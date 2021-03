ALENE: Det oppleves som en stor psykisk belastning å sitte isolert på en celle som dette opptil 22 timer i døgnet, forteller flere innsatte som VG har snakket med. Foto: Odin Jæger, VG

Satt isolert i fengsel – ble alvorlig syk

OSLO FENGSEL (VG) Flere innsatte forteller om klaustrofobi og selvmordsforsøk fordi de har blitt sittende isolert. – Jeg følte at veggene spiste meg opp, sier en innsatt.

Publisert: Nå nettopp

– Når man bare sitter og kverner med sin egne tanker, er det lett at det blir mørkt, sier en innsatt i 30-årene VG snakker med.

– Jeg følte at veggene spiste meg opp. Jeg spiste ingenting på tre uker og raste ned ti kilo, sier en annen innsatt i 40-årene som VG har snakket med.

Etter en stund var han så psykisk nedbrutt at han forsøkte å ta sitt eget liv.

Slik beskriver innsatte en tilværelse hvor bortimot hele døgnet tilbringes uten annet enn en TV på en celle på noen få kvadratmeter.

VG har gjennom en rekke artikler beskrevet hvordan isolasjon brukes i norske fengsler. I 2020 satt innsatte i norske fengsler isolert over 621.000 timer og det var en markant økning i begynnelsen av coronapandemien.

Bakgrunn: Innsatt i Oslo fengsel fikk nok – tente på cellen

Innelåst opptil 22 timer i døgnet

– Når man sitter isolert, stopper alt opp. Man kommer seg ikke videre, sier Christian.

Han soner en narkotikadom på fem og et halvt år i Oslo fengsel og har opplevd isolasjon tett på kroppen.

les også Vil utstyre fengselsceller med pust- og bevegelsessensorer

Det skjedde spesielt da Oslo fengsel opplevde et større coronautbrudd i slutten av november og desember i fjor. Da satt til sammen 114 innsatte og ansatte i karantene og isolasjon.

For Christian betydde coronautbruddet opptil 22 timer innlåsing på cellen i døgnet.

– Det var ingen lyspunkter og man vet ikke når det går over, sier han om isolasjonen han opplevde som følge av utbruddet.

Cellen han viser frem har han forsøke å gjøre til sin egen med de få tingene han disponerer i fengselet. Andre celler i Oslo fengsel, som delvis er fra 1937, er svært mørke og kalde om vinteren – og glovarme om sommeren.

Vanligvis har de innsatte tilgang på å låne DVD-er på biblioteket, men under utbruddet ble alt av tilbud til innsatte stengt ned. De innsatte ble låst inne på cellen sin opptil 22 timer i døgnet og fikk kun tilgang til lufting og menneskelig kontakt i rundt to timer.

– Da ble jeg bare liggende på cellen og se på TV 22 timer i døgnet, sier Christian.

Mangler dusjer på cellen

Han soner i tillegg i et fengsel som ikke har egne dusjer på cellen. Dermed var det vanskelig for de innsatte å få tilgang til dusjing når smittevernet var førsteprioritet under utbruddet.

For å kompensere for tap av samvær, permisjoner og skole, satte Kriminalomsorgen inn en rekke tiltak som ubegrenset og gratis telefontid, samvær med familien gjennom iPader og fotballkanaler til de innsatte.

les også Én innsatt sto for 80 av 115 avvik: – Han passer ikke i fengsel

BOR HER: Christian viser frem cellen sin i Oslo fengsel. Noen av cellene mangler oppvarming om vinteren, mens andre mangler ventilasjon om sommeren. Foto: Odin Jæger, VG

– Jeg har sittet isolert uten TV og klokke. Jeg visste ikke hvilken tid på døgnet det var. I tillegg var det kokende varmt om sommeren. Da hadde jeg bestemt meg for å ta mitt eget liv. Hadde ikke fengselspresten kommet da, hadde jeg gjort det, sier Christian.

Isolasjon og selvisolasjon

En annen innsatt som VG snakker med, som ikke ønsker at vi skal bruke navnet hans, forteller at han ble alvorlig syk av den perioden han satt isolert. Han ble satt på det som kalles forsterket tiltak hvor man får mer tilsyn av de ansatte.

– Alt var svart og da hjelper det ikke med forsterket tiltak, sier han.

Etter at vedtaket om isolasjon var over for mannen, selvisolerte han seg fordi han ikke orket å være med de andre innsatte. Det innebar nye timer alene på den lille cellen i fengselet.

Til slutt forsøkte han å ta sitt eget liv.

Veien tilbake til mer samvær med andre kom gjennom tiltak som Oslo fengsel har for sårbare innsatte. I det som kalles MASH-gruppen kan de innsatte være sammen, spille kort og lese aviser.

– Det hjalp å komme opp og få være sammen med andre. Da begynte jeg å spise igjen. Det var mer normalitet.

I tillegg forteller mannen at han fikk tilgang til å snakke med fagfolk og at det hjalp.

– Det er vanskelig å si om jeg får senskader, men det har vært traumatisk. Det setter spor, sier han.

LUFTING: De innsatte får blant annet tilgang til lufting i disse luftegårdene i det gamle fengselet. Foto: Odin Jæger, VG

Avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Heidi Bottolf, er helt åpen på at isolasjon har negative konsekvenser.

– Isolasjon er skadelig og vi vet at innsatte kan bli syke av det. Derfor jobber vi hardt med å redusere bruken av isolasjon. Vi må gjøre det sammen med helsemyndighetene slik at innsatte som er syke kan bli utredet og få nødvendig behandling.

Alle de innsatte som VG snakker med snakker om hvor viktig det er at folk som soner kommer ut av fengselet med en sjanse til å klare seg, være gode naboer og delta i samfunnet.

– Du kan si at vi får som fortjent fordi vi er kjeltringer, men alle skulle fått kjent på hva det betyr å være isolert, sier den ene mannen.