SLÅR ALARM: Kieran Hill er selv oppvokst på Bærums Verk og er bekymret for utviklingen i lokalområdet. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Ungdomsarbeider slår alarm etter festhelg: – Omfanget begynner å vokse

FORNEBU (VG) Ungdomsarbeider Kieran Hill (39) er ikke overrasket over ungdomsfesten som kom ut av kontroll på Snarøya i Bærum i helgen. – Det er som forventet, sier han.

Nå nettopp

– Forskjellene mellom de rike og fattige i Bærum øker. Hvis du skal henge med i lokalsamfunnet her, så må du ha råd til fritidsaktiviteter og merkeklær. Jeg har hørt om ungdommer som har sett seg nødt til å selge dop for å kunne finansiere klær og utstyr, sier ungdomskonsulent Kieran Hill (39) til VG.

Han jobber til vanlig som spesialpedagog på en barneskole og driver også ungdomstilbudet på Punkt Fornebu hvor han er innleid som konsulent gjennom sitt firma HappyhillProjects.

Punkt Fornebu ligger ikke langt unna Snarøya. Natt til søndag rykket politiet ut til området etter å ha fått meldinger om slåssing, skadeverk og amper stemning.

les også Bakgrunn: Over 200 ungdommer på Snarøya – væpnet politi søkte etter ransmenn

Politiet anslår at mellom 200–300 ungdommer skal ha vært samlet på stedet.

Politiet: Én mistenkt

– Politiet etterforsker to ran og ett forhold som skal gjelde trusler. Per nå er det én som er mistenkt for forholdene. Vedkommende er hjemmehørende i Oslo politidistrikt, enhet vest, sier påtaleansvarlig Anders Østberg Raaum til VG mandag.

Han opplyser at etterforskningen er i et tidlig stadium, og at politiet foretar både tekniske og taktiske etterforskningsskritt for å kartlegge hva som har skjedd.

Det skal ha vært ungdommer fra Asker, Oslo og Bærum til stede på festen, men det er uklart hvor stor andel av disse som faktisk var fra Fornebu og Snarøya, ifølge Budstikka.

Kvelden før ble det også meldt om en fest som skal ha pågått over flere dager ved Stabekk i Bærum, og hvor opp mot 150 personer deltok. Politiet mener at en 15-åring som var hjemme alene mest sannsynligvis var festarrangøren.

– Omfanget begynner å vokse

Ungdomsarbeideren er ikke overrasket over det som skjer i lokalområdet.

– Det er som forventet. Jeg har lenge prøvd å advare om dette, sier Hill.

Han forteller at de i sommer opplevde at flere unge mennesker oppholdt seg ved uteområdet på Punkt Fornebu.

– Det har vært hasjrøyking, drikking, festing og ganske mye hærverk på Snarøya. Enkelte mener at det er folk utenfra som står bak dette, og det kan nok stemme, men det er også folk fra Snarøya som er involvert, sier han.

TO TYPER: – Vi har de som bare trenger å komme seg ut og som har behov for sosialisering. Så har vi de som er på ytterpunktet og som er litt mer ekstreme. De trenger å blåse ut, og få lov til å banne og holde på med hip-hop, sier ungdomskonsulent Kieran Hill. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Hill forteller at han har lagt merke til foreldre som uttrykker sin bekymring om utviklingen i området på diverse Facebook-grupper.

– Det tikker inn meldinger som at «nå skjer det noe unormalt her ute». For meg så er det ikke unormalt at dette skjer. Men omfanget av det begynner å vokse, sier han.

les også Ny undersøkelse: 30 prosent av unge oppgir å ha vært på fest der smittevernregler ikke ble fulgt

Mener fritidstilbudet bør styrkes

Ungdomsarbeideren etterlyser et krafttak i fritidstilbudet for barn og unge i kommunen.

– Fritidsklubber og ungdomsklubber er ikke en lovpålagt tjeneste, men det er på høy tid at det blir det. Det er de som gir resultater i dette arbeidet. Nå får vi bare slant som er til overs, sier han.

GJENBRUK: Et av prosjektrommene på Punkt Fornebu også kjent som «404». Her kan ungdommer sy gamle klær. – Mitt hovedfokus har hele tiden vært at ungdommene selv skal få styre og at vi skal gå bort ifra den tradisjonelle ungdomsklubben hvor det er masse voksne som plasserer biljardborder og sier til ungdommen at «her skal dere være», sier Kieran Hill. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Hill tar VG med på en rask omvisning i lokalene på Punkt Fornebu. Lokalene er til vanlig fylt med ungdommer, men denne søndags ettermiddagen er det få å skimte.

Ungdomsklubben åpnet dørene i august 2019.

I begynnelsen ble ungdomsprosjektet finansiert av OBOS. I dag er det Bærum kommune og den frivillige organisasjonen Fornebupiloten som bidrar med økonomisk støtte.

les også Selvsagt vil unge feste

forrige







fullskjerm neste UNGDOMMENS MØTEPLASS: Ungdomsklubben «Punkt Fornebu» holder til på Forneburingen og ble åpnet i august 2019. Den ligger et steinkast unna det som tidligere var Fornebu flyplass.

– Vi trenger flere utekontakter

Hill tror en del av løsningen på problemet kan være flere utekontakter.

– Vi trenger flere utekontakter og ungdomsarbeidere som for eksempel kan være ute og snakke med ungdommen på kveldstid når det er masse bråk ute, og som kan gå rundt i nabolaget. Det kan forhåpentligvis bidra til å forebygge at det oppstår problemer.

les også Undersøkelse: Over halvparten av nordmenn bryter karantenereglene: – Urovekkende

Bærum kommune: – Ser alvorlig på hendelsen

Utvalgsleder for barn og unge i Bærum kommune, Haakon Kvenna Veum (H), mener det er for tidlig å konkludere med at hendelsen på lørdag skyldes ungdom fra Fornebu.

– Det er trist å lese om bråk og ran. Man blir redd og opprørt. Samtidig har politiet uttalt at det er snakk om ungdom fra hele regionen – Oslo, Asker og Bærum. Det er viktig at vi ikke lager et inntrykk av ungdom på Fornebu basert på enkelthendelser som bidrar til stigmatisering, sier Veum til VG.

UTVALGSLEDER: Haakon Kvenna Veum (H) sier kommunen jobber med å etablere flere fritidstilbud for barn og unge på Fornebu og Snarøya. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Veum sier at Bærum kommune ser veldig alvorlig på slike samlinger særlig med tanke på coronasituasjonen.

– Kommunen kommer til å ta kontakt med politiet for et nærmere samarbeid for å hindre at lignende ting skjer de kommende helgene. Det er ikke nytt at ungdom søker sammen på offentlige plasser og jeg har tillit til at politiet håndterer slikt på en god måte, sier han.

Han legger ikke skjul på at det er levekårsforskjeller i Bærum.

– Vi jobber for at barn skal gis like muligheter uavhengig av foreldrenes inntekt. Blant annet har alle barn og unge i Bærum rett på et fritidstilbud, uavhengig av økonomi. Kommunen gir også et fritidsstipend som kan dekke deltagelse på aktivitet, som eksempel på tiltak for å integrere lavinntektsfamilier.

les også Vi unge må ta smitteansvar!

Han opplyser at kommunen blant annet jobber med å etablere flere fritidstilbud for ungdom på Snarøya og Fornebu.

– Dette har vært et politisk satsingsområde i flere år. Skolen, FAU, elevrådene og lokale foreninger har vært involvert i dette arbeidet, i tillegg til organisasjonslivet. Det har vært tverrpolitisk enighet om denne satsingen, sier Veum.

– Hva tenker du om forslaget om å sette inn utekontakter?

– Dette er et godt innspill på ett av flere tiltak som vi skal diskutere. Vi har et tett samarbeid gjennom SLT-modellen, der politisk ledelse, kommunen og politiet møtes til dialog og felles innsatser.

Publisert: 14.09.20 kl. 19:09

Les også

Mer om Bærum Ungdom Fritidsaktiviteter Fornebu Politiet Barn Fritid