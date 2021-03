MØRKE SKYER: Generalløytnant Yngve Odlo (58) sier det er avgjørende at styrker fra andre NATO-land trener i nord for å beherske arktisk vær og klima. FOH-sjefen har sitt hovedkvarter i værutsatte Bodø. Foto: Helge Mikalsen, VG

Bombefly-striden: Må følge norske regler

BODØ (VG) USAs B1 bombefly har startet trening i Norge. Nå forsikrer Forsvarets operative sjef Yngve Odlo at det er Norge og ikke USA som legger rammene for flyvningene fra norske baser.

– Alle allierte styrker på norske baser er her på invitasjon fra den norske regjeringen. La det ikke være noen tvil om det. Og ut fra norske baser er det vi som legger klare begrensninger, sier Yngve Odlo.

Hans forsikring kommer etter at utplasseringen av amerikanske bombefly i Norge i mars har skapt ny debatt om hvor mye NATO-aktivitet som skal foregå på norsk jord og i norsk luftrom - nær grensen til Russland.

Men når NATO-land som USA og Storbritannia seiler eller flyr nordover fra sine hjemmebaser eller fra andre land, er det ikke gitt at de følger de samme reglene om avstand til Russland som norske fregatter og overvåkningsfly.

Odlo (58) overtok kommandoen for det operative hovedkvarteret i et fjellanlegg utenfor Bodø 1. februar.

Han har fra dag til dag ansvaret for den delikate militære balansen mellom avskrekking og beroligelse mellom Norge og Russland.

Nå i mars opererer fire amerikanske B1 bombefly ut fra Ørland flystasjon, på et månedslangt opphold i Norge.

– Det har vært stadig høyere militær aktivitet i nord fra russisk side. Da skal vi minne oss selv om at vi ble medlem i NATO allerede i 1949, i erkjennelsen av at vi er helt avhengig av støtte fra nære venner. Skal allierte styrker kunne gjøre en forskjell her i nord, er det avgjørende at de øver her og at våre styrker øver sammen med dem, sier FOH-sjefen.

POLAR-KARTET: Interessen for Arktis og hva Russland foretar seg i nord øker, også blant Norges allierte i NATO. De norske operasjonene i nord ledes fra Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, der Yngve Odlo overtok som sjef 1. februar. Foto: Helge Mikalsen

NATO i nord

– Hvilke begrensninger gjelder for disse flyene?

– Det er historisk satt grenser for hvor langt nord og hvor langt øst allierte kan operere fra norske baser, for å unngå uønskede hendelser. Vi legger vår dype historiske kunnskap og vår forståelse av situasjonen til grunn. Det er ingen tvil om at det er de norske politiske rammene som gjelder, sier Odlo.

Forsvaret har tidligere kommunisert at fra norske baser skal allierte fly ikke operere øst for 24. lengdegrad, som går like øst for Hammerfest. For norske kampfly gjelder en selvpålagt begrensning ved 28 grader øst, slik at de ikke flyr nærmere grensen mot Russland enn over Mehamn på Finnmarkskysten.

Men betyr uttrykket «Norge er NATO i nord» at det er Norge som alltid avgjør hvordan også andre allierte skal forholde seg til Russland?

Svaret er ikke uten videre ja.

I BARENTSHAVET: I dette intervjuet forteller FOH-sjef Yngve Odlo om en russisk øvelse øst for Bjørnøya nylig. Han ber Russland være mer åpen om sin militære aktivitet i nordområdene. Foto: Helge Mikalsen

Blir ikke alltid som vi vil

I juli 2020 sa Odlos forgjenger, generalløytnant Rune Jakobsen i et VG-intervju at det ikke var ønskelig fra norsk side at andre NATO-land skal operere kloss opptil Russland i Barentshavet.

Odlo ønsker ikke å kommentere dette utsagnet fra forgjengeren.

Men han presiserer at Norge ikke har noen direkte innflytelse over allierte lands trafikk i internasjonalt farvann i Barentshavet:

– Norsk territorium går 12 nautiske mil ut fra kysten. Deretter er det internasjonalt farvann, og der gjør alle nasjoner som de vil. Vi formidler hvordan vi ønsker å være forutsigbare, for det er jo vi som kjenner naboen. Men det betyr ikke at vi får det som vi vil hver gang. Absolutt ikke, sier han.

Svært irriterte

Karsten Friis, som leder NUPIs forskergruppe på sikkerhet og forsvar, sier til VG at både USA og Storbritannia åpent har uttrykt at de vil svare tydeligere på Russlands aktivitet. Det betyr også økt militær aktivitet i internasjonalt farvann inn mot Russland i nord.

Friis sier at mange i USA er svært irriterte på Russland på grunn av innblanding i valg, den voksende datahackingen, og nylig russisk militær aktivitet både utenfor Alaska og på USAs østkyst.

– I fjor la russiske marinefartøy seg rundt Storbritannia, blant annet i Irskesjøen, utenfor britenes viktigste marinebase. Alt dette bidrar til at både Storbritannia og USA nå seiler og flyr nordover for å markere, sier Friis.

INVITERT: Utenlandske styrker som øver i Norge er uten unntak invitert av den norske regjeringen, ifølge Yngve Odlo. Foto: HELGE MIKALSEN

Opptrer profesjonelt

– Kan operasjoner fra USA og Storbritannia i Barentshavet bli tolket i Moskva som NATO-operasjoner, og dermed ramme oss?

– Jeg tror ikke vi skal overdramatisere dette. Aktiviteten er ikke veldig stor. Jeg tror heller vi skal ønske velkommen at andre allierte prioriterer å trene og øve i nordområdene, sier Yngve Odlo.

Selv om Russland iblant bruker hardt språk mot Norge, velger FOH-sjefen å omtale russernes militære aktivitet i dag daglige slik:

– Jeg vil si at de i all hovedsak opptrer profesjonelt og i sikker avstand. Vi opptrer side om side i det daglige. I det store bildet ser vi hvordan de bruker sin militære makt til å sende signaler som er mindre transparente, og til tider provoserende for mange.

Russisk øvelse

For et par uker siden sendte Russland ut et internasjonalt farevarsel om at de ville foreta missilskyting i et større område i internasjonalt farvann øst for Bjørnøya mellom 18. og 24. februar. FOH-sjefen toner ned akkurat denne aktiviteten:

– En russisk krysser lå i området i en periode og drev med noe skyting med artilleri. Ut over det var det lite. Det er deres fulle rett å drive øvelser i internasjonalt farvann, men vi merker oss at de opererer lenger sør og vest enn tidligere. Generelt kan de gjerne bli enda mer åpne og forutsigbare om hva de foretar seg, sier Odlo.

Varsler høy aktivitet

FOH-sjefen varsler at den høye militære aktiviteten i nord vil fortsette.

Om et år, vinteren 2022, planlegger Forsvaret en ny stor militær øvelse i Norge, øvelse Cold Respons 2022.

Forsvarsledelsen har sagt at de planlegger for om lag 40 000 soldater, altså noe mindre enn Trident Juncture i 2018. Odlo sier at å opprettholde de allierte forsyningslinjene over det nordlige Atlanterhavet, fra USA og Canada og inn til Norge, vil være et viktig øvingsmoment.

– Er Norge fortsatt NATO i nord? Eller har vi gitt fra oss kontrollen?

– NATO har ikke egne styrker, men er jo summen av det som alle allierte nasjoner har. Den økende allierte interessen for å øve og trene i Norge og i våre nærområder er noe vi selv har ønsket i en årrekke. Det har aldri vært tanken at vi alene skulle være NATO i nord, sier den nye sjefen på FOH.

Selv om militært samarbeid mellom Norge og Russland har vært suspendert siden 2014, samarbeider nabolandene fortsatt om søk og redning, om fiskeriforvaltning via de to lands kystvakt, og om grensekontroll.

– Og så har vi en bakkanal, en sambandskanal direkte til den russiske Nordflåten, om det skulle oppstå uønskede hendelser. Jeg kaller det trygging, sier Odlo.

Bør være tett på

Karsten Friis på NUPI mener at det er i Norges interesse å være tett på britene og amerikanerne når de opererer i nord:

– Spørsmålet er om vi bare skal se på, eller engasjere oss. Om vi gjør det siste kan vi påvirke og rådgi, samt varsle og kommunisere med Nordflåten i Murmansk via linjen fra Forsvarets operative hovedkvarter. Vi kan bidra til profesjonell oppførsel og at uskrevne regler følges til luft og til sjøs, sier Friis.