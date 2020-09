KOMIKERE: Zahid Ali var innleid som tekstredaktør, mens Shabana Rehman var produsent for Stovnerrevyen. Bildet er fra innspillingen av en komiserie i 2013. Foto: Helge Mikalsen

Shabana Rehman og Zahid Ali jobbet med skolerevy på spahotell

Shabana Rehman tok med seg komikeren Zahid Ali på spahotell og til London, for å få inspirasjon til å skrive manus til skolerevyen på Stovner videregående.

– Jeg bidro med tekster og regi, bekrefter Zahid Ali (44) om sin befatning med Stovnerrevyen.

Stiftelsen Født Fri, der Shabana Rehman (44) er daglig leder, har siden 2017 mottatt 15 millioner kroner i offentlig støtte siden 2017. Kunnskapsdepartementet har besluttet at støtten ikke blir videreført i 2021.

En undersøkelse foretatt av Ernst & Young avdekket mangler ved Født Fris økonomistyring og at deler av midlene ikke er brukt i henhold til retningslinjene for statsstøtten.

JOBBER: Kashaf Tasadik (t.v.), Shabana Reman, revysjef Ingita Khan og Zahid Ali forbereder Stovnerrevyen i juni 2018. Foto: Trond Solberg

– Det er tilnærmet umulig å gi et fasitsvar på hvordan en slik stiftelse skal driftes. Det er et usikkert skjønn hvilke kostnader som kan sies å oppfylle formålet, skriver advokat Harald F. Strandenæs i sitt tilsvar på vegne av Født Fri.

Flere angivelige uregelmessigheter er knyttet til Stovnerrevyen 2019 og en dokumentarfilm om årets revy, som ifølge stiftelsens hjemmeside kommer i oktober.

VG får opplyst at denne dokumentarfilmen, basert på arbeidet med skolerevyen, skal ta opp temaer om «integrering og negativ sosial kontroll», altså det som er formålet til Født Fri.

Produsent for revy og film var Shabana Rehman, mens Zahid Ali var tekstredaktør.

Zahid Ali vil ikke bekrefte om han var med til hotellet Son Spa i januar 2019, der det ble holdt et skriveseminar for Stovnerrevyen. Men Født Fris advokat, Harald F. Strandenæs, forklarer i sitt tilsvar til Ernst & Young (EY) at hotellet ble valgt til dette seminaret på grunn av beliggenheten, som var gunstig for både Rehman og Ali.

«Son Spa – et Nordic Choice Hotels, ligger nærmest midt mellom Zahid Ali og Shabanas hjem, dette ble opplyst i intervjuet», skriver advokaten som forklaring på at dette hotellet ble valgt.

Til VG sier advokaten:

– Jeg har fått opplyst at dette hotellet ble valgt fordi det var praktisk for både Shabana Rehman og Zahid Ali. Men de skulle ikke på spa, noe de også har forklart til Ernst&Young, sier Strandenæs til VG.

I rapporten fra EY står følgende om dette seminaret:

«Et «skriveseminar» gjennomført ved Son Spa fra fredag 4. januar 2019 til søndag 6.jariuar 2019. Hotelloppholdet er betalt av Stiftelsen Født Fri. Fakturaen (...) pålydende kr 14.964 inkluderer hotellrom, «dagpakke» for to personer søndag 6. januar 2019 og middag på restaurant».

Shabana Rehman til VG: – Dette er jo ikke sant

Født fri Født Fri arbeider for felles likestillingsmål på tvers av kjønn, tro og etnisitet og kampen for individets frihet mot skamvold og negativ sosial kontroll.

Stiftelsen kaller seg «en stemme for alle som blir forfulgt på grunn av sin annerledeshet».

Shabana Rehman er daglig leder, Jan Sverre Asker er styrets leder.

Født Fri har utarbeidet en tiltaksplan, deler ut en pris til frihetskjempende kvinner og har samarbeidet med Stovner videregående skole i Oslo om en skolerevy. Kilde: Stiftelsens hjemmesiden fodtfri.no Vis mer

– Reiste for inspirasjon

EY mener at formålet med hotelloppholdet i Son kan fremstå som å være av privat karakter. Rehman viser i sitt tilsvar til at hensikten var å få inspirasjon til å skrive tekster og avviser at de var på spa.

– Dette hadde ingenting med spa å gjøre, vi leide møterom, for å jobbe med manus til Stovnerrevyen, manuskriptene er datert, og redegjørelser levert. Vinklingen på dette er bevisst dreid mot å få faglig seriøst arbeid til å fremstå som ekstravagant luksus. Resten av EYs rapport er konstruert på samme vis, har Rehman forklart til VG.

Zahid Ali vil heller ikke bekrefte at han er «artisten» som ifølge Ernst & Young reiste til London med Rehman i november 2019 for et nytt «skriveseminar» i forbindelse med Stovnerrevyen.

– Men verdens beste sted å bli inspirert for alle komikere i Norge, er London. Og New York, sier Zahid Ali, som også har medvirket i en rekke TV-programmer.

Skriving til skolerevyen og inspirasjon var ifølge Rehman også beveggrunnen for London-turen. I løpet av de fem dagene fikk de med seg tre show og en A-ha-konsert.

EY mener at kostnadene ved de to reisene, samlet omkring 60.000 kroner, overgår det som er rimelig å kostnadsføre som virksomhetsrelatert formål.

Advokat Harald F. Strandenæs bekrefter at Zahid Ali deltok på London-turen, men sier turen var som inspirasjon for Stovnerrevyen:

– Det er korrekt at de kjøpte billetter for å se showet «Thriller», men konserten med a-ha var gratis, og den var heller ikke med på programmet da Shabana Rehman og Zahid Ali planla turen til London og kjøpte billetter, sier advokaten til VG.

– Interessekonflikt

Stovnerrevyen presenteres som et samarbeid mellom Stovner videregående skole og Født Fri. Dokumentarfilmen om revyen skulle være et sideprosjekt for Født Fri, fullfinansiert av andre. Rehman var produsent gjennom sitt private foretak Wanted Production Norway.

Dette selskapet fikk blant annet 700.000 kroner i støtte fra Scheiblers legat for å leie inn revysjef, instruktør, regissør og tekstredaktør og til dekning av andre utgifter ved revyen.

Likevel ble kostnadene ifølge EY løpende fakturert og betalt av Født Fri. I senere tid er mesteparten av støtten fra Scheiblers legat overført fra WPN til stiftelsen.

EY mener det kan hevdes at prosjektet i hovedsak er finansiert av tilskuddene fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi), siden de samlede revykostnadene på nærmere 1,6 millioner kroner over to år har oversteget tildelte midler utenfra.

EY mener også at stiftelsens bruk av Rehmans private selskap medfører en interessekonflikt og økt risiko for feil og mangler i regnskapet, herunder risiko for misligheter.

SAMARBEID: Rektor Terje Wold og elevene Kashaf Tasadik (t.v.) og Ingita Khan (t.h.) sammen med Shabana Reman og Zahid Ali før Stovnerrevyen 2019. Foto: Trond Solberg

Skolen glad for samarbeidet

Rektor ved Stovner videregående skole sier at han ikke har relevant informasjon i saken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere den utover at Stovner videregående skole er glad for samarbeidet med Født Fri om Stovnerrevyen. Vi er veldig stolte av det elevene våre fikk til sammen med Født Fri og lærerne, skriver rektor Terje Wold.

Shabana Rehman får også kritikk for å ha anskaffet varer og tjenester fra nære relasjoner.

Født Fri skal ha kjøpt cateringmat for 64.000 kroner fra et familiemedlem av henne.

Født Fri skal ha engasjert to ungdommer i Rehmans familie til sommerjobb på vegne av stiftelsen. Samlet har de fått 56.000 kroner i lønn.

Født Fri har også engasjert et annet familiemedlem til å utføre lønnet arbeid. Honoraret var 55.000 kroner før moms.

Født Fri har kjøpt regnskapstjenester for 760.000 kroner fra firmaet som siden 2009 har vært forretningsfører for Rehmans private selskap Wanted Production Norway.

EY mener også at anskaffelser av hodetelefoner, Apple Watch-er, en drone og Apple-TV til samlet ca. 29.000 kroner og flere medieabonnementer fremstår å være av privat karakter.

AKTIVIST: Shabana Rehman taler foran Stortinget i 2018, under en demonstrasjon for abortloven. Foto: Frode Hansen

– Svekket mulighet for kontroll

EY mener at faktaundersøkelsen gir grunnlag for å hevde at Stiftelsen Født Fri har benyttet midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på en annen måte enn forutsatt.

Granskerne mener at økonomistyringen ikke har vært tilfredsstillende. Kontrollrutiner og fullmaktsgrenser ved anskaffelser skal ha manglet.

EY påpeker at muligheten for kontroll svekkes, som følge av at kredittkort gjennomgående er brukt til kjøp av varer og tjenester og at stiftelsen ikke har brukt reiseregninger.

– Umulig å gi fasitsvar

I sitt tilsvar til rapporten fra Ernst & Young (EY) på vegne av Født Fri kaller advokat Harald F. Strandenæs stiftelsen ukonvensjonell og omstridt, «med mange fiender».

Han mener at beskrivelsen av faktum ikke er korrekt og nøytral, men tvert imot mangelfull og full av grove feil og antyder at EYs personell har vært forutinntatt.

– Det overordnede spørsmål er om offentlige midler til Født fri i hovedsak er kommet frem til det gode formål. Dette prøver ikke engang rapporten å besvare. Heller ikke spørsmålet om offentlige midler på avveie er besvart, skriver Strandenæs på vegne av stiftelsen.

Rehman viser til pressemelding

Shabana Rehman har ikke svart på VGs henvendelser om samarbeidet med Zahid Ali, hun henviser til en pressemelding fra styret i Født Fri, der dette ikke er tema. Under kan du lese pressemeldingen i helhet:

Født Fris styre har nå lest granskningsrapporten. I går sendte vi ut en pressemelding hvor vi tydelig sa at vi ble overrasket over å bli møtt med en rapport som ikke var tilsendt styret.

Vi har hatt styremøte i dag, og har lest rapporten som har blitt lagt ut på IMDis hjemmesider. Og vi har mange faglige innsigelser på rapporten. Vi har tidligere i dag kontaktet IMDi og bedt om et møte, uten å få svar.

Utviklingen har vært den at vi nå i ettermiddag skriftlig fra IMDi har fått beskjed om at vi skriftlig kan gi tilsvar innen 06.oktober 2020. Dette vil styret benytte seg av. Vi har igangsatt advokat, revisor og andre kompetente for å bistå oss i å belyse Født Fris side av saken.

Derfor vil jeg ikke kommentere enkeltsaker før vårt tilsvar foreligger. Vi er så langt ikke kjent med at det foreligger økonomiske misligheter i Født Fri, og administrasjonen har styrets tillit.

Jan Sverre Asker, Styreleder, Født Fri

