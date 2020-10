KAN BERØRE FLERE: - Ved å inkludere nye stemmer, nye blikk og folk med andre verdensbilder som fanger opp deler av samfunnet, får vi en rikere litterær verden som berører flere, sier Dilani Vamapahan til VG. Foto: Anne Marte Hagen/BOK365

Mener at norsk forlagsbransje er «kritthvit»

– Dette er en reell utfordring som vi må ta på alvor, sier direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid.

– Når jeg nå forlater forlagsbransjen, betyr det en nedgang på 25 prosent i folk med flerkulturell bakgrunn.

Det skriver Dilani Vamapahan i en kronikk på nettstedet BOK365. Der kritiserer hun norsk bokbransje for å være «kritthvit».

«Bransjefolk snakker fagre ord om kunsten, åpenhet, mangfold og likeverd. Hva skjer når idealene møter realiteten?» spør hun.

I sin kronikk peker Vamapahan på at det i det norske allmennforleggeriet, så vidt hun vet, kun er fire ansatte med etnisk ikke-vestlig bakgrunn.

LESER FOR DATTEREN: – Litteraturen er mer enn bare bøker. Litteraturen handler om å bygge broer, om å skape nye opplevelser, om identitet og gjenkjennelse, om skapelse og frihet, sier Vamapahan til VG. Foto: Anne Marte Hagen/BOK365

Vamapahan har erfaring fra flere forlag og har jobbet i bransjen siden 2012. Hun undrer seg over hva som skjer med litteraturen når alle ledd i bokprosessen er hvite.

– Litteraturen er mer enn bare bøker. Litteraturen handler om å bygge broer, om å skape nye opplevelser, om identitet og gjenkjennelse, om skapelse og frihet. I denne skapelsen ligger det en enorm kraft. Ved å inkludere nye stemmer, nye blikk og folk med andre verdensbilder som fanger opp deler av samfunnet, får vi en rikere litterær verden som berører flere, sier hun til VG.

HAR IVERKSATT TILTAK: Direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid kan fortelle at de allerede er i gang med å kartlegge hvordan forlagene jobber for å oppnå mangfold. Foto: Kristin Hefte

– Har ikke vært gode nok

Direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid er glad for at Vamapahan er så tydelig som hun er i sin kronikk.

– Dette er en reell utfordring som vi må ta på alvor. Det er lett å snakke om mangfold og være enig i det. Noe annet er å vise det i handling. Vi er en bransje som skal levere et mangfold av stemmer og litteratur og har mye og gå på, sier hun til VG.

Austlid kan imidlertid fortelle at Forleggerforeningen allerede er i gang med å kartlegge hvordan forlagene jobber for å oppnå mangfold.

– Vi sendte faktisk ut en undersøkelse i dag, før vi visste om Vamapahans kronikk. Etter at vi har fått svar fra forlagene, skal vi gi dem helt konkrete verktøy som forhåpentlig vil gjøre noe med problemet.

– Hvilke verktøy?

– Vi må blant annet snakke om utformingen av stillingsutlysninger og hvor forlagene leter etter folk. Det kan tyde på forlagene frem til nå har rekruttert litt for homogent. De må nok bli mer bevisst på hvem de ansetter, sier direktøren.

Austlid er dessuten klar på at det ikke er nok å ansette «én gallionsfigur»:

– Norsk forlagsbransje skal være et speilbilde av dem som leser. Det betyr at man må rekruttere i henhold til det. Mangfold handler om etnisitet, kjønn, ulike legninger og funksjonshemninger.

Hun legger til:

– Her har ikke norsk bokbransje vært gode nok. Men det betyr ikke at vi ikke skal være det i fremtiden.

– Aldri sett på bokbransjen som proaktiv

Mangelen på mangfold i bokbransjen, og kanskje spesielt innad i forlagene, er en problemstilling som er blitt debattert før.

I 2018 gjorde Morgenbladet en analyse av de ansatte hos flere norske forlag. Blant 601 ansatte hadde 6 personer, eller 1.01 prosent, navn med opprinnelse fra en etnisk minoritet.

Torsdag arrangerer tidsskriftet Vinduet en panelsamtale på Deichman Bjørvika med tittelen «Den kritthvite bokbransjen». Der skal deltagerne diskutere om bransjen har kommet noen vei siden kritikken kom i 2018.

I beskrivelsen av arrangementet står det blant annet at det per nå ikke finnes en eneste redaktør for skjønnlitteratur for voksne med etnisk minoritetsbakgrunn.

TROR DET VIL KOMME FLERE STEMMER I FREMTIDEN: – På grunn av folk som Zeshan Shakar eller Camara Joof Lundestad blir det flere som tiltrekkes mot å skrive, mener forfatter Aon Raza Naqvi. Foto: Amund Eskeland Janssen

Aon Raza Naqvi er forfatter av boken «Third Culture kids» og er en av dem som vil sitte i panelet på Deichmans arrangement.

Han tror det er flere grunner til mangelen på mangfold i bokbransjen.

– Jeg har aldri ansett bokbransjen som en proaktiv bransje. Det legges arbeid i skolene til forlagene, jeg går på Gyldendalskolen selv, men utenom det har jeg ikke sett andre veier inn gjennom nåløyet enn den klassiske: at forfattere selv jobber med et manus og sender det til et forlag som tar stilling til om de vil gå videre med det eller ikke.

Et spørsmål om språk og arbeidsinnvandring

Naqvi tror imidlertid at problemstillingen også må ses i sammenheng med spørsmål om språk og arbeidsinnvandring.

– Da morfaren min kom til Norge på starten av 70-tallet var hans mål å skaffe seg arbeidstillatelse og et sted å bo til barna sine, selv om han egentlig var poet, var han det på urdu.

– Annengenerasjonen har kunnet ta utdanninger som foreldrene deres kanskje ikke selv kunne, og da har mange har valgt yrker som advokat, ingeniør eller lege, som er status, derav sosial mobilitet og en vei ut av underklassen.

Naqvi mener at det er først i tredjegenerasjonen av innvandrere at selvrealisering og identitet er blitt viktigere enn noen gang.

– De anser ikke lenger seg selv som gjester i landet. I tillegg er de, sammenlignet med eldre generasjoner i gjennomsnitt sterkere språklig, har en sterkere tilhørighet og er mer rakrygget. Jeg tror at det vil komme mange flere stemmer enn de man har sett til nå, sier han.

Forbilder skaper nye forbilder

Naqvi mener at ulike forlag først må ta stilling til om dette med økt mangfold er et samfunnsansvar for dem, og i hvilken grad.

Han har noen forslag til tiltak som kan høste talenter fra ulike steder med etnisk mangfold fra hele landet.

– Det er ofte små ting som skal til, som konkurranser og premier. Kanskje en mer synlig opptak til skriveskolene, være mer synlig i sosiale medier generelt og gjøre talentspeiding i områder med mye mangfold.

– Litt av løsningen ligger allerede i de stemmene som er blitt synlige de siste årene. På grunn av folk som Zeshan Shakar eller Camara Joof Lundestad blir det flere som tiltrekkes mot å skrive. Forbilder skaper nye forbilder, avslutter han.

– Bare å gripe muligheten

Vamapahan er av den oppfatning at nye måter å tenke på innad i bokbransjen ikke er gjort i en håndvending.

– Bokbransjen er veldig liten, og det er en sånn bransje hvor du gjerne kan jobbe i samme stilling eller i samme selskap i veldig mange år. Det er for eksempel ikke uvanlig at redaktører jobber i samme forlag i flere tiår. Og da tar det fort tid å få til større endringer.

Hun tror at kulturell endring vil ta tid.

– Forskning viser jo at ledere har en tendens til å ansette folk som ligner dem selv. Det er nok enklere å vurdere det nære og det kjente fremfor det som har mange ukjente faktorer.

Vamapahan mener at folk i forlagsbransjen i for liten grad er bevisst på dette.

– Men med økt bevissthet, samtaler om disse temaene og ved at ledere aktivt går inn for å skape endring, er jeg sikker på at dette kan endre seg.

Hun utdyper:

– Det som er viktig å frem, er at alt ligger til rette for en bransje som i større grad speiler samfunnet. Det er faktisk bare å gripe muligheten.

