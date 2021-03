BER OM INNSTRAMMINGER: Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim. Foto: Fredrik Solstad

Frp ber regjeringen innføre utreiseforbud

Frp ber regjeringen snarest vurdere et forbud mot «unødvendige utenlandsreiser» for å hindre importsmitte. Men det kan være grunnlovsstridig, ifølge regjeringen.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Nå nettopp

– Vi har ekstremt inngripende tiltak i Norge samtidig som det er fullt mulig å reise på en unødvendig utenlandsferie, bli smitta og komme tilbake. Man burde ha vurdert et utreiseforbud på unødvendige reiser lenge før man satte i gang med disse fryktelig inngripende tiltakene her, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim.

Regjeringen har allerede varslet at det vil bli strengere regler for folk som reiser inn til landet. Fra 29. mars må alle som returnerer til Norge etter «unødvendige utenlandsreiser» tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Torsdag sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at han frykter massiv importsmitte i påsken. Han ba regjeringen om å innføre obligatorisk karantenehotell for alle, uavhengig av om reisen var «nødvendig» eller ikke.

Det sier Helgheim at Frp støtter. Samtidig ber han regjeringen gå enda lenger ved å innføre et forbud mot unødvendige utenlandsreiser.

– Nå orker ikke folk mer. Folk ofrer og forsaker alt og er på år nummer to med disse brutale inngrepene. Samtidig har det vært fritt fram å reise gjennom hele pandemien. Det er en skandale, og jeg mener man har prioritert feil, sier Helgheim.

– Er det lovlig å forby unødvendige utenlandsreiser?

– Det meste av det som har blitt forbudt under denne pandemien er normalt sett ikke lovlig å forby. Men for meg er det mye mer fornuftig å stenge muligheten for å reise på en unødvendig ferietur enn å stenge muligheten for å ta farvel med sine kjære på dødsleiet, sier Helgheim.

Han sier at han definerer «unødvendige utenlandsreiser» på samme måte som regjeringen gjør.

– De bør vurdere veldig raskt å innføre et forbud mot å dra på unødvendige feriereiser nå, sier han.

SKANDALE: Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim s Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kan være i strid med Grunnloven

For regjeringen er det ikke aktuelt å innføre et slikt utreiseforbud nå. Det skriver statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til VG.

– Vi har ikke noe utreiseforbud i Norge, og det er ikke aktuelt å innføre nå. Vi har en tydelig anbefaling om å unngå unødvendige reiser, og hvis folk velger å trosse rådene har vi svært strenge test- og karantenekrav når folk kommer hjem, sier Hiim.

– Kan det bli aktuelt for regjeringen å innføre et slikt forbud?

– Det skal en del til, sier han.

Hiim setter også spørsmålstegn ved lovligheten av et slikt forbud.

– Et slikt utreiseforbud kan være i strid med Grunnloven, sier han.

SIER NEI: Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg/Regjeringen

Hiim understreker at regjeringen mener det riktige er å gi «tydelige anbefalinger» om å unngå unødvendige reiser.

– De aller fleste følger slike anbefalinger. De som likevel skulle velge å trosse myndighetenes klare råd, må gjennomføre hele innreisekarantenen på karantenehotell, med egenbetaling, skriver Hiim.

– Kan det bli aktuelt for regjeringen å fremskynde de nye reglene for karantenehotell, som skal tre i kraft 29. mars?

– Det er lite som tyder på at det kommer mange mennesker til Norge den kommende helgen, og da synes jeg kommunene skal få tiden de trenger til å ruste opp og forberede seg på økte ankomster, sier Hiim.

Han sier videre at det ikke er aktuelt for regjeringen å innføre obligatorisk karantenehotell for alle som ankommer Norge.

– Nei – vi trenger medisiner, mat og ikke minst reparasjon av kritisk infrastruktur etc. Vi skal ha strenge test- og karanteneregler, og alle som reiser på unødvendige fritidsreiser skal på karantenehotell. Men vi må anerkjenne at selv midt i en pandemi, så er det noen reiser som er nødvendige, skriver Hiim.