HARDT RAMMET: Sør-Afrika er hardt rammet av en ny variant av coronaviruset – B. 1.351. Den samme har dukket opp i både Bergen og Trondheim.

Hva vi vet om den sørafrikanske varianten og vaksiner

Det er fullt vaksinedrama i Sør-Afrika. For hvor godt virker egentlig coronavaksinene mot den nye varianten?

Den sørafrikanske varianten av coronaviruset har nå dukket opp i blant annet Bergen og Trondheim. Og i landet hvor den ble oppdaget, Sør-Afrika, er det fullt drama rundt vaksineringen av helsearbeidere.

Utfordringen er: Vi vet ikke hvor godt vaksinene egentlig beskytter mot alvorlig sykdom fra den sørafrikanske varianten.

De dårlige nyhetene

Det positive er at mange av de store vaksinene virker å ha god effekt mot den britiske varianten av coronaviruset. Men en rekke vaksineprodusenter har den siste måneden kunnet presentere nedslående resultatene om den sørafrikanske.

Vaksinen til Johnson & Johnson: Foreløpige resultater Foreløpige resultater fra siste testfase viser 72 prosent effekt i USA, mot 66 i Latin-Amerika og 57 prosent i Sør-Afrika.

Vaksinen til Novavax: Foreløpige resultater fra fase tre-testingen Foreløpige resultater fra fase tre-testingen viser 89,3 prosent effekt i Storbritannia. En mindre studie viste samtidig 49,4 prosent i Sør-Afrika.

Moderna: Publiserte i slutten av januar en Publiserte i slutten av januar en studie som viste at vaksinen kunne ha noe redusert effekt. De samme indikasjonene har man for Pfizer.

Sør-Afrika gikk denne uken så langt som å stoppe utrulling av vaksinen til AstraZeneca og Oxford.

Fullt vaksinedrama i Sør-Afrika

Grunnen er en liten studie som viste at vaksinen ga minimal beskyttelse mot mild og moderat sykdom. Når de tester vaksiner, gir de jo halvparten den faktiske vaksinen og resten en narrevaksine (altså ingenting). Så ser de hvor mange som blir syke i de to ulike gruppene.

I testen på drøyt 2000 relativt unge frivillige i Sør-Afrika var det omtrent ingen forskjell på hvor mange som ble syke i de to gruppene, påpeker New York Times.

Tross at studien var veldig liten og resultatene usikre, agerte Sør-Afrika stort:

De stoppet utrullingen av AstraZeneca-doser til helsearbeidere. Og vil heller bruke Johnson & Johnson (som faktisk ikke er godkjent ennå).

MOTSTRIDENDE MENINGER: Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler fortsatt AstraZeneca til bruk i områder hvor den sørafrikanske varianten er stor. Men Sør-Afrika vil heller bruke Johnson & Johnson på helsearbeiderne. Her undersøkes blodprøver fra Johnson & Johnson-testingen nord for Johannesburg. Foto: Jerome Delay / AP

– Vi vet ikke om vaksinene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson har forskjellig effekt overfor den sørafrikanske varianten, selv om tallestimatene er forskjellige, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Så hvor godt virker de egentlig?

Tre vaksiner er så langt godkjent i Norge: Pfizer, Moderna og AstraZeneca / Oxford.

– Vi tror nok at alle de tre vaksinene, samt Johnson & Johnson og Novavax, har en svekket effekt overfor den sørafrikanske varianten. Det gjelder mild og moderat sykdom, og så er vi fortsatt usikre på dette med alvorlig sykdom, sier Bukholm

FØLGES NØYE: Områdedirektør Geir Bukholm i FHI er ikke veldig bekymret for den sørafrikanske varianten og vaksiner foreløpig. «Men det er en situasjon vi følger nøye», sier han. Foto: Helge Mikalsen / VG

For FHI påpeker at selv om en vaksine skulle virke dårligere mot mild sykdom, betyr ikke det nødvendigvis at den virker dårligere mot alvorlig sykdom.

Det samme budskapet kom fra Det europeiske legemiddelkontoret denne uken.

– Tallene er for små til å tolke dem i den ene eller andre retningen, men foreløpig har vi ikke noen grunn til å tro at de ikke beskytter mot alvorlig sykdom. Så kan man selvfølgelig stille spørsmål ved et slikt utsagn, fordi det foreløpige tallgrunnlaget gjør at det er stor usikkerhet, sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI.

– Ikke stor utbredelse i Norge

Uansett er det uaktuelt for Norge å gjøre som Sør-Afrika: Å stoppe vaksineringen av helsearbeidere med AstraZeneca. For her er jo ikke den sørafrikanske varianten dominerende – og det er ikke sikkert at den blir det.

Så er FHI veldig bekymret? Nei.

– Vi har ikke stor utbredelse av den sørafrikanske varianten i Norge. AstraZeneca er en god vaksine. Situasjonen i Norge er at vi har mangel på vaksinedoser. Vi har behov for å bruke de dosene vi har på en mest mulig effektiv måte, sier Bukholm.

– Er dere bekymret for at det skapes et inntrykk av at AstraZeneca ikke er en god vaksine?

– Ja, det er vi bekymret for. For det tenker vi er feil, sier han.

– AstraZeneca viser en effekt på 76 % etter førte dose. Dette er en god vaksineeffekt sammenlignet med andre vaksiner som for eksempel influensavaksiner, understreker FHI.

