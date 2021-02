Foto: Hans Petter Gruber Bjerva / Aust Agder Blad / NTB

Brann i trehusbebyggelse i Risør sentrum

Det brenner onsdag morgen kraftig i flere bygninger i sentrum av Risør i Agder. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nødetatene rykket natt til onsdag ut til brann i en bygning i Risør i Agder. Det er full overtenning i bygget, og brannen har spredt seg til flere bygg i Storgata i byen, der det er tett trehusbebyggelse.

110-sentralen i Agder opplyser til VG like etter kl. 06 at det trolig brenner i minst fire bygninger.







– Vi har ikke kontroll, og det kan komme til å ta tid før vi får det, sier vaktleder Anders Thorbjørnsen.

Politiets operasjonsleder i Agder Knut Odde opplyser til NTB i 05.45-tiden at det brenner godt i flere bygg, og at brannen er i ferd med å spre seg ytterligere.

– Vi har fått evakuert en del mennesker, men har ikke full oversikt ennå. En god del er bortreist på vinterferie, sier han.

Til VG forteller Odde at det er snakk om noen titalls mennesker som er evakuert.

– Det er ikke meldt om personskader eller savnede, og vi har rimelig kontroll på at det ikke skal ha vært noen i bygget brannen startet. Vi har også grei kontroll på dem som skal ha vært i bygningene rundt.

Odde mener det fortsatt er fare for at brannen skal spre seg til flere bygninger.

– Det er tett trehusbebyggelse, så før brannvesenet melder at de har kontroll, må vi ta høyde for at brannen kan spre seg.

På grunn av spredningsfaren er bygg i en sirkel fra brannområdet evakuert.

Det lokale brannvesenet har fått bistand av mannskaper fra Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Arendal.

– Det er veldig tett trehusbebyggelse, så det er stor spredningsfare. Husene ligger tett, og vi vet ikke omfanget ennå, sier vaktleder Thorbjørnsen til VG like etter kl. 05.

Vaktlederen forteller at de fikk melding om brannen via et varmesøkende kamera i området.

– Jeg kan se på kamera at det brenner godt, men også at det er ganske vindstille, sier han.