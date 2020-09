Slutt på coronarabatt – nå settes fergeprisene opp

RYKKJEM-KVANNE (VG): Nå skjer det igjen: Møre og Romsdal reduserer fergeavganger og varsler prisøkning etter jul. Det liker pendlerne dårlig.

– Dette gjør oss sinte og frustrerte, sier fergependler Odd Arve Skralthaug.

Surnadalingen spaserer bortover dekket på den splitter nye elfergen på Stangvikfjorden. Båten får strøm fra et aggregat som står og bråker om bord. Men det gjør ikke så mye, for de aller fleste blir sittende i bilene sine på den korte ferden over. 15.45-fergen er full av pendlere.







Denne uken ble det klart at fylket vil øke fergeprisene etter jul. I tillegg vil de nå kutte 12 millioner fergekroner i år, 20 neste år og 10 millioner i 2022.

Avgangskuttene er flest på Sunnmøre, men også tre fergestrekninger på Nordmøre rammes. Rykkjem-Kvanne er «fredet» i denne fasen. Men fergependlerne er ikke trygge på at det varer.

FRUSTRERT: Pendler Odd Arve Skralthaug går ned trappen fra fergedekket. Den åtte minutters fergeturen er overstått for i dag. Foto: Helge Mikalsen

Rammer pendlere

– En økning på to takstsoner vil føre til 7000 kroner mer i året for oss som pendler daglig. Fylkeskommunen, med samferdselsutvalget i spissen, må finne andre måter å balansere budsjettene sine enn å ramme oss som er avhengig av ferge, sier Odd Arve Skralthaug.

Han jobber i Sparebank 1 og er helt avhengig av ferge for å komme seg på jobb.

– Fylket prioriterer ting vi egentlig ikke har noe behov for. Den her, fergen, den har vi behov for.

Han sikter blant annet til fylkets bevilgning på 150 millioner til operahus i Kristiansund, som er en engangssum fylket betaler.

Operapengene kommer fra fylkets kapital- og infrastrukturfond. Disse pengene kommer igjen fra salget av aksjer i fergeselskapet Fjord1.

Gratispassasjer

I dag sitter Skralthaug på med en kollega, for å gjøre turen billigere. Passasjerer betaler nemlig ingenting.

Årsaken er den omstridte Autopassordningen, der du betaler inn penger på forskudd. Deretter blir bilskiltet registrert manuelt av fergeansatte. Ordningen har i sommer ført til flere reaksjonen både fra turister og næringsliv.

De fleste pendlere har Autopassordningen, som gir dem halv pris hvis de betaler forskuddet. Rykkjem-Kvanne koster 87 kroner en vei uten rabatt.

På båtdekket peker Skralthaug ut mot sjøen og tegner opp en planlagt bro som skal føre til fergefri reise mellom Surnadal og Sunndal, nemlig Todalsfjordsprosjektet. Når den kommer, vet ingen.

Blir økning neste år

Møre og Romsdal satte ned fergetakstene under coronakrisen. I sommer økte prisen på riksveifergene som staten har ansvaret for med 20 prosent, mens fylkestinget vedtok at de lave satsene en har i dag skal fortsette ut året.

De har varslet at fergeprisene må økes med 120 millioner kroner for at fylkeskommunen skal få budsjettet til å gå sammen.

Samferdselsdirektør Arild Fuglseth bekrefter at coronarabatten må bort neste år:

– For å finansiere fergetilbudet, må vi øke fergetakstene med to soner i tillegg til en generell prisøkning på 20 prosent på toppen av dette, sier direktøren til VG.

Mange i Møre og Romsdal er helt avhengig av å ta ferge for å komme seg steder. Facebookgruppen «Protest mot økte fergepriser i Møre og Romsdal» har over 25.000 medlemmer, der de lufter tanker og frustrasjon over fergepolitikken i fylket.

Opprøret har begynt å murre igjen etter at de foreslåtte kuttene i avganger ble offentlige i september. Vis mer

FERGEVANT: Paret Ann Mari Ødegård og Per Martin Fandrem kjører mange ferger i løpet av et år. Foto: Helge Mikalsen

– Ikke den type kulturinteressert

Paret Ann Mari Ødegård og Per Martin Fandrem kjører mange ferger i løpet av et år, selv om de ikke pendler lenger.

Fra bilvinduet forteller de om prisene som de mener burde holdt seg på et lavere nivå. De synes heller ikke at fylket burde bidratt med så mye til operaen i Kristiansund:

– For min del er jeg ikke enig i den operaen, men det er klart at de i Kristiansund er for det, sier Ann Mari.

Mannen skyter inn:

– Vi er ikke den type kulturinteressert.

RYKKJEM-KVANNE: Fergestrekningen tar knappe 10 minutter, men koster 87 kroner hvis du ikke har Autopassordningen som gir deg halv pris. Foto: Helge Mikalsen

Frp: Elendig økonomistyring

Politiker Frank Sve (Frp) sier at fylkesrådet han er en del av, i fjor først fikk beskjed fra Fylkesmannen om at de ville gå rundt 40 millioner i minus, før det kom en kontrabeskjed: De gikk 313 millioner i pluss.

KRITISK: Fylkespolitiker Frank Sve fra Frp er kritisk til fylkets pengebruk. Foto: Krister Sørbø

Sve skjønner ikke hvordan kommunen kunne bomme med så mange millioner.

– Dette er helt elendig økonomistyring. Bare den siste måneden – med supertabben med 25 millioner til rundkjøring i Sykkylven, og for liten fergekai ved Åfarnes-Sølsnes til 40–50 millioner – har altså administrasjonen «sosa» vekk 60–70 millioner kroner, mener han.

Mener fergepenger går til opera

Han er ihuga motstander av at fylket spytter inn millioner i potten for å finansiere operahuset. Den totale prislappen er på 690 millioner kroner. Fylket bidrar med 150 millioner.

– Å bruke salg av fergeselskap på opera, er det ingen som skjønner. Vi kan ikke kutte fylkets ferger på grunn av en opera i Kristiansund. Vi skal husholde vår økonomi i fylket.

– Hva de driver med, det kan fuglene vite.

Senterpartiet: Frp lukker ørene

Kristin Sørheim (Sp), leder i samferdselsutvalget, skyter tilbake:

– Fylket bruker ikke 150 millioner på operahus som han fremstiller det, men deltar i et spleiselag for et kombinert regionmuseum som vi har ansvar for, kulturhus og operabygg i Kristiansund, skriver hun i en e-post til VG.

Hun mener Frp-politikeren lukker ørene for alle tall som ikke passer inn i hans verdensbilde.

– Og later overfor innbyggerne som det er penger til å opprettholde et fergetilbud langt over det staten har satt som nasjonal standard.

SLÅR TILBAKE: Leder i fylkets samferdselsutvalg, Kristin Sørheim (Sp), mener Frp later som de har penger til å opprettholde fergetilbudet. Foto: Senterpartiet

Sve mener Sørheim forsøker å benekte fakta:

– Operabevilgningen står tydelig i budsjettene. Sørheim gjennomfører kutt i distriktene og har fokus på bypakker og byutvikling. Det er ren høyrepolitikk. Vedum bør komme hit og se hva slags politikk som blir ført, sier han.

Det er en idé som Sørheim kan være enig i:

– Trygve er velkommen tilbake til Møre og Romsdal så kan han med egne øyne få se og høre resultatene av Frp-politikken i regjering.

Forslaget om fergekuttene er ute på høring, med frist til 6. oktober. Endelig beslutning skal skje i fylkesutvalget 23. november.

