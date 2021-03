Foto: Heiko Junge / NTB

Advarer mot rånetreff i påsken

Svein Olav Grini som er seksjonsleder for politiet i Midt-Telemark advarer mot rånetreff i påsken. Lokale rånere vet at det ryktes om treff, men ønsker å stoppe folk utenbys fra å komme.

Av Anne Bjørg Vaa

Mange rånere drar til Strömstad på skjærtorsdag, men som mye annet blir også festen som krysser grensen over til Sverige avlyst i år. Derfor er Grini bekymret for at det kan bli samlinger andre steder.

Det som politiet først og fremst frykter er at rånere skal samles på tvers av kommuner og fylker. Grini sier at det er viktig at folk nå ikke bidrar til ytterligere smitte-økning.

Melding om treff spredt på Snapchat

Thor Andre Bergestig (18) kan bekrefte at det har vært snakk om et treff i Notodden, men at de nå er flere som ønsker å stoppe det.

– For halvannen uke siden ble det spredt en snap om at det skulle være et rånetreff på Notodden. Den spredte seg veldig fort, meldingen ble delt på stories og sendt rundt, forteller Bergstig.

Han sier at han ikke kjenner til hvem som først la ut meldingen, men har hørt at den har spredt seg til flere steder i Viken.

Nå vil han oppfordre folk fra andre steder til å ikke komme, han frykter at et slikt treff kan bidra til økt smitte og at kommunen kan komme til å stenge storgata hvor de råner. Noe som er en pågående debatt i byen.

– Kommer det folk utenbys fra ødelegges det for oss som er lokale her, sier 18-åringen.

– Bilen skal gå uansett

– Det blir ikke tur til Strömstad, men bilen skal gå uansett, sier Tom Egil (23) som bor i Porsgrunn.

Han har fått med seg rykter om rånetreff på skjærtorsdag og hadde selv tenkt seg på et biltreff i Tvedestrand, den planen er avlyst nå. Han forteller at han kommer til å ta seg noen runder ut med bilen, men at det blir lokalt.

Tom Egil råner ofte i Bø, men siden situasjonen med corona nå er som den er, kommer han ikke til å dra dit i påsken.

Av erfaring vet han at det ikke er så lett å holde seg i bilen sin når man er på rånetreff.

– Det er ikke så lett å holde avstand, det er ofte alkohol involvert og folk springer ut av bilene for å snakke med hverandre, sier han.

Avslutningsvis påpeker han at det finnes folk i alle miljøer som bryter smittevernreglene og tror ikke rånerne er verre enn andre.

Tom Egil har et råd til både rånere og andre i påsken: – Det er lov å bruke hodet.

Ikke kjøringen som er problemet

Grini forteller at det ikke er kjøringen i seg selv som er problemet med et rånetreff.



– Det er ofte fest og alkohol i bildet. Da kan det bli vanskelig å unngå nærkontakt når man for eksempel må stoppe for å gå på do eller skal inn på en bensinstasjon eller gatekjøkken, sier seksjonslederen.

I videoen kan du se et utdrag fra feiringen i Strömstad i 2015.

Han sier at de så sent som forrige helg måtte oppløse grupper som sto utenfor bilene sine og ikke klarte å holde avstand. Og at det var alt for mange tilreisende fra Viken og Vestfoldkommunene i Bø denne helgen.

– Politiet kommer til å være tilstedet gjennom påsken. Vi reagerer på vanlige lovbrudd og vi kan oppløse samlinger som bryter med de nasjonale tiltakene. Vi ønsker ikke å bøtelegge eller ta folk, men i utgangspunktet gi råd og veiledning.

Grini avsluttet med å si at de ønsker å være på lag med de lokale rånerne når det gjelder å forebygge smittespredning og han opplever at de har en veldig god dialog.