UTBRUDD: Bergen stenger ned på grunn av det siste smitteutbruddet i kommunen. Et større utbrudd spores tilbake til denne byggeplassen ved Fantoft stasjon. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Helse Bergen: Hver tredje positive prøve er den britiske varianten

Dersom Haukeland ikke hadde analysert prøver, hadde de ikke hatt informasjon om de muterte virusene i området, ifølge avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling Elling Ulvestad.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Over nyttår hopet de positive prøvene som skulle analyseres seg opp hos Folkehelseinstituttets (FHI) laboratorium. Positive prøver fra Oslo og Nordre Follo skulle prioriteres for å finne de muterte virusvariantene.

For å finne påvise muterte virusvarianter, må virusprøver helgenomsekvenseres. Det innebærer at hele koden til viruset analyseres for å finne mutasjoner.

Haukeland sykehus startet for en drøy uke siden å gjøre denne jobber selv.

I uke fem, fra mandag 1. januar til søndag 7. februar, fant Haukeland 196 positive prøver, opplyser avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling Elling Ulvestad.

– Av de 196 positive prøvene var 65 den britiske mutasjonen og 7 den sørafrikanske mutasjonen, opplyser han.

Det vil si at hver tredje positive prøve er den britiske virusvarianten i Helse Bergen, mens den sørafrikanske utgjør 3,6 prosent av de positive prøvene.

– Dersom vi ikke hadde sekvensert de positive prøvene, ville vi ikke hatt informasjon om varianter i vårt område. Det at vi har denne informasjonen gjør at smitteverntiltakene kan styres i sann tid basert på kunnskap om virusvariantenes egenskaper, sier Ulvestad.

Kan være mørketall

Helse Bergens opptaksområde består av 18 kommuner. Flere av kommunene har vært påvirket av utbruddet med den britiske varianten i Ulvik herad, i tillegg til utbruddet i med begge virusvarianter i Bergen.

Ulvik herad har 69 bekreftede tilfeller av den britiske virusvarianten.

Helse Bergens opptaksområde Alver

Askøy

Austevoll

Austrheim

Bergen

Bjørnafjorden

Eidfjord

Fedje

Gulen

Kvam

Masfjorden

Modalen

Osterøy

Samnanger

Ulvik

Vaksdal

Voss

Øygarden Vis mer

Massesmittehendelser og større utbrudd av en virusvariant vil påvirke statistikken, det er derfor likevel usikkerhet knyttet til forekomsten av de nye virusvariantene.

– Usikkerheten er knyttet til opp til nevneren i brøken – vi har kun svar på dem som tester seg, alle som ikke tester seg vet vi ikke noe om, sier Ulvestad.

FHI anslår at i overkant av 60 prosent av alle smittetilfeller oppdages. Det kan derfor være mørketall knyttet til det faktiske antallet smittede i Helse Bergen også.

Det har ikke lykkes VG å få tall fra FHI på hvor stor andel av de smittede som har fått påvist den britiske eller sørafrikanske virusvariantene. Ikke alle positive prøver i Norge blir analysert.

I uke fire testet 1933 personer positivt i Norge. Det er påvist 125 tilfeller av den britiske varianten i samme uke. Det innebærer at minst 6,5 prosent av de positive prøvene i uke fire er den britiske varianten. Andelen kan være høyere.