Høie i strupen på NRK-Solvang: − Dette er alvorlige spørsmål

I kveldens «Debatten» tok helseminister Bent Høie til kraftig motmæle da programleder Fredrik Solvang sa at han hadde snakket med Folkehelseinstituttet (FHI) om munnbind-bruk.

I kveldens «Debatten» på NRK tok programleder Fredrik Solvang opp påbudet i Oslo om munnbind som gjelder på kollektivtransport og innendørs på offentlige steder dersom man ikke kan holde én meters avstand.

I et spørsmål rettet til byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, sier Solvang at Folkehelseinstituttet i mars og gjennom sommeren ikke har anbefalt bruk av munnbind.

– FHI sier faktisk at det er svakt vitenskapelig grunnlag for å anbefale munnbind, sier Solvang.

Det fikk helseminister Bent Høie til å ta ordet:

– Dette er veldig viktig for meg å understreke, for folk kan få et annet inntrykk når de hørte på deg nå. Folkehelseinstituttet har anbefalt alle de munnbindrådene og reglene i Oslo som gjelder nå, sier Høie.

– De sier at det er svakt vitenskapelig grunnlag. Jeg snakket med dem i dag, svarer Solvang.

– Fredrik, du kan ikke skape usikkerhet om dette. Dette er alvorlige spørsmål. Folkehelseinstituttet står bak alle munnbindreglene i Oslo. Punktum, sier Høie.

– Men de sier at det er svakt vitenskapelig grunnlag, svarer Solvang.

– Du må ikke skape inntrykk av at de reglene ikke er anbefalt av Folkehelseinstituttet, gjentar Høie.

– Du må ikke late som at forskere i hele verden er ens om munnbind, skyter Solvang inn, før Høie avbryter og gjentar enda en gang:

– Det er utrolig viktig at du ikke skaper inntrykk av folkehelseinstituttet ikke anbefaler disse tiltakene i Oslo.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at det i enkelte situasjoner der det er umulig å holde én meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning.

De understreker at avstand fortsatt er den viktigste faktoren for å forebygge smitte.

Samtidig skriver de at resultatene fra forskningen varierer sterkt:

«Det finnes dokumentasjon på at medisinske munnbind kan ha beskyttende effekt mot spredning av luftveisinfeksjoner i samfunnet, men resultatene fra forskningen varierer sterkt. Effekten av munnbind avhenger av blant annet filtreringsevne, om det brukes på korrekt måte og graden av smitte i samfunnet.»

VG har kontaktet FHI og Solvang for en kommentar, men foreløpig ikke fått svar.

