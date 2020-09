ARGUMENT FOR GJENOPPTAKELSE: – Hvis rapporten viser seg å være urettmessig holdt unna forsvarerne, så er det svært problematisk, sier Per Orderuds advokat Inger Silka Zadig da hun sammen med Orderud fikk se rapporten for første gang. Foto: Helge Mikalsen

Orderud-saken: Vil kreve hemmelig rapport utlevert

Per og Veronica Orderud krever at politirapporten om etterforskningen blir utlevert til Gjenopptakelseskommisjonen.

Den interne politirapporten har vært ukjent for Per og Veronica Orderud inntil de ble gjort oppmerksom på den av VG. Rapporten ble skrevet av etterforskningslederen av Orderud-saken i mai 2000, men har inntil nå vært hemmelig. VG skrev om rapporten igår.

Det var ett år etter drapene, og etterforskningsleder Asbjørn Hansen oppsummerte etterforskningen i en intern oversiktsrapport. «Fra første dag av etterforskningen ble Per Orderud nevnt som en mulig gjerningsmann», skrev han.







Advokatene til per og Veronica Orderud mener at rapporten er så avslørende at de krever at rapporten blir utlevert til Gjenopptakelseskommisjonen, som vurderer om sakene til Per og Veronica skal gjenopptas.

– Denne rapporten styrker vårt standpunkt om at etterforskningen har vært ensidig og mangelfull. Det står ikke nevnt ett sted om politiet har undersøkt andre mulige motiver. I stedet er de låst fast på Per og Veronica fra dag én, sier Per Orderuds advokat Inger Silka Zadig.

Det er i boken boken «Orderud – Avhørene. Løgnene. De nye sporene.», skrevet av VGs krimkommentator Øystein Milli og journalist Olav Næss, at rapporten første gang omtales.

– Viktig for vurdering

Både Per og Veronica har i likhet med avdøde Lars Grønnerød bedt om å få sakene sine gjenopptatt. Først til neste år er det ventet at Gjenopptakelseskommisjonen vil konkludere.

Advokatene til Per og Veronica Orderud har fått se rapporten av VG. De mener at den hemmelige rapporten er et viktig argument for at saken bør gjenopptas. Derfor vil de kreve at rapporten blir utlevert til Gjenopptakelseskommisjonen.

– Hvis rapporten viser seg å være urettmessig holdt unna forsvarerne, så er det svært problematisk. Vi kommer til å begjære innsyn i rapporten, og dette er noe Gjenopptakelseskommisjonen bør se på. Det blir interessant å se om dette er et dokument som skulle ha vært i saksdokumentene, sier Per Orderuds advokat Inger Silka Zadig.

Også Veronica Orderuds advokat Per Sulland kommer til å kreve at kommisjonen får innsyn i rapporten.

– Det er viktig at kommisjonen får lese den, så de kan ta den med i vurderingen av gjenopptakelse. Den underbygger våre påstander om tunnelsynet politiet har hatt, sier han.

POSITIV: Statsadvokat Olav Helge Thue mener at Gjenopptakelseskommisjoen burde få oversiktsrapporten som VG omtalte igår. Foto: Tore Kristiansen

– Alt skal på bordet

Statsadvokat Olav Helge Thue var aktor i Orderud-saken. Han kjenner ikke til rapporten, men er positiv til at kommisjonen får den utlevert.

– Dette er 20 år siden, så jeg husker ikke om jeg har lest rapporten eller ei. Men jeg kan ikke forestille meg at den er noe vi skal holde tilbake for kommisjonen. Vi vil at alt skal på bordet, sier han.

Sulland reagerer på at rapporten inneholder etterforskningslederens egne vurderinger.

– Det oppsiktsvekkende er alle spekulasjonene etterforskningslederen har lagt inn i rapporten, for å få terrenget til å passe med kartet, sa han i VGs artikkel om rapporten igår.

– Rapporten er en tydelig bekreftelse på at politiet ikke har vært opptatt av å finne ut hvem som faktisk gjennomførte drapene. Her ser man utelukkende på forberedelsene fram til drapene. I enhver annen drapssak hadde man startet i den andre enden, ved å oppklare selve drapene.

Daværende etterforskningsleder Asbjørn Hansen ønsker ikke å kommentere rapporten overfor VG.

– Jeg kan ikke kommentere en uoffisiell rapport, sier han.

Heller ikke Gjenopptakelseskommisjonen vil kommentere saken, eller om de kommer til å kreve rapporten utlevert.

Publisert: 24.09.20 kl. 10:21

