Elkin (66) fikk overraskende melding etter ferien: Du er nå mann

I sommer ga Skatteetaten beskjed om at Elkin Gullstein Chaiyakram (66) hadde feilregistrert kjønn. Ingen spurte henne om hun var enig.

Da Gullstein Chaiyakram kom hjem til Oslo etter å ha tilbrakt 30 i dager i Lom, fikk hun et overraskende brev fra Skatteetaten.

«Hei. Vi har etter henvendelse fra UDI fått beskjed om at ditt fødselsnummer i det Norske Folkeregister står med feilregistrert kjønn. Dette har nå blitt korrigert».

Videre fulgte et vedlegg der hun ble opplyst om sitt nye personnummer. Der var det niende sifferet endret til et oddetall, altså tegnet i personnummeret på at hun er registrert som mann. Hun sto også oppført i Folkeregisteret som mann.

– Jeg forsto ikke brevet. Jeg skjønte ingenting, sier hun til VG.

Fikk ikke utbetalt pensjon

Gullstein Chaiyakram er opprinnelig fra Færøyene, men kom til Norge i 1973. Hun giftet seg i 2009.

I alle disse årene har hun hatt samme personnummer, men i år besluttet altså UDI seg for å ta grep, kontakte Skatteetaten og sørge for å endre kjønnet hennes.

Gullstein Chaiyakram sier det nye personnummeret har ført til en rekke praktiske utfordringer for henne.

Hun er pensjonert fra jobben som helsepleier i hjemmesykepleien, men mottok ikke pensjonen sin i oktober fordi kontonummeret hennes var knyttet til personnummeret og dermed slettet hos NAV.

Hun hadde heller ikke lenger tilgang til Helfo, som refunderer helsetjenester.

Dette til tross for at hun kontaktet Skatteetaten umiddelbart og fortalte om problemene. Det har snart gått to måneder.

– Det er en salig røre, sier Gullstein Chaiyakram.

– Jeg ringte Folkeregisteret med en eneste gang, men da kom jeg ingen vei. Så ringte jeg tilbake en haug av ganger, hvor jeg hver gang snakket med en ny person. Til slutt fikk jeg beskjed om at de hadde opprettet sak. Så ble jeg plutselig ringt tilbake med beskjed om at det skulle være i orden, forteller hun.

– Skal ikke skje

Skatteetaten har rettet feilen og gitt tilbake Gullstein Chaiyakram den juridiske identiteten som kvinne.

Til VG sier Folkeregisteret at de ikke kan gå i detalj på Gullstein Chaiyakram enkeltsak, men de erkjenner at slike feil kan skje.

– Av og til kan det forekomme menneskelig feil i våre registreringer, og det er selvfølgelig svært beklagelig når det skjer, sier avdelingsdirektør Elin Schjellerud Imsland i Skatteetatens divisjon informasjonsforvaltning.

– Det har nå gått to måneder siden feilen og Gullstein Chaiyakram sier hun fortsatt har problemer. Selve registreringsfeilen ser ut til å ha blitt rettet opp først 29.09 i år. Hvorfor tar dette så lang tid?

– Vi kan dessverre ikke kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag forsøker vi å rette opp feil så snart vi blir klar over dem, sier avdelingsdirektøren.

På spørsmål om hvordan hun skal få ordnet opp slik at hun får utbetalt pensjonen, svarer Skatteetaten:

– Når vi gjør korrigeringer i våre systemer, blir oppdateringene delt med dem som har rett på å få opplysningene. Det beste er nok å ta kontakt med de aktørene der det fremdeles er problemer.

UDI: Ikke fra oss

VG har også vært i kontakt med Utlendingsdirektoratet, som ikke har noe å tilføye utover Folkeregisterets kommentarer.

– Vi har undersøkt korrespondansen i denne saken, og kjønnet til denne søkeren er ikke korrigert etter henvendelse fra UDI, skriver pressevakt Vibeke Schjem i en kommentar.

Pensjonen fikk Gullstein Chaiyakram til slutt endelig utbetalt etter flere runder med NAV – da i form av en utbetalingsgiro som hun må møte fysisk i banken for å løse inn. Hun er også i dialog med Helfo for å få ordnet med dem, men er kritisk til at alt ansvaret lempes over på henne når feilen skjedde hos Folkeregisteret.

Hun påpeker at hun er pensjonist og har vansker med å navigere seg på de ulike tjenestenes nettsider.

– Jeg kan bruke Facebook og betale regninger i banken, det er stort sett det jeg kan. Alt dette er vanskelig for meg, og ingen hjelper, sier hun.

