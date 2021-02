Storbrann i trehusbebyggelse i Risør sentrum

Det brenner onsdag morgen kraftig i flere trebygninger i sentrum av Risør i Agder. Brannvesenet begynner å få kontroll på brannen.

Nødetatene rykket natt til onsdag ut til brann i en bygning i Risør i Agder. Det var full overtenning i bygget, og brannen har spredt seg til to andre bygninger i Storgata i byen, der det er tett trehusbebyggelse.

– Vi har klart å slå ned varmen, så vi begynner å få kontroll på spredningen, sier innsatsleder brann Rune Vårdal Paulsen til VG.

Han forteller videre at det er spredningsfare til tre andre bygninger som ligger i samme kvartal.

Til VG forteller Odde at det er snakk om noen titalls mennesker som er evakuert. Alle har kommet seg ut og byen har åpnet rådhuset for de evakuerte.

– Det er ikke meldt om personskader eller savnede, og vi har rimelig kontroll på at det ikke skal ha vært noen i bygget brannen startet. Vi har også grei kontroll på dem som skal ha vært i bygningene rundt.

– Det er et titalls mennesker som er evakuert. Så langt er det ikke meldt om noen personskader. Det er heller ikke meldt at noen savner seg. Så alt tilsier at det kun er materielle verdier som er ødelagt, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder-politiet til VG.

Han forteller videre at politiet kommer til å etterforske for å kartlegge brannårsaken.

Det lokale brannvesenet har fått bistand av mannskaper fra Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Arendal. Til sammen er det kalt ut 40 mannskaper fra seks kommuner.

Vaktlederen forteller at de fikk melding om brannen via et varmesøkende kamera i området.

– Jeg kan se på kamera at det brenner godt, men også at det er ganske vindstille, sier han.