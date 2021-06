ETTERLYSNING: Alta kommune etterlyser 2003-generasjonen for å avtale vaksinetime. Foto: Gisle Oddstad

Får ikke tak i ungdom som skal få vaksine

Mange unge har ikke telefonnummeret sitt registrert i eget navn. Det har ført til at Alta kommune sliter med å få tak i 2003-kullet for å avtale vaksinetime.

Av Kristoffer Solberg

Mandag ble det kjent at alle som blir 18 år i år får tilbud om Pfizer-vaksinen.

– Vi ser at det er krevende å sette grensen ved når en har fødselsdag istedenfor å forholde seg til et helt årskull. Flere av kommunene har allerede en praksis hvor hele 2003-kullet får tilbud, skrev smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Nyheten har blitt vel tatt i mot av 17- og 18-åringer:

– Det er ingen stor forskjell mellom meg og noen som er født noen få måneder før meg, så det er fantastisk å høre at alle 03-ere får tilbud nå, sa Brage Olsen Lind (17) fra Vesterålen til VG tirsdag.

Etterlyser de unge

Den gode nyheten har derimot ført til et uventet problem: Ikke alle unge er registrert med eget telefonnummer.

Alta kommune gikk tirsdag ut med en etterlysning av personer som er født i 2003 for å avtale vaksinetimer.

«Veldig mange av dere har ikke telefonnummer registrert på eget navn og det er derfor vanskelig å komme i kontakt med dere», skriver kommunen i etterlysningen.

– Jeg vil tro abonnementet står på foreldrene kanskje, så vi sliter med å få tak i dem, sier Ingunn Heggheim, kommuneoverlege i Alta, til VG.

Hun forklarer at kommunen har et system hvor de kontakter de som skal ta vaksinen via telefon. Alta regner med å starte vaksinasjonen av 2003-generasjonen i uke 27.

– Men vi ser at den yngre aldersgruppen ikke har registrert telefonnummer i folkeregisteret. Derfor har vi gått ut og bedt alle i kullet om å sende oss en SMS så vi kan avtale time, sier kommuneoverlegen.

– Jeg vil tro at det ikke bare er her i Alta at vi sliter med å få tak i den yngre garde, sier Heggheim.

Visste du? Fire vaksiner er godkjent i Norge, men bare Pfizer og Moderna brukes i myndighetenes vaksinasjonsprogram. Moderna er kun godkjent for dem over 18 år:

Eldre har ventet på telefonen

Kommuneoverlegen forteller at problemet ikke kun gjelder 2003-generasjonen.

– Vi opplever at de eldre aldersgruppene har sittet klare til å få vaksinetelefonen. Det er mange unge som ikke tar telefonen når vi ringer, og det gjelder ikke bare 2003-kullet, sier Heggheim.

Kommuneoverlegen åpner for at sosiale medier kan være en løsning for å nå ut til de som skal få tilbud om Pfizer-vaksinen.

– Det kan godt hende vi må bruke kanaler som Instagram og Snapchat om vi når når frem etter hvert, sier Heggestad og legger til:

– Vi prøver først med SMS-oppfordringen og tar det derfra.