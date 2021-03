Storbritannias utenriksminister Dominic Raab torsdag ettermiddag i Oslo. Foto: Torstein Bøe

Storbritannias utenriksminister: − Vi er sikre på at det er trygt å ta AstraZeneca-vaksinen

Storbritannias statsminister, Dominic Raab, respekterer avgjørelsen om å sette AstraZeneca-vaksinen på pause. Men sier også at de er helt trygge på at vaksinen er trygg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er klar over situasjonen, vi har gjort alle undersøkelser som kreves i Storbritannia og vi er veldig sikre på at det er trygt å ta vaksinen, men vi vet at vi må følge prosessene i hvert land når det gjelder sikkerhet, og vi har så klart respekt for den norske tilnærmingen, sier Dominic Raab til NTB.

Det britiske legemiddelverket (MHRA) sier en pressemelding torsdag at Storbritannia har satt mer enn 11 millioner doser AstraZeneca-vaksiner.

De har ikke sett flere tilfeller av blodpropp enn det som er normalt i befolkningen.

Norge, Danmark og Italia satte torsdag vaksinen på pause etter at en dansk kvinne døde av blodpropp etter å ha fått vaksinen.

– Blodpropper kan oppstå naturlig, og er ikke uvanlig. Mer enn 11 millioner doser av COVID-19 vaksinen AstraZeneca har nå blitt satt over hele Storbritannia. Rapporter om blodpropp er så langt ikke høyere enn det som ville ha forekommet naturlig i den vaksinerte befolkningen, sier Phil Bryan, sjef for vaksinesikkerhet i det britiske legemiddelverket i en pressemelding.

Han sier at de vil følge nøye med, og at folks sikkerhet alltid kommer først.

– Men vi har ikke belegg for å si at vaksinen er årsaken. Folk bør fortsatt gå og få sin covid-19 vaksine når de blir bedt om å ta den, sier Bryan.

Saken utvides.