BUDSJETTLEKKASJE: De tre ungdomspartilederne kommer med en lekkasje fra budsjettet, som kan få mye å si for mange unge. Foto: Terje Bringedal, Tomm W. Christiansen og Linda Torkelsen.

Endrer BSU-ordningen: Får ikke skattefradrag etter første bolig

BSU-ordningen strammes i forslaget til neste års statsbudsjett.

Nå nettopp

– Hvis du klarer å kjøpe bolig uten å bruke penger fra BSU-kontoen, er det er det sikkert fint og flott å kunne bruke den til sparing. Men det er ikke det vi skal subsidiere. Hele poenget med ordningen er å hjelpe unge til å kjøpe sin første bolig, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot til VG.

Unge under 34 år kan få inntil 5000 kroner i skattelette hvis de sparer på en BSU-konto. Men kontoen kan bare opprettes én gang. Det vil si at hvis du bruker pengene for å kjøpe din første bolig, kan du ikke spare mer der etterpå. Men hvis du har annen egenkapital, og slipper å bruke den, så kan du fortsette å bruke kontoen til sparing også etter at du har kjøpt din første bolig.

I regjeringens forslag til neste års statsbudsjett endres dette: Hvis du har bolig, eller kjøper deg bolig, vil du ikke lenger kunne få skattefradrag.

– Du kan fortsatt spare i BSU-kontoen, men du får ikke skattefradraget. Med en gang skattefradraget blir fjernet blir det som å sette pengene på en hvilken som helst sparekonto, sier Bruflot.

Flere justeringer

I tillegg vil regjeringen sette opp frikortgrensen fra 55.000 kroner, til 60.000 kroner. De vil også øke det maksimale årlige beløpet man kan spare i BSU-kontoen fra 25.000 til 27.000.

– Dette gjør at ordningen blir mer målrettet. Tidligere har en tredjedel av de som sparer i BSU allerede eid bolig, sier Edel-Marie Haukland, leder i KrFu.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier sier dagens BSU-ordning har vært for generøs.

– I Norge eier de fleste sin egen bolig, men det er en gruppe med unge som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Da er det bedre at vi bruker penger på dem i stedet for å subsidiere de som er innenfor, sier han.

Ville skrote ordningen

Flere ungdomspartier, blant dem KrFu og Unge Venstre, har tatt tidligere til orde for å skrote hele dagens BSU-ordning, fordi de mener den øker forskjellene blant unge.

De som kritiserer BSU-ordningen, mener det er de som har råd til å spare som tjener på den. SSB-tall viser at de som har foreldre med høy formue sparer mer enn andre.

– KrfU har ønsket en ordning som er mer rettet inn mot de med dårligst råd. Det vil vi fortsatte

å jobbe for - men dette er et kjempestort steg i riktig retning, sier Haukland.

Hansmark sier innstrammingen nå gjør at ordningen blir mer rettet mot de som trenger det.

– Så kan man gjerne diskutere BSU-ordningen i seg selv, men jeg synes dette er et steg i riktig retning, sier han.

Man kan spare i BSU frem til året man fyller 33 år. Andelen som sparer på BSU og allerede eier en bolig øker med alderen. I tillegg sier Bruflot tall fra Skattedirektoratet viser at de som eier bolig og samtidig sparer i BSU, typisk har høyere inntekt enn de som ikke gjør det.

I regjeringens forslag omfatter å eie bolig også indirekte eie, for eksempel gjennom aksjeselskap eller borettslag, samt tilfeller hvor man eier en andel av en bolig.

Totalt kan man spare 300.000 kroner (pluss renter) i BSU-ordningen.

Publisert: 30.09.20 kl. 18:46