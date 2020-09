SKULDER VED SKULDER: I mars gikk Oslos byrådsleder Raymond Johansen ut sammen med NHO-sjef Ole Erik Almlid og krevde to fangstanlegg for CO2. Men regjeringen vil bare fullfinansiere ett, varslet de mandag. Foto: Frode Hansen

Byrådslederen skuffet: Oslos klimamål ryker uten karbonfangst

Oslo-politikerne har lovet velgerne å kutte 95 prosent av klimagass-utslippene innen 10 år. Den planen ryker nå, når regjeringen ikke vil betale fullt ut for rensing på Oslos søppelforbrenningsanlegg, ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nå nettopp

Nå appellerer Johansen om Fremskrittspartiets støtte for å sikre flertall i Stortinget for fullfinansiering av to fangstprosjekter for CO2 - og ikke bare ett, som ligger i regjeringens nye «Langskip»-satsing.

– For Oslos del betyr det at vi ikke når det klimamålet som bystyret har vedtatt, sier byrådslederen til VG, tydelig skuffet over «andreplassen» i regjeringens plan for karbonfangst og lagring, CCS.

Må skaffe 3,8 milliarder selv

I Solberg-regjeringens plan ligger gigant-summen 25 milliarder kroner til dette gigantiske klimatiltaket som skal fange CO2 fra industrien, og så frakte og lagre det i et gigantisk reservoar under havbunnen i Nordsjøen.

Norcem i Brevik får fullfinansiert sitt fangstanlegg, foreslår regjeringen.

Men det andre anlegget som nådde finalen, Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg på Klemetsrud i Oslo, må skaffe 3,8 milliarder kroner i egen finansiering - som vilkår for å få tre milliarder kroner i støtte fra staten.

– Regjeringen sier at for å få støtte, må vi først få penger fra EUs innovasjonsfond. Det tror jeg er lite sannsynlig. Dermed blir det vanskeligere for oss å realisere dette anlegget på Klemetsrud, sier Raymond Johansen.

les også Bru forsvarer regjeringens CO₂-prosjekt: – Merkelig kritikk

Har ikke oljefond

– Kan Oslo selv komme opp med disse pengene?

– Vi er positiv til å bidra med noe finansiering. Men den summen er høy. Oslo har tross alt ikke noe oljefond, svarer byrådslederen.

Han håper nå at et flertall i Stortinget kan overprøve regjeringens plan om bare å støtte ett anlegg:

– Jeg har over tid hatt god kontakt med de tidligere Frp-statsrådene i Olje- og energidepartementet, og fått stor forståelse hos dem for viktigheten av CCS på Klemetsrud. Jeg vil oppfordre Frp til å støtte de andre partiene i opposisjonen som vil støtte to anlegg, slik at vi kommer i gang også i Oslo, sier Johansen.

les også Kritikk mot regjeringens CO₂-planer: «Skuffet» og «halvhjertet»

Han argumenterer med at det er omlag 450 søppelforbrenningsanlegg rundt i Europa - og at søppelforbrenning dermed utgjør en enorm kilde for CO2-utslipp.

– Det brukes også imot vårt prosjekt at det ikke ligger ved kai og er dermed lett tilgjengelig for transport av CO2 på skip. Men de aller aller fleste forbrenningsanlegg for søppel ligger ikke ved sjøen, sier byrådslederen.

Frp: Avmålt

Frp er imidlertid avmålt til regjeringens plan.

– Frps stortingsgruppe vil nå gå grundig inn i beslutningsgrunnlaget for å sikre oss at vi ikke sløser med skattebetalernes penger, sier Jon Georg Dale, Frps energipolitiske talsmann, til NTB mandag ettermiddag.

Publisert: 21.09.20 kl. 19:16