatte får pause fra soningen.

Av Kristian Havnes Klemetzen

– Den første smittede ble registrert torsdag. Deretter ble to smittetilfeller registrert fredag og ytterligere fire lørdag, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud i Ullensaker kommune til VG.

– Er alle de smittede innsatte?

– Ja.

Smitteutbruddet bekreftes av Ole Jonny Rydland, fengselsleder ved Romerike fengsel.

– Vi har innsatte med påvist smitte. De smittede er i isolasjon. Alle innsatte på Kroksrud er testet, og de resterende er satt i karantene.

Kroksrud er en avdeling hos Romerike fengsel. Fengselet har lavere sikkerhetsnivå, og mange av de innsatte soner siste rest av dommen sin her.

– Har smitten spredt seg mellom innsatte?

– Det vet vi ikke, men sannsynligheten er jo stor for det.

FENGSELSLEDER: Ole Jonny Rydland sier at de vurderer å sette inn festivaltoaletter for de innsatte. Foto: Helge Mikalsen

– De innsatte har felles dusj og toalett?

– Det stemmer. Det er ikke en ideell situasjon når vi har smitte. En av tingene vi har iverksatt er et bedret rengjøringsregime. Vi vurderer også å sette inn mobile toaletter, den typen mange kjenner fra festivalområder.

Advokat forventer at soningen avbrytes

Audun Beckstrøm hos Advokat Henjum sier til VG at han forventer at de innsatte gis midlertidig soningsavbrudd umiddelbart. Advokaten har en klient som soner siste rest av dommen sin i fengselet på Kløfta.

– Han er veldig engstelig. Jeg er veldig bekymret for samtlige innsatte der, når situasjonen er som den er, sier Beckstrøm.

– De kan ikke ha det sånn.

FORVENTER AVBRUDD: Audun Beckstrøms klient frykter smitten som nå er inne i fengselet. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Kroksrud er et åpent fengsel. Det er forholdsvis gamle lokaler, det er ikke moderne standard på fengselet. Når de har felles dusj og toalett er det helt umulig å opprettholde normale smittevernregler.

Advokaten poengterer at de fleste innsatte på Kroksrud allerede har permisjoner i helgene.

– Dette er ikke høyrisikofanger. Det er ikke noen krise å gi de soningsavbrudd.

– Ikke grunnlag for avbrudd

– Advokat Audun Beckstrøm mener alle de innsatte bør få midlertidig soningsavbrudd umiddelbart. Hva svarer du til det?

– Kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen skal avbrytes dersom domfeltes helsetilstand tilsier det, eller når det for øvrig foreligger særlig tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte, jf. straffegjennomføringsloven § 35. Videre kan et avbrudd kun innvilges der det anses sikkerhetsmessig forsvarlig. Fengselet vurderer at terskelen for å gi straffavbrudd er høy sett hen til bestemmelsens ordlyd, sier fengselsleder Ole Jonny Rydland.

– Romerike fengsels oppfatning er at det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å innvilge straffavbrudd for alle innsatte. Vi finner grunn til å bemerke at det gjøres fortløpende individuelle vurderinger særskilt med tanke på den enkeltes helsetilstand. Vi tar fortløpende individuelle vurderinger av straffavbrudd og andre aktuelle tiltak.

Han legger til:

– Vi har ingen ytterligere kommentar til situasjonen annet enn at helsearbeidere er der og ivaretar de innsattes helse. De er i tett dialog med kommunens smittesporingsteam.