Påtaleunnlatelse for Geir Malthe-Sørenssen

Geir Malthe-Sørenssen (55) ble dømt til fengsel i tre år for grove bedragerier. Nå er han ilagt påtaleunnlatelse for å ha laget falske dokumenter, lurt klienter som privatetterforsker og forklart seg falskt for retten.

Politiadvokat Eivind Kluge i Oslo-politiet bekrefter at påtalemyndigheten har gitt påtaleunnlatelse til Geir Malthe-Sørenssen.

– Oslo statsadvokatembeter har gitt ham påtaleunnlatelse for flere forhold som vi mener er straffbare. Han er allerede dømt for flere andre forhold og vi mener en tiltale for de andre forholdene ikke vil gi noe særlig mer i straff, sier politiadvokaten til VG.







Den tidligere journalisten, forfatteren og privatetterforskeren Geir Selvik Malthe-Sørenssen (55) ble avslørt som bløffmaker i en serie artikler i VG i 2016.

VG skrev blant annet om hvordan Malthe-Sørenssen bløffet i Treholt-saken og andre saker hvor han la frem falske bevis.

VG avslørte også hvordan Malthe-Sørenssen opererte sammen med den norsk-svenske bruktbilselgeren Thor Nord.

Uenig, men ønsker ikke rettssak

For Thor Nord har statsadvokaten besluttet at saken skal henlegges etter bevisets stilling, sier politiadvokaten.

Advokat Julie Conradi-Larsen i Advokatfirmaet Staff opplyser at Malthe-Sørenssen har valgt å akseptere påtaleunnlatelsen.

– Han er ikke enig i hele faktagrunnlaget som gis av statsadvokaten, men av personlige årsaker og av hensyn til familien ønsker han ikke en ny rettssak, sier Conradi-Larsen.

I en av sakene som VG omtalte, bisto Malthe-Sørenssen en gruppe slektninger som lå i en arvestrid med advokat Mona Høiness.

Mona Høiness arvet rundt 100 millioner kroner fra det barnløse og velstående ekteparet Per Urdahl og Synnøve Alver Urdahl. Slektninger av ekteparet saksøkte Mona Høiness og hevdet at testamentet ikke var gyldig.

Mona Høiness vant frem i begge rettsrundene – først i tingretten og senere i lagmannsretten.

Men under rettssaken i lagmannsretten dukket Malthe-Sørenssen opp som etterforsker for slektningene.

Etter privatetterforskerens inntreden dukket det opp en annen versjon av testamentet og slektningenes advokat fikk en mystisk telefon. Malthe-Sørenssen vitnet også under ankerunden om disse forholdene, som viste seg å være bløff.

AVSLUTTET ETTERFORSKNING: Politiadvokat Eivind Kluge i Oslo politidistrikt bekrefter at det er gitt påtaleunnlatelser til Geir Selvik Malthe-Sørenssen og Thor Nord. Foto: Solberg, Trond

– Flere kriminelle handlinger

– Påtalemyndigheten mener Malthe-Sørenssen i denne forbindelse brukte falske dokumenter, begikk rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet og avga falsk forklaring for retten. Han begikk også et bedrageri på 50.000 kroner. Dette skulle være betaling for en PC som skulle inneholde bevis, sier politiadvokaten.

Samtlige av disse forholdene slipper Malthe-Sørenssen nå straff for.

Advokat Mette Yvonne Larsen representerte Mona Høiness i arvestriden.

– For Mona Høiness er det viktig at statsadvokaten har slått fast at Malthe-Sørenssen har begått flere kriminelle handlinger og dermed fjernet enhver tvil om at det var noen uregelmessigheter fra hennes side, sier Larsen.

Foto: Kumar, Kristoffer

Klager til Riksadvokaten

Malthe-Sørenssen bisto også den tidligere ektefellen til den kjente eiendomsmegleren Odd Kalsnes i deres skilsmisseoppgjør.

Også i denne saken slipper Malthe-Sørenssen straff:

– I saken hvor han bisto Odd Kalsnes tidligere ektefelle mener påtalemyndigheten at Malthe-Sørenssen brukte falske dokumenter som angivelig skulle vise at Kalsnes hadde en skjult utenlandsformue, sier politiadvokaten.

Odd Kalsnes er opprørt over at Malthe-Sørenssen får påtaleunnlatelse for disse forholdene.

GIR SEG IKKE: Odd Kalsnes avbildet i 2016 mens han ser på dokumentasjon som VG hadde fremskaffet i saken som involverte ham. Foto: Kumar, Kristoffer

– Denne påtaleunnlatelsene blir påklaget til Riksadvokaten av min advokat Trond Eirik Aansløkken. Å forgifte rettsavgjørelser med falske dokumenter som åpenbart er bestilt og betalt for bør ha helt andre strafferammer enn påtaleunnlatelser, sier Kalsnes.

Bedrageridømt

I 2018 ble Malthe-Sørenssen dømt til tre års fengsel for syv forskjellige bedragerier.

Han lurte blant annet advokaten Harald Stabell til å låne ut store pengesummer fordi han angivelig hadde en svulst i hodet.

Han lurte bankforbindelser til å betale ut lån og han lurte advokaten sin til å få familiens bolig lagt ut på tvangssalg med konas forfalskede underskrift.

For dette ble han dømt til å måtte betale over 7,6 millioner kroner i erstatning.

