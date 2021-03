SAMFUNSSTØTTE: I lokalavisen er Halstein Sigbjørn Sjølie beskrevet som en samfunsstøtte. Nå er han tiltalt for underslag og bedrageri. Foto: Privat

Kollega av tiltalt eks-advokat: − Vi har blitt lurt trill rundt

Den tidligere advokaten Halstein Sigbjørn Sjølie skal ha underslått og bedratt for 130 millioner kroner. Blant ofrene var 25 klienter og egne advokatkolleger.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi har blitt lurt trill rundt.

Det sier advokat Bjørn Haugen etter at det torsdag ble kjent at Økokrim har tatt ut en svært omfattende tiltalte mot eksadvokat Halstein Sigbjørn Sjølie.







Haugen har sittet vegg-i-vegg med Sjølie i 23 år, mens begge har jobbet ved Advokathuset Liljedahl på Jeløya i Moss.

– Vi hadde en avtale om høy moralsk standard, og man fikk inntrykk av at han hadde det, sier Haugen.

Så endret alt seg høsten 2019. Da ble Sjølie satt under forvaltning av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, samtidig som Finanstilsynet vedtok at eiendomsmeglervirksomheten hans skulle avvikles. Politiet startet også etterforskning. Da begynte kollegene virkelig å skjønne hva som hadde foregått i det skjulte, forteller Haugen.

– Underslo kollegers investering

Etter en lengre etterforskning har Økokrim konkludert med at Sjølie over syv år har underslått cirka 100 millioner kroner og svindlet til seg nærmere 33 millioner kroner.

– Det er en alvorlig tiltale i og med at det er betydelige beløp det er snakk om her, men også fordi han har brutt tilliten som følger med stillingen som advokat, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie til VG.

Mellom 2012 og 2019 brukte Sjølie 92 millioner kroner fra en såkalt klientkonto, ifølge tiltalen. Dette var penger som tilhørte 25 forskjellige klienter.

– Han har erkjent straffskyld for det vesentligste av forholdene i tiltalen. Han har hatt et likviditetsproblem, og løst dette på en uklok måte, sier Sjølies forsvarer, Vegard Aaløkken.

Sjølie skal også underslått til sammen to millioner kroner han hadde fått fra to kolleger, ifølge tiltalen. I 2017 overførte kollegene penger til Sjølie i forbindelse med opprettelsen av et eiendomsselskap. Disse pengene fikk de aldri se igjen, forteller advokat Bjørn Haugen. Ifølge tiltalen brukte Sjølie pengene til egne formål.

– Det hørtes ut som et gunstig prosjekt, og jeg var selv involvert i dette en stund, og vi hadde en intensjonsavtale om at jeg også skulle være med. Men jeg satt ikke med en million i cash, så jeg måtte ha lånt pengene. Jeg stilte krav til Sjølie om at han måtte gi meg en del dokumentasjon – men det fikk jeg ikke. De to andre derimot, stolte på ham, sier Haugen, som videre forteller hvordan Sjølie skal ha brukt opp kollegenes penger på egne formål.

– Du kan si jeg hadde flaks som ikke hadde pengene. Klientene som har blitt utsatt for underslag, har fått dette igjen fra forsikringen. Hans to kolleger har ikke det, sier Haugen.

MISTET BEVILLING: Etter at underslag og bedragerier ble rullet opp, har Sjøli mistet advokatbevillingen. Foto: Privat

Samfunnsstøtte og inntektstopp

Moss Dagblad skriver at Sjølie er lokalkjent som tidligere politiker, advokat og eiendomsinvestor. Før han kom i tilsyn og politiets søkelys, kjøpte han opp flere hotell, blant annet Morgedal Hotell og Haukeli Hotell i Telemark.

Han er videre blitt betraktet som en samfunnsstøtte i Moss, skriver lokalavisen. Fra 1993 til 1997 var han vararepresentant på Stortinget for KrF. Han hadde også store planer om bygging av 70 boliger på Kleberget.

Inntektsåret 2017 tjente han 5. mest i Moss, ifølge skattelistene, skriver lokalavisen.

Tidligere kollega advokat Bjørn Haugen forklarer at advokatfirmaet også har fått på tap etter at saken mot Sjølie ble rullet opp. De har måttet selge kontorbygget og et annet tilstøtende bygg, forteller han.

– Vi måtte selge på uønsket tidspunkt fordi vi ble for få ansatte til å dele kostnadene, sier Haugen.

– Vi har vært gode kolleger, også skjer dette. Vi vet ikke hva som eventuelt har vært motivasjonen. Vi har fått høre noen halvkvedede viser, men det er vanskelig å vite, sier Haugen.

Advokat Aaløkken ønsker ikke å kommentere advokat Haugens intervju.