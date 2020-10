Folk lyver til smittesporerne: − Vi nøler ikke med å anmelde

MOSS/OSLO (VG) Over 400 er satt i karantene etter et nytt smitteutbrudd i Moss. Senest søndag opplevde kommunen at noen løy til dem om nærkontakter.

Søndag morgen meldte kommunen om 18 nye smittetilfeller, som er det største antallet registrert på én enkelt dag noensinne.

I løpet av ettermiddagen har det kommet ytterligere seks positive prøvesvar, og dermed er det totalt registrert 36 smittetilfeller i Moss kommune den siste uken.

Over 400 personer er i karantene.

Kommuneoverlege i Moss Kristian Krogshus forteller at 31 av smittetilfeller er i samme smitteklynge. De fem andre smittetilfellene knyttes til utenlandsreiser.

– Det kan se ut som flere er blitt smittet ved tilstedeværelse i en mindre privat sammenkomst, sier han.

Noe som gjør smittesporingsarbeidet utfordrende er at ikke alle som er smittet, er ærlige med smittesporingsteamet, forteller både ordføreren og kommuneoverlegen i Moss.

– Det er så synd at noen ikke er ærlige med oss. 99.5 prosent er så samvittighetsfulle, og er fortvilet for hvem de kan ha smittet. Så er det noen ytterst få personer som prøver seg med en løgn, sier Kroghus.

Han forklarer at det å lyve om hvor man har vært og hvem man har møtt ikke er produktivt for noen, da det fort blir oppdaget.

SMITTEKLYNGE: Under søndagens pressekonferanse fortalte kommuneoverlege i Moss, Kristian Krogshus, at 31 av tilfellene tilhører samme klynge. Foto: Gisle Oddstad

– Vi ringer jo til flere. Hvis en person i en gruppe eller klasse sier de ikke var der og der, blir det oppdaget fordi vi spør andre som var der.

Kommuneoverlegen forteller at de senest søndag hadde et tilfelle der de opplevde at en person ikke var ærlig med smittesporingsteamet.

– Vi tok en person i en løgn, og da sa vi klart fra at dersom du ikke er ærlig med oss nå, så anmelder vi. Jeg har ikke fått tilbakemelding fra smittesporerne der enda, men jeg regner med at det har løst seg.

Ordfører Tollerud mener mossinger flest er flinke og pliktoppfyllende, men er krystallklar på at løgn ikke vil bli tolerert.

– Hele systemet er tillit. Vi er avhengige av sannhet, og har nulltoleranse for uærlighet. Vi nøler ikke med å anmelde dersom noen ikke er ærlige i møte med smittesporerne.

NULLTOLERANSE: Ordfører i Moss, Hanne Tollerud (Ap) er klar på at brudd på smittevernloven, som å lyve til smittesporerne, vil bli anmeldt. Foto: Gisle Oddstad

Innfører ikke tiltak

Smittesporingen har avdekket at de nye smittetilfellene kan knyttes til private sammenkomster og utenlandsreiser. Søndag har Krogshus hatt møter med FHI for å vurdere hvilke tiltak som bør innføres. Svaret var ingen.

– Vi har sett på om det er tiltak som ville ha hjulpet for å unngå dette utbruddet, og det er det ikke, sier kommuneoverlegen til VG.

Å stenge utesteder, begrense åpningstider, eller å redusere antall deltagere på arrangementer hadde ikke forhindret dette utbruddet, er konklusjonen fra møtet med FHI.

– Det eneste som kanskje hadde hatt effekt ville vært å forby mennesker å møtes privat, men det ville vært et uforholdsmessig inngripende tiltak for en kommune på 50.000 innbyggere, sier Krogshus.

– Det er mange nok som er ensomme allerede, og innbyggerne har behov for å møte hverandre.

Krogshus minner om at de viktigste tiltakene nå, er å holde avstand, bli hjemme om man er syk, lar seg teste, og overholder karantenen.

– Nå er vi helt avhengige av at folk holder avstand, selv til familiemedlemmer man ikke bor med, sier Tollerud.

De 36 smittetilfellene har ført til at rundt 400 personer er satt i karantene. Til VG forteller ordføreren at det nå handler om at alle må begrense antall nærkontakter.

– Nå har jeg selv gått gjennom kalenderen, både den offentlige og den private, og sett hvilke arrangementer som bør avlyses. Man får mange nærkontakter når man går på kino, konsert og middag på restaurant.

– Det handler om å ta en fot i bakken, se hva du må delta på, og tenk på at det er folk som er ekstra hardt rammet under denne pandemien, sier Tollerud

31 av smittetilfellene kan knyttes til private sammenkomster, og hun understreker at det er lite sporadisk smitte i byen.

– Vi har en organisasjon som er godt rustet nå til å håndtere slike utbrudd, så vi får effektivt kartlagt hvem som har vært nærkontakter og må i karantene, og følge opp de.

Det at smitten stort sett kan spores til private sammenkomster mener Tollerud understreker viktigheten av å følge smittevernreglene, selv med de man er nærmest.

– Nå er vi helt avhengige av at folk holder avstand, selv til familiemedlemmer man ikke bor med, sier hun.

