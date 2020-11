LIV OG DØD: En coronavaksine kan være et spørsmål om liv og død, eller alvorlig sykdom, for folk i risikogruppen. Men hvem av dem skal prioriteres først? Det må regjeringen nå bestemme. Her produseres vaksinen til Sanofi / GSK - en av dem som er aktuelle for Norge. Foto: JOEL SAGET / AFP

Ikke alle i risikogruppen kan få vaksinen først: − Harde etiske vurderinger

Skal Norge vaksinere en 90-åring på sykehjem eller en 50-åring med diabetes først? De etiske dilemmaene står i kø for FHI og regjeringen.

Oppdatert nå nettopp

Det er regjeringen som skal bestemme hvem som skal stå fremst i køen for en coronavaksine. Folkehelseinstituttet (FHI) er nå åpne på hva de vil: risikogruppene skal prioriteres øverst.

Men FHI anslår at det er rundt 1,3 millioner nordmenn i risikogruppene. Hvis det blir få doser i starten, kan de måtte lage en detaljert tabell om hvem som må prioriteres først:

Er det et barn med kreft eller en 70-åring med nyresykdom? Er det en 80-åring i en kommune med massiv smitte eller en 80-åring i en kommune uten smitte? Er de kun de eldste og sykeste? Og hva med leger og sykepleiere?

Alle disse etiske dilemmaene må være avklart når Norge får sine første doser.

– Det en problemstilling det er viktig å ta stilling til, for vi kommer til å få såpass få vaksinedoser i starten at vi må ha en helt konkret rekkefølge, sier Geir Bukholm, som leder programmet for coronavaksinasjon i FHI.

TØFFE VALG: Ikke alle i risikogruppene kan få vaksinen først. Det gir store dilemma for hvem som skal prioriteres. Områdedirektør Geir Bukholm i FHI står i front av vaksinasjonsarbeidet. Foto: Stian Lysberg Solum

Eldre og sykehjem kan komme høyt

FHI indikerer at de vil ha eldre og folk på sykehjem høyt på prioriteringslista. Merk dog at det er regjeringen som tar avgjørelsen.

– Vi tenker at dette vil handle om å finne dem som har størst risiko for å få et komplisert forløp og høyere risiko for død. Vi kan være åpne på akkurat nå at det står øverst på listen, sier Bukholm.

– Så er spørsmålet hvor mange vaksinedoser vi får om gangen. Hvis vi får veldig få i starten, må vi lage en litt mer fingranulert tabell for hvordan man prioriteres innbyrdes innenfor en sånn gruppe med risikopersoner, påpeker han.

Alle over 80 år defineres som å være i risikogruppen for coronavirus. I denne gruppen er det ofte også flere med andre risikofaktorer.

– Det ligger nok an til at alder kommer til å være en risikofaktor som vil bli prioritert veldig høyt, sier Bukholm.

Han sier de gjør en egen vurdering rundt personer på sykehjem.

– Det kan hende at det også kommer veldig, veldig høyt. Det vil bli satt opp en rekkefølgeliste innenfor den gruppen av personer med risikofaktorer, sier Bukholm.

Visste du? EU-systemet, som godkjenner vaksiner for Norge, tror to kan bli godkjent allerede i desember. Klikk på de seks vaksinene som er aktuelle for Norge for å lese mer:

Så mange doser trenger vi

FHI påpeker at hvis de får to millioner doser, vil de trolig ha nok til å vaksinere risikogruppen.

Her kan du se hvorfor:

Eldre: Det er 950.000 mennesker på 65+ i Norge.

Andre: Det er 350.000 som er under 65 år, men som likevel er i risikogruppen.

Det gir 1,3 millioner i risikogruppen totalt.

Hvis Norge få to millioner vaksinedoser, vil det holde til å vaksinere én million mennesker, fordi hver person må få to doser.

Men ikke alle som får tilbud om en vaksine, bruker å ta den.

– Hvis 75 prosent av risikogruppen sier ja til å ta vaksinen, får vi dekket det med to millioner vaksinedoser, påpeker Bukholm.

Problemet er jo bare at Norge trolig ikke vil få to millioner vaksiner på dag én.

– Harde etiske vurderinger

– Vi må lage en rekkefølge for hvordan vi skal gjennomføre dette som både er praktisk gjennomførbar og faglig forsvarlig, sier FHI-toppen.

– Det er ganske harde og rå prioriteringer dere må gjøre her, som handler om liv, når du må vekte en 50-åring med diabetes opp mot en 90-åring på sykehjem – med ett år igjen å leve.

– Det er veldig harde etiske vurderinger. Det er derfor vi også ville ha innspill fra en ekstern gruppe som sa noe om det, for å fange akkurat de vurderingene. Og hjelpe oss med å skape legitimitet rundt slike vurderinger, sier Bukholm.

Tidligere i uken leverte nemlig en ekspertgruppe med leger, filosofer og statsvitere kommet med en rapport om hvem de mente burde få vaksinen først.

Også ekspertgruppen foreslo å sette eldre og andre i risikogruppen først. Men de foreslo også at hardt rammede områder i landet prioriteres for vaksiner før andre områder med lite smitte. FHI vil imidlertid ha en jevn fordeling.

Publisert: 21.11.20 kl. 17:47 Oppdatert: 21.11.20 kl. 18:01

Les også

Mer om Coronaviruset