DISTRIKTSMINISTER: Linda Hofstad Helleland (H) er utpekt at statsminister Erna Solberg til å demme opp for Sps voldsomme vekst på meningsmålingene. Foto: Vidar Ruud

Distrikts-Linda om Sp-budsjettet: − Finnes offentlige toaletter som koster mer

Sp har satt av kun 30 millioner kroner i sitt alternative statsbudsjett til gjenoppbygging av lensmannskontorer regjeringen lagt ned. Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) er, mildt sagt, lite imponert.

Faktisk er hun vantro, ifølge seg selv.

– Det finnes offentlige toaletter i Norge som koster mer. Dette er en fallitterklæring for egen politikk, sier Linda Hofstad Helleland til VG.

På Sps pressekonferanse torsdag formiddag forsvarte Sps parlamentarisk leder Marit Arnstad den beskjedne bevilgningen til nye lensmannskontor med at denne prosessen er i startfasen, og at partiet vil foreslå mer penger til formålet i budsjettene for de neste årene.

Dette bare blåser Helleland av:

– Løftene om lensmannskontorer er ikke verdt noe som helst, når de selv ikke setter av penger til dette i egne budsjetter.

Distriktsminister Helleland og hennes parti Høyre har merket pusten fra Trygve Slagsvold Vedum og Sp i nakken på meningsmålingene de siste månedene. Og ett av de absolutte vinnerkortene til Vedum har vært motstand mot den såkalte Nærpolitireformen – som førte til massiv nedleggelse av norske lensmannskontorer.

Nå slår Helleland knallhardt tilbake:

– Senterpartiet henger igjen i et nostalgisk kriminalitetsbilde fra 60-tallet. De drømmer seg tilbake til en virkelighet som ikke finnes. Selv om de ikke faktisk setter av penger til å gjenopprette lensmannskontor, gir retorikken deres grunn til bekymring. Byråkrati og kontoransatte på ethvert nes gjør ikke folk i distriktene tryggere – det er det politifolk som gjør. Denne regjeringen sørget for over 2000 flere operative politifolk, sier Helleland.

Mens Vedum og hans parti har nådd ut bredt med sin påstand om at Regjeringen har sentralisert norsk politi, gir ikke Helleland ved dørene. Tvert imot sier hun rett ut at hun mener lensmannskontorene slik de var langt på vei hadde utspilt sin rolle.

– Senterpartiets politikk løser ikke hverdagskriminaliteten. Vi må fokusere innsatsen der det virkelig gjelder. Det sitter små barn i hele landet som blir utsatt for overgrep på nett, og internasjonale gjenger som selger narkotika til ungdommene våre. Da trenger vi operative politifolk, ikke kontoransatte. De er mest opptatt av å ivareta kontorer, systemer og struktur, enn å løse virkelige problemer i folks hverdag, sier hun.

Publisert: 26.11.20 kl. 11:53