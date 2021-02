STORE VANNDAMMER: Bildet fra 2013 viser oversvømmelsen fra Tistilbekken på Ask som fikk golfklubben til å varsle kommunen. Foto: Privat

Gjerdrum: Advarte gjentatte ganger om oversvømmelser – ingen tok ansvaret

Gjerdrum golfklubb ga klar beskjed til kommunen om overvannsproblemene på golfbanen, som nå ligger delvis begravet i skredområdet. Kommunen sier ansvaret for tiltak ligger på grunneier, som peker tilbake på kommunen.

Publisert: Nå nettopp

Golfklubben kontaktet kommunen i 2013 med innspill til sentrumsplanen for Ask i Gjerdrum. De uttrykte stor bekymring for oversvømmelser og erosjon.

Erosjon er en prosess der materiale på jordoverflaten løsner, oppløses og forflyttes, for eksempel ved hjelp av vann. Det har vært en gjentakende problemstilling i utbyggingen av Ask de siste 15 årene, fordi naturlig utløste skred i de fleste tilfeller er forårsaket av erosjon.







Golfklubben mente tiltakene som var gjennomført da banen ble bygget, ikke tok unna alt vannet fra Tistilbekken som renner langs banen.

– Det er særlig i noen perioder man opplever at det er mye vann på golfbanen. Det har jo blitt mer og mer, desto mer det har blitt bygget ut. Legging av asfalt og hustak gjør at vannet renner mye raskere ned i bekken, sier styreleder Ove Silkoset i dag.

I tillegg har klimaendringer ført til større nedbørsmengder.

PROBLEMOMRÅDE: Den røde sirkelen viser omtrent hvor i skredområdet det verste problemområdet på golfbanen ligger i forhold til Tistilbekken. Foto: NVEs skredkart

Den samme bekken renner forbi boligfeltet som ble tatt av kvikkleireskredet 30. desember i fjor, lengst nord i skredområdet.

Golfklubben advarte i 2013 også mot at røret som fører bekken videre under Fylkesvei 120 var underdimensjonert. Som Dagbladet nylig har omtalt anbefalte Asplan Viak i sin rapport om overvannshåndtering fra 2009 å skifte ut dette røret. Det ble aldri gjort, ifølge avisen.

Men kommunen mener ansvaret for nye tiltak på golfbanen ikke lå hos dem. Les hvorfor lenger nede i artikkelen.

UNDERDIMENSJONERT: Dette røret måtte byttes ut for å kunne håndtere den økte avrenningen fra Tistilbekken, konkluderte Asplan Viak i sin rapport fra 2009. Foto: Asplan Viaks rapport «Overvannshåndtering Ask sentrum»

– Stadig verre situasjon

Til tross for advarslene ble ikke overvannsproblemene løst. I et møte med kommunen i 2019 ga golfklubben igjen beskjed om at overvannet fra Ask forårsaket oversvømmelser og skader.

De mente det var behov for tiltak for å forsinke avrenningen. Kommunen svarte at det er utbyggerne som har ansvar for å håndtere overvann fra sine prosjekter, men mente det kunne bli aktuelt med tiltak finansiert av utbyggerne.

Styreleder Silkoset i golfklubben sier at problemet ble påpekt overfor kommunen flere ganger i tillegg til det som er dokumentert.

– Jeg skal ikke beskylde noen for ikke å ha tatt noe på alvor. Problemet er at det ikke har skjedd noe konkret, selv om det har vært flere utredninger. Situasjonen i bekken har blitt stadig verre, sier styrelederen, som tilføyer at han ikke ønsker å spekulere i årsaken til skredet.

Se video – slik har området forandret seg:

Kommunen: Grunneier har ansvar for å gjennomføre tiltak

– Det er grunneier som har ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak for vannproblematikk på sin eiendom. Det mener vi kommunen har vært ganske tydelige på, sier virksomhetsleder for plan og bygg i kommunen, Berit Adriansen.

Slik forklarer hun regelverket kommunen forholder seg til:

Når en utbygging er påbegynt, eller ferdigstilt, kan ikke kommunen uten videre sette tilleggskrav til for eksempel nye sikringstiltak

Et slikt krav må normalt kunne knyttes opp til en planprosess – altså før utbyggingen har startet

Hvis kommunen skal stille krav om nye sikringstiltak i et pågående prosjekt, må det f.eks ha oppstått nye faremomenter. En gradvis forverring av overvannsproblematikk vil ikke være grunnlag for hastetiltak

VIRKSOMHETSLEDER: For plan og bygg i Gjerdrum kommune, Berit Adriansen. Foto: Heiko Junge

Med andre ord mener kommunen at det var grunneieren av golfbanen som hadde ansvar for å følge opp problemene på egen eiendom.

Virksomhetsleder Adriansen sier at de har sørget for at krav til overvannshåndtering er ivaretatt i forbindelse med utbygging av de enkelte boligfeltene.

– Fra og med 2015 har man jobbet med å etablere overdimensjonerte overvannsanlegg. Det er et arbeid som går over ganske mange år, så de er ikke ferdig etablerte.

Grunneier: – Urimelig at vi skulle ta regningen

Grunneier av golfbanen uttrykte allerede i 2008 bekymring for økt avrenning i Tistilbekken som følge av utbygging. Han sa den gang til Eidsvoll Ullensaker Blad at det burde være kommunens ansvar å påse at de tiltakene utbygger er pålagt blir fulgt.

Det mener han fortsatt i dag.

– Vi grunneierne ville jo at utbygger skulle ta sin del av overvannsproblematikken. Vi syntes det var urimelig at vi skulle ta regningen for overvann fra prosjekter som andre tjente penger på.

«SOM Å GÅ PÅ EN HENGEMYR»: – Det er spesielt ett område, helt nederst på banen der skredet krysser fylkesveien, hvor det er veldig stor vannføring. Det er som å gå på en hengemyr. I tillegg har vannet endret farge og blitt mer brunaktig over tid, sier Nystulia-beboer Ragnar Gøllner, som har spilt på banen siden 2012. Han mener vannføringen har økt særlig i 2019 og 2020. Foto: Privat

Startet prosess om utbedring høsten 2020

Ansvaret for det underdimensjonerte røret lå formelt hos Statens vegvesen. De sier til Dagbladet at de aldri så rapporten som påpekte at det burde skiftes ut.

Kommunen mener det var begrenset hva de kunne gjøre, så lenge problemene ikke kunne knyttes opp til en planprosess.

– Hvis det hadde vært aktuelt med nye prosjekter langs fylkesveien, som krever at også fylket må lage en reguleringsplan, hadde det vært naturlig å påpeke behovet for å utrede en kulvert (nedgravd tunnel for gjennomføring av vann), sier Adriansen i kommunen.

Hun forteller at tiltakene som ble drøftet under møtet med golfklubben i 2019 var en del av planleggingen av en veitrasé langs golfbanen. Denne planprosessen startet formelt høsten 2020, men arbeidet er ikke påbegynt.

– Vi la inn krav om at det også skulle gjøres utbedringer for eksisterende overvannsanlegg i forbindelse med utbygging av veien, sier virksomhetslederen.