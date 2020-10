KRITISK: Smittevernekspert Ørjan Olsvik mener regjeringen har mye å gå på når det gjelder kommunikasjonen av coronarådene sine. Foto: Frode Hansen, VG

Smittevernekspert stusser over «tiltaksspråk»

Smitteverneksperter er uenige om regjeringens nye coronatiltak. Medisinprofessor Ørjan Olsvik mener ordlyden i noen av dem er for slappe.

Smitteverneksperten mener regjeringen har forbedret mye av kommunikasjonen sin rundt corona. Han også er storfornøyd med at regjeringen tetter hullet med karantenefritak for arbeidsinnvandrere fra røde land som Polen.

Olsvik, som er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, stusser imidlertid fortsatt over enkelte av formuleringene i den seneste runden med tiltak. For eksempel denne:

«Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke».

– Det betyr altså at det ikke har noen konsekvenser hvis du ikke gjør dette, og allerede der er det noen som stopper opp: Anbefalinger er ikke noe man anser som viktig. Man anbefales å ta vitaminer, trene mer og gå ned i vekt, men jeg gjør det ikke, påpeker Olsvik.

Han mener man med bruken av ordet «anbefaling» sier allerede i starten av setningen at dette ikke er så viktig.

– Man bør heller tydeliggjøre at dette er viktig informasjon. For eksempel: «Det er viktig å påse at man ikke er med mange forskjellige personer i løpet av en uke».

Han mener regelverket generelt er for komplisert og vanskelig å navigere.

– Holder motet oppe

Ekspertkollega Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU, er uenig.

– Jeg har sans for at Høie prøver å holde motet oppe med å ikke være for moralistisk og streng. Han prøver å få oss med på laget, og jeg syns vi i hovedsak blir med, sier han til VG.

Han merker seg at enkelte mener reglene er forvirrende og at statsminister Erna Solberg (H) fikk en del spørsmål på gårsdagens pressekonferanse, blant annet om hvordan man skal tolke regelen om at man ikke kan ha flere enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer i private hjem.

– Jeg skjønner jo at disse spørsmålene dukker opp, men jeg tror at hvis folk er velvillige, og det har vi faktisk vært hittil, ser vi på disse rådene som et klart signal om at vi bør unngå å ha mange person- til person-kontakter. At vi begrenser omgangen med folk, det er budskapet, sier han.

Han sier det ser ut til å være mer mistillit til myndighetene i land som har strengere tiltak enn Norge.

– Der har det vært omfattende demonstrasjoner fordi folk ikke forstår nødvendigheten av tiltakene. Her har man hittil hatt suksess med at befolkningen skjønner, sier Westin.

ROSER REGJERINGEN: Professor Steinar Westin i sosialmedisin ved NTNU. Foto: Thor Nielsen, VG

Kritisk til «anbefalinger»

Olsvik er enig i at man bør unngå at det blir mistillit til regjeringen, og understreker at man også må strekke seg etter å unngå råd som virker ulogiske eller for inngripende.

– Når noen forbyr deg å gjøre noe eller fraråder deg å gjøre noe, og du oppfatter det som for dumt, gjør du ikke alltid det du blir bedt om, sier han.

– Man må passe seg for å pålegge folk ting som ikke synes logisk.

Uttalelsene er et svar på spørsmål fra VG om hvorvidt det er naturlig at en borger i en smittefri kommune kun kan ha fem personer på besøk i likhet med en borger i Oslo.

– Jeg husker jeg reagerte da man innførte hytteforbud som også gjaldt på Finnmarksvidda like mye som i de 2–3 største hyttekommunene. Der er det jo tre kilometer mellom hver hytte. Da tenkte jeg for meg selv: Dette virker for dumt, sier Olsvik.

– Skjønner at det er vanskelig

Assisterende folkehelsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier i et intervju med VG at han har forståelse for at det er vanskelig for folk å forstå tiltakene.

I Oslo skal man for eksempel ikke møte mer enn ti personer i løpet av en uke, mens nasjonalt «anbefales det at man ikke har mer enn fem personer på besøk».

– Det er i praksis en innskjerping i Oslo for de som er mange i familien, mens det er en mindre streng praksis for de som ikke er det. Det er litt forvirrende, og vi kan si at vi jobber litt med å finslipe dette.

– Har man lykkes når folk er så forvirret over tiltakene?

– Man må regne med at folk bruker litt tid på å forstå disse reglene, og vi trenger et par dager nå å å fortelle hvordan dette faktisk er. Men jeg tror de fleste til slutt vil innse at formålet er å begrense antallet man er i kontakt med, og dermed redusere risikoen for at du blir smittet, og for at du smitter andre hvis du blir smittet selv.

