RUS(TER) OPP: KrFs statsråder Olaug Bollestad, Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge Ulstein sier at rusreformen vil styrke kapasiteten til å følge opp folk ute i kommunene. Foto: Eirik Røsvik

KrF hardt ut mot «egen» rusreform – håper opposisjonen griper inn

KrF er mot sin egen regjerings rusreform og håper den ikke blir vedtatt i Stortinget slik den er nå. Men selv skal de stemme for å avkriminalisere narkotika.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen legger fredag frem sitt forslag til ny rusreform, som skal avkriminalisere bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika. I stedet for straff, skal disse brukerne få obligatorisk oppfølging.

Forslaget bygger tung på rapporten fra Rusreformutvalget.

VG kunne onsdag melde at regjeringens forslag likevel avviker fra Rusreformutvalgets på flere sentrale punkter, ifølge kilder tett på prosessen:

Utvalget foreslår terskelverdier for ulike rusmidler, altså hvor store mengder narkotika en person kan være i besittelse av straffefritt. Disse grensene er lavere i regjeringens forslag.

Utvalget vil at oppfølgingsmøtet skal være obligatorisk, men foreslår ingen konsekvenser for dem som ikke møter opp. Regjeringen vil innføre et gebyr for dem som bryter møteplikten.

Regjeringspartiet Kristelig Folkeparti vil stemme for forslaget i Stortinget, men partiets fire statsråder går nå ut samlet i et VG-intervju med sin store bekymring.

KrF ber Stortinget gjør endringer i regjeringens forslag, hvis ikke frykter de at forslaget de legger frem vil gjøre Norges narkotikapolitikk verre enn i dag.

– Ikke vår reform

– Det er ingen hemmelighet hva KrF mener om narkotika. Rusreformen er ikke KrF sin reform, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Men nå har dere blitt med på dette i regjering og KrF kommer til å stemme for dette i Stortinget?

– Ja, men det er en helt annen reform enn det Rusreformutvalget la frem. Nå går saken til Stortinget, med en mindretallsregjering. Det var Frp og Høyre som aksepterte en rusreform på Jeløya, stemte for det i Stortinget og satte ned utvalget, sier Ropstad.

– Så dere kan stå inne for det som kommer i morgen?

– Dette er ikke KrF sin reform. Vi ønsker å gi helsehjelp, men vi har ikke ønsket å ta det ut ifra straffeloven.

PARTILEDER: KrFs Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Eirik Røsvik

Håper Stortinget griper inn

Selv om KrF har fått noen gjennomslag i regjeringens interne forhandlinger, håper de fire statsrådene at Stortinget ikke vedtar reformen slik den ser ut nå.

– Vi håper at Stortinget også jobber videre, går grundig inn i det og tenker nøye over om det er riktig å gå fra straffeloven til helseloven, sier Ropstad.

– Håper dere at Stortinget vanner reformen enda mer ut?

– Ja, jeg håper at Stortinget strammer det enda mer inn, spesielt dette med ungdom og førstegangsbrukere. Det skal ha kraftige reaksjoner hvis du ikke følger opp, men du skal få hjelp, du skal få oppfølging og du skal få behandling. Det er nøkkelen for at en ungdom ikke gjør det igjen.

– Håper dere at Stortinget stemmer nei til denne reformen?

– Dette er ikke vår rusreform. Det ligger fra Granavolden, og derfor legges det frem i Stortinget i morgen. Men jeg har et håp om at når Stortinget jobber med saken, så innser de det alvoret som faktisk ligger i å ha mildere straff eller bortfall av straff, sier Ropstad.

KrF-toppene forklarer at de må stemme for rusreformen fordi det er en del av regjeringsplattformen. Da Venstre gikk inn i regjeringen i 2018, lagde de Jeløya-plattformen sammen med Høyre og Frp. Ett år senere ble KrF med, og de fire partiene lagde en ny plattform – der ruspolitikken ble med videre.

– I pelsdyrrusen på Jeløya så ble dette landet. Der var ikke vi, sier tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Da vi tok dette inn i Granavolden, var vi opptatte av å opptre ryddig. Det gjør vi også nå, men det er ikke tvil om at vi håper at dynamikken som er nå, gir en strammere reform. Jeg vil utfordre Frp, Sp og Ap til å gjøre denne saken bedre, fortsetter han.

FIRE STATSRÅDER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide, landbruksminister Olaug Bollestad, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein møter VG torsdag. Foto: Eirik Røsvik

Bekymret for ungdom

KrF-statsrådene sier at hovedbekymringen er ungdom.

De mener at straff har en forebyggende effekt, og at trusselen kan forhindre at ungdom tester narkotika.

– Det at det har havnet på rulleblad, at du ikke kan komme inn på politihøgskolen eller ikke komme inn i USA, det gir et argument for å si nei til de som blir tilbudt et stoff, sier Ropstad.

les også Samlet rusfront mot Bøhler og Vedum: – Det er bare bullshit

KrF-toppene sier at de ikke kunne stilt seg bak alt Rusreformutvalget foreslo, og sier at de har fått betydelige endringer i det regjeringen nå legger frem.

– Hadde det vært en blåkopi av rusreformutvalget som blir lagt frem, så hadde det vært uaktuelt for KrF. Det som kommer i morgen vil alle se at er noe helt annet enn det utvalget la frem, sier Ropstad.

BEKYMRET: KrF-statsrådene håper Stortinget griper inn, men vil selv stemme for Foto: Eirik Røsvik

Dette har vært en av de aller vanskeligste sakene for KrF i regjering, mener de.

– Hvordan ville dere løst det selv?

– Du kunne fortsatt hatt det samme systemet. Hvis du blir tatt med narkotika, så er det veldig ofte påtaleunnlatelse. Du kan få oppfølging, du kan få ungdomsstraff, du kan få narkotikaprogram med domstolskontroll, der du knytter til en fotballtrener, en onkel eller tante for å få oppfølging. I siste instans kunne du hatt muligheten til alvorligere konsekvenser i form av straff, sier Ropstad.

– Men Norge har slitt med masse overdosedødsfall og mye elendighet. Har dagens system vært en suksess?

– Når du sammenligner med en del andre land, så er det en lavere andel ungdom som bruker en del av disse stoffene. Men det betyr ikke at systemet har vært godt nok, sier Ropstad.

VAR MOT: KrF har hele tiden vært mot rusreformen. Her ved Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad. Foto: Eirik Røsvik

– Det er forbudt og det er farlig

Bistandsminister Dag Inge Ulstein sier at KrF blant annet støtter seg tungt på Folkehelseinstituttet (FHI) sitt høringssvar.

– FHI har sagt at det er sannsynlig at flere vil bruke. Vi er bekymret for at når du går fra straff til sanksjon, så blir det større sannsynlighet for at flere prøver, sier Ulstein.

– Politiet sier at når de bruker ordet «avkriminalisere», så tror en del ungdom at det er lik at det er lovlig nå. Jeg er glad jeg har voksne unger, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad.

les også Vil skrote rusreformen: – Det er en gavepakke til gjengene

Rusreformutvalget har ikke foreslått at narkotika skal bli lovlig, men straffefrihet for mindre mengder av ulike rusmidler. Både større mengder og alt salg av narkotika vil fortsatt straffeforfølges hvis rusreformen blir vedtatt.

– Når du går fra straff til sanksjoner kan det oppleves som det er mindre farlig, og at du fra politisk hold sender et signal ikke er så farlig. Det er akkurat det signalet vi ikke vil sende. Jeg understreker alltid: Det forbudt og det er farlig, sier Ropstad.

– Hva har dere fått igjen for dette i regjering?

– Dette er en del av balansen i en regjeringsplattform, så alt fra økt barnetrygd, bedre jordbruksoppgjør, kvoteflyktninger, bistandsprosent på en prosent, klima og vei i distriktene, sier Ropstad.

