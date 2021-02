BLE SMITTET: Gunlaug Lofthus døde i april 2020. Foto: Privat/Sigmund Sagberg Andersen

Døde i april: Sykehuset varslet Helsetilsynet først ti måneder senere

Gunlaug Lofthus (72) ble mest sannsynlig smittet av corona mens hun var innlagt ved Sykehuset Telemark i april. Det gikk ti måneder før Helsetilsynet ble varslet om dødsfallet.

– Det er rart at dødsfallet til mamma ikke ble meldt til Helsetilsynet med en gang, med tanke på at det kunne ha skjerpet rutinene ved neste korsvei, sier sønnen, Joar Lofthus, til VG.

Han mistet moren sin, Gunlaug Lofthus (72), 27. april i fjor.

Hun var innlagt ved Sykehuset Telemark i fire uker, og testet positivt for corona noen dager før hun døde. Lokalavisa Telen har omtalt denne saken tidligere.

Lofthus ble testet minst fire ganger mens hun var innlagt – hvorav den siste testen var positiv.

I avviksmeldingen knyttet til dødsfallet, som VG har fått innsyn i, står det:

«Pasienten er med all sannsynlighet smittet på sykehuset».

Ble trolig smittet på sykehus – varslet ikke

VG kan i dag fortelle at Sykehuset Telemark ikke varslet om dødsfallet i april 2020, til tross for at Lofthus trolig ble smittet mens hun var innlagt.

Varslet til Statens helsetilsyn ble først sendt i januar 2021 – ti måneder senere.

Ifølge helsepersonelloven skal dødsfall og alvorlig skade på pasient, som har oppstått som følge av helsehjelpen de har fått, varsles snarest eller senest påfølgende dag.

Dersom Helsetilsynet finner feil i behandlingen, skal sykehuset kunne rette opp feilene raskt, og på den måten bidra til god pasientsikkerhet.

Slik VG fortalte søndag har et smitteutbrudd på sykehuset i desember ført til at 15 pasienter er blitt smittet. Seks personer har dødd.

Fire av disse dødsfallene ble varslet 18. januar – minst to uker etter at pasienten døde:

Einar Bang (69) døde 23. desember 2020. Dødsfallet ble varslet 18. januar.

Arild Gundersen (69) døde 1. januar 2021. Dødsfallet ble varslet 18. januar.

Astrid Toverud (81) døde 2. januar 2021. Dødsfallet ble varslet 18. januar.

Reidun Juklerød (71) døde 4. januar 2021. Dødsfallet ble varslet 18. januar.

I tillegg ble et femte dødsfall, tilknyttet utbruddet i desember, varslet. VG er ikke kjent med identiteten til personen eller hvilke dato dødsfallet ble varslet.

Et dødsfall er ikke varslet til Helsetilsynet. Kreftsyke Sten Ove Selander (60) døde 29. januar 2021. Han fikk påvist corona etter å ha vært innlagt ved Sykehuset Telemark.

Ifølge sykehuset er ikke dette dødsfallet meldepliktig, til tross for at pasienten døde tre dager etter at han fikk påvist corona.

– Den positive testen kom overraskende på alle

Gunlaug Lofthus (72) ble innlagt ved indremedisinsk avdeling i april 2020. Dette er samme avdeling som fikk et smitteutbrudd i desember.

I desember 2020 sa administrerende direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, til VG at dødsfallet ikke var varslet til Helsetilsynet, men at sykehuset hadde gjennomført en intern gransking.

Rønning sa den gangen at sykehuset ikke vurderte dødsfallet som meldepliktig.

VG har fått innsyn i den interne granskingen, som viser at sykehuset ikke fant noen feil ved sin egen oppfølging av Lofthus.

– Den positive testen kom overraskende på alle. Ingen av de ansatte hadde testet positivt, og heller ingen av hennes nærmeste pårørende. Det viktigste funnet i hendelsesanalysen var at ansatte kunne fått varsel om smitten tidligere, sa Tom Helge Rønning til VG i desember.

VANSKELIG VURDERING: Sykehusdirektør, Tom Helge Rønning, sier det ikke er rett frem om et corona-dødsfall som skyldes sykehus-smitte er meldepliktig. Foto: Sykehuset Telemark

På spørsmål om hvorfor dødsfallet er varslet nå – ti måneder senere – svarer Rønning:

– I januar valgte sykehuset å gå gjennom alle journalene til pasienter som har vært innlagt med covid-19. Vi kom fram til at flere pasienter, med ulik grad av sannsynlighet, kan ha blitt smittet mens de var innlagt på sykehuset. De aller fleste er relatert til et utbrudd ved sykehuset i desember.

– Selv om saken fra april er grundig vurdert, valgte vi å ta med denne i vårt varsel for å gi Helsetilsynet et helhetlig bilde.

– Dersom dette dødsfallet var blitt ettergått av Statens helsetilsyn, kunne det vært oppdaget feil ved sykehusets rutiner. Med det nylige utbruddet i minnet, burde dette dødsfallet vært varslet i april?

– Det er litt upløyd mark dette, og litt uklart hva som menes med påregnelig risiko i denne sammenhengen. Det har ikke vært helt klare føringer nasjonalt på dette, sier Rønning.

– Situasjonen i april og desember var forskjellig. Vi har lært mye underveis, og rutinene våre har også endret seg i tråd med kunnskap, praksis og smittesituasjon. Vi jobber hele tiden for å gjøre ting bedre, og sykehuset driver forbedringsarbeid selv om ikke Helsetilsynet er involvert.

UTBRUDD: I desember ble flere pasienter, pårørende og ansatte smittet ved Sykehuset Telemark. Foto: Gisle Oddstad

Helsejurist: Sykehussmitte er meldepliktig

Professor og helsejurist ved Universitetet i Oslo (UiO), Aslak Syse, sier til VG at det ikke er påregnelig å bli smittet av corona mens man er innlagt på sykehus.

– Dette gjelder også under en pandemi, sier Syse.

Samtidig som Gunlaug fikk behandling ved sykehuset, la Sykehuset Telemark ut en nettsak på sine hjemmesider med overskriften «Liten smitte på sykehus».

«Det er mye bekymring rundt koronavirus og smitterisiko, og det er mange som lurer på hvorfor noen ansatte ikke kler seg i smittevernutstyr. Noen henvender seg også til mediene fordi de mener at sykehusene slurver.»

– Vi har innført mange tiltak for å hindre spredning av smitte, og derfor er det trygt å være på sykehuset for alle som har behov, uttalte Rønning i nettsaken.

To uker etter at saken ble publisert, døde Gunlaug Lofthus.

På spørsmål om Rønning fremdeles mener at smitteverntiltakene har vært gode nok, sier han:

– Dette var i begynnelsen av pandemien, og vi har lært flere ting underveis, men jeg står fremdeles ved det jeg sa på det tidspunktet. Det er trygt å komme til Sykehuset Telemark, sier Rønning i dag.