FENGSLET PÅ UBESTEMT TID: Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring i Baneheia-saken. Foto: Fridtjof Nygaard

Fersk rapport: Vil gjøre Viggo Kristiansen klar for livet utenfor murene

Viggo Kristiansen beskrives som pliktoppfyllende og ansvarsfull i jobben som gartner, og har de siste årene hatt en positiv utvikling i fengsel, ifølge Kriminalomsorgen. De vil likevel at han holdes i forvaring i minst fire år til.

Publisert: Nå nettopp

Siden 41-åringen har tilbrakt over halve livet bak murene, mener de at det fremdeles er fare for at han vil begå alvorlig kriminalitet og at han trenger en gradvis overgang til livet i det fri.

«Gjentakelsesfaren vurderes som reell og kvalifisert», og en forlengelse av forvaringen er derfor «nødvendig for å beskytte samfunnet», står det i den syv sider lange rapporten fra februar, som VG har fått tilgang til.

Rapporten er nylig sendt til Agder statsadvokatembeter, som må ta stilling til om de vil ta Kriminalomsorgens anbefaling til følge.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring i Baneheia-saken, og denne straffen er formelt ferdig sonet 12. september. Rapporten handler denne om forvaringsdommen – og ikke om hans begjæring om løslatelse etter at straffesaken ble gjenåpnet forrige uke.

30 merknader på 20 år

Ifølge rapporten er det skrevet 30 hendelsesrapporter på Viggo Kristiansen i de nesten 20 årene han har vært på Ila. De fleste er fra før 2012, og gjelder stort sett ufin, aggressiv eller annen uakseptabel atferd.

En av hendelsene førte til domfellelse i Asker og Bærum tingrett i 2009, etter at han i 2008 truet en fengselsbetjent på livet.

Selv om det ikke er skrevet noen hendelsesrapporter på ham siden 2016, har det fortsatt å være «betydelige utfordringer knyttet til samhandling og samarbeid», skriver Kriminalomsorgen.

Likevel beskriver de en positiv utvikling hos 41-åringen de siste årene: Han har «vist at han fungerer godt innenfor de strenge og kontrollerte rammene som soning i fengsel med høyt sikkerhetsnivå gir».

– Endringene hans har til nå imidlertid blitt testet i svært begrenset omfang, noe som gjør det vanskelig å vurdere fremtidig risiko, understrekes det videre i rapporten.

Gartner, sveiser og tømrer

Av positiv utvikling vises det til at Viggo Kristiansen har jobbet aktivt for å få utdanning og arbeidserfaring fra fengsel, at han jobber fulle dager – og aldri har hatt ugyldig fravær.

Han har blitt tømrer, sveiser og anleggsgartner, og har gjennom årene jobbet flere steder i fengselet. Ifølge Kriminalomsorgen har han «gjennomgående fått gode skussmål for sitt arbeid og sin arbeidsinnsats».

Siden 2014 har han hatt såkalt «grønt kort», som betyr at han kan bevege seg på fengselsområdet uten følge. De siste fem årene har han jobbet ved gartneriet på Ila, hvor han beskrives som «ansvarsfull, selvstendig og pliktoppfyllende».

Rapporten viser også til at han flere ganger har vært på permisjon hos familien, og at disse besøkene er gjennomført uten anmerkninger.

Men – rapporten understreker at 41-åringen har et lite nettverk utenfor murene, og at han heller ikke har bolig eller jobb.

– Vanskelig å vurdere risikoen

Kriminalomsorgens rapport er blant annet basert på drapsdommen, sakkyndig vurdering gjort av en psykologspesialist, en uttalelse fra Ila, risikovurderinger og uttalelser fra friomsorgskontoret.

Viggo Kristiansen har ikke ønsket å snakke med de som står bak, noe som har gjort det vanskeligere å gjøre vurderingen, påpeker rapporten.

Den sakkyndige psykologspesialisten som har vurdert 41-åringen mener at hans begrensede erfaring med livet ute i samfunnet de siste 20 årene, er en sentral faktor i vurderingen av fremtidig voldsrisiko.

I rapporten vises det til at han «i liten grad har fått muligheten til å tilegne seg sentral erfaring og kompetanse i normaliserte situasjoner, og som blir en sentral faktor i vurderingen av fremtidig risiko».

Psykologen mener man først kan vurdere eller forutsi ny eventuell voldsrisiko mer spesifikt etter at han «er prøvd ut i situasjoner som er mer krevende, og i så måte innebærer høyere risiko».

At Kristiansen ikke har ville bidra i denne vurderingen, mener hans forsvarer Arvid Sjødin har et enkelt svar.

– Han opplevde det slik at Kriminalomsorgen ønsket at han skulle erkjenne skyld og at han da ville være forberedt til å komme ut av fengsel. For Viggo var det et pålegg om å tilstå noe han ikke hadde gjort, og da brøt han kontakten. Man kan ikke bygge på en fremtidig gjentakelsesfare når de bygger rapporten på en uriktig dom, sier han til VG.

Vil flyttes til nytt fengsel

I 2016 fikk Kristiansen avslag på to søknader om å bli overført til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Ila fengsel og forvaringsanstalt anbefalte også at søknadene ble avslått på daværende tidspunkt.

FORSVARER: Advokat Arvid Sjødin. Foto: Marie von Krogh, VG

Ved utløpet av 2020 søkte Kristiansen på ny om å bli overført til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå, Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg. Søknaden ble avslått av fengselet 28. januar i år.

Kriminalomsorgen mener at han i løpet av «kort tid» bør flyttes til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå, hvor han vil få større frihet.

Psykolog Atle Austad, som har hatt jevnlig kontakt med 41-åringen siden 2004, mener han kommer til å klare seg utmerket utenfor fengselet.

– Viggo var veldig sint og konfliktsøkende de første to, tre årene på Ila, men gradvis mindre og mindre. De siste 10 årene har han så å si ikke vært det i det hele tatt, sier han til VG.

Han mener Kristiansen har både familie og gode hjelpere som vil ivareta ham i et liv i det fri.

– At Viggo med sin faktisk etter hvert gode emosjonelle og relasjonelle reguleringsevne vil klare seg utenfor murene, med oppfølging fra familie og nå mange gode hjelpere - inkludert meg selv som opptar kontakten med ham igjen etter løslatelse - er et godt utgangspunkt for at han vil klare seg helt utmerket.