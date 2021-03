FORNØYD: Byrådsleder Raymond Johansen er fornøyd etter at Folkehelseinstituttet offentliggjorde anbefalingen om vaksinestrategi som de har levert til regjeringen. Foto: Terje Bringedal

Raymond Johansen etter vaksinenyhet: − Jeg er lettet

Vi er klare, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen etter at FHI kom med en anbefaling om å endre vaksinestrategi.

Folkehelseinstituttet mener at Norge bør gå inn for å skjevfordele vaksiner noe, basert på økt smittetrykk over tid.

I anbefalingen, som ble publisert tirsdag formiddag, skriver de at en slik skjevfordeling sannsynligvis vil føre til færre innleggelser og covid-dødsfall nasjonalt.

– Jeg er lettet over at Folkehelseinstituttet foreslår å endre vaksinestrategien slik at smitteutsatte områder som Oslo får flere vaksiner. Vaksinering i smitteutsatte områder vil komme hele landet til gode, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen til VG.

Oslo har gjennom hele pandemien hatt det høyeste smittetrykket i landet, og de strengeste tiltakene, understreker han.

– Byen har vært sosialt nedstengt i snart fire måneder, og befolkningen og lokalt næringsliv tar hver dag et stort nasjonalt ansvar for å stoppe videre spredning av viruset, sier Johansen.

Han opplyser at Oslo har kapasitet til å sette 110.000 vaksiner i uken, som tilsvarer en vaksine hvert sjette sekund døgnet rundt.

– Vi kan øke kapasiteten til 130.000 om vi tar i bruk apotek og fastleger. Så det skal ikke stå på oss. Vi er klare. Så langt ser vi svært positive effekter av vaksinen. Det er nesten ikke smitte og sykdom blant innbyggere som har fått vaksinen. Med raskere vaksinering i Oslo kan vi raskere åpne samfunnet opp igjen, sier Johansen.

Regjeringen har varslet pressekonferanse om vaksinestrategien klokken 14.00.

Slik foreslår FHI å fordele vaksinene

«Våre matematiske modeller peker på at en geografisk skjevfordeling av vaksiner til Oslo vil føre til flere sparte liv på nasjonalt nivå; dvs. at antall sparte liv i Oslo (på grunn av ekstra tilførte vaksinedoser) vil være flere enn antall tapte liv i kommunene utenfor Oslo (på grunn av tap av vaksinedoser)», heter det i anbefalingen fra FHI.

Samtidig trekker de inn at det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til utviklingen av pandemien.

I rapporten de har levert til regjeringen har de regnet på og vurdert flere former for skjevfordeling, blant annet til Oslo. De mener det de beskriver som en beskjeden skjevfordeling kan være en løsning.

Det innebærer:

Å fordele 20 prosent ekstra til områdene som bør få mer, og fordele reduksjonen best mulig på øvrige kommuner slik at mange kommuner får litt mindre, mens noen får med vedvarende høyt smittetrykk og innleggelser får mer.

Med en beskjeden skjevfordeling skriver FHI at man fordeler flere vaksinedoser til de kommunene som går over en satt terskelverdi. Hvis terskelverdien for eksempel er flere enn 50 innleggelser per 100.000 innbyggere i ukene 34 til 4, vil det gi et økt antall vaksinedoser til:

Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo

og Søndre Nordstrand og kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Med utgangspunkt i at det forventes opp til 663.000 doser i mars, og at Oslo med nåværende fordeling får 9,2 prosent av dosene, skriver FHI at en 20 prosent mer til Oslo vil bety 12.200 ekstra doser.

