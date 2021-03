JOBBET HER: Kvinnen som døde etter mistenkte bivirkninger jobbet på sykehuset på Lillehammer, som er en del av Sykehuset Innlandet. Foto: Geir Olsen

Kollegaen døde med mistenkte bivirkninger: − Vi venter alle på et svar

Sykehuset på Lillehammer er i sorg etter å ha mistet en kjær kollega. Samtidig er de ansatte urolige for mulige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen.

Av Oda Ording og NTB

– Det er en krevende tid nå. Det har bare gått få dager siden hun gikk bort, og mange kjenner på en stor sorg, sier avdelingssjef for billeddiagnostikk ved sykehuset, Frode Totlund, til VG.

Kollegaen hans, en kvinne under 50 år, var en av tre helsearbeidere som forrige uke ble innlagt på Rikshospitalet med mistenkte bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen.

Felles er at de har hatt en svært sjelden tilstand, med en kombinasjon av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Søndag døde kollegaen til Totlund.

– Det handler både om å miste en kjær og god kollega som har vært der i mange år, og så handler det om uroen og bekymringen for vaksineringen. Ikke bare for vår avdeling, men for alle ansatte som har fått vaksine, sier han.

Det er foreløpig ikke påvist en årsakssammenheng mellom vaksinen og de mistenkte bivirkningene.

VAR AVDØDES SJEF: Avdelingssjef Frode Totlund for Avdeling for bildediagnostikk ved sykehuset på Lillehammer. Foto: Privat

– Vi venter alle på et svar

Norge har satt AstraZeneca-programmet på pause mens de mistenkte bivirkningene undersøkes. Det samme har en rekke andre europeiske land.

Det europeiske legemiddelbyrået EMA er torsdag ventet å komme med en uttalelse. Deretter er det opp til nasjonale helsemyndigheter å bestemme veien videre for sine land.

– Vi venter alle på et svar. Vi har tillit til Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI), og forholder oss til det som kommer, sier Totlund.

Med unntak av kvinnen som døde, har de vaksinerte ansatte ved sykehuset kun fått mildere bivirkninger, forteller han.

– Det varierer veldig fra person til person, men hodepine, litt feber og generelt dårlig allmenntilstand, som varer et døgn eller to. Noen kjenner ingenting.

– Prater og gråter sammen

Nå handler det om å gi dem støtten de trenger.

– Vi både prater og gråter sammen. Søndag hadde vi en stor samling for dem som ville snakke, og et møte mandag der nærmest alle var til stede. Det var en gripende stund, sier avdelingssjefen.

I tillegg får sykehuset bistand fra kriseteamet i Lillehammer kommune, og prestetjenesten på huset.

– Vi har sett at det er veldig viktig å være åpne om sykdomsforløpet. Når folk vet, er det lettere å forholde seg til.

Totlund beskriver den avdøde kvinnen som en flott kollega, både i jobb- og private sammenhenger.

– Det vil være et stort savn for avdelingen i lang tid fremover, sier han.

Høie: Vaksineringen vil ikke stoppe opp

Under en pressekonferanse onsdag beroliget helseminister Bent Høie (H) befolkningen med at vaksineringen ikke vil stoppe opp selv om AstraZeneca er satt på pause.

– Vi satser på mange ulike vaksiner for å kunne vaksinere befolkningen selv om det skulle oppstå problemer med én eller flere vaksiner. Det gjør at vaksineringen i Norge ikke kommer til å stoppe opp, sa Høie.

Dersom vaksinene fra Pfizer, Johnson & Johnson og Moderna kommer som planlagt, har vi nok vaksiner i løpet av sommermånedene til å kunne tilby hele den voksne befolkningen vaksine, ifølge Høie. Det forutsetter imidlertid at produsentene ikke støter på nye uforutsette problemer.

Når det gjelder AstraZeneca-vaksinen vil Folkehelseinstituttet selv gjøre en vurdering av om den skal være en del av vaksinasjonsprogrammet i Norge, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Uavhengig av hva det europeiske legemiddelverket og Legemiddelverket i Norge kommer fram til, vil Folkehelseinstituttet, som er ansvarlig for det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, gjøre en selvstendig vurdering om vi fortsatt vil tilby denne vaksinen i programmet i Norge, sa.