PÅ RUNDTUR I NORGE: Nesten alle turistene som var med på turen med Ingvars reiser ble smittet. Foto: Ingvars reiser

Oppdaget mutert coronavirus etter busstur-utbrudd: Kan ha kommet til Norge rett før bussturen

En mutert variant av coronaviruset kan ha bidratt til smittespredningen etter utbruddet på pensjonist-bussturen i Sør-Norge. Viruset har trolig kommet til Norge like før avreisedatoen, ifølge FHI.

Den aktuelle bussturen startet 15. september, varte i seks dager og involverte 14 stopp i totalt åtte kommuner. Av de 40 personene om bord på bussen ble 37 bekreftet smittet i etterkant.

Totalt 100 smittetilfeller knyttes til bussturen, og Folkehelseinstituttet (FHI) utelukker ikke at de vil oppdage flere. Fem av de involverte har så langt vært innlagt på sykehus.

Nå har FHI analysert arvestoffet til coronaviruset fra flere av smittetilfellene. Slik har de påvist en mutert variant av viruset:

– Viruset tilhører en genetisk undergruppe, og har unike mutasjoner som ikke tidligere er sett i Norge. En av dem kan muligens øke virusets evne til å infisere celler og dermed gjøre det noe mer smittsomt, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under sin corona-orientering på Stortinget tirsdag.

Ifølge FHI er det usikkert hvordan og når viruset kom inn til landet, men de påpeker at nesten identiske virus nylig har blitt sett i enkelte andre europeiske land. I tillegg har det vært større utbrudd av virus med samme mutasjon i Australia.

– Det har nok kommet til Norge enten rett før denne bussturen eller i nær tid opp mot den. Hvilke land og hvordan den har kommet til Norge må videre analyser vise, sier seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI til VG.

– Kan påvirke smittsomheten

Det muterte viruset heter på fagspråket S477N, og tilhører en genetisk undergruppe av coronaviruset som kalles B.1.160.

Mer konkret har viruset en endring i det største overflateproteinet, det såkalte spike-proteinet. Dette proteinet er viktig for virusets evne til å binde seg til cellene hos mennesket.

Avdelingsdirektør Line Vold ved FHI sier til VG at det tidligere i pandemien har vært registrert varianter av SARS-viruset som har tilhørt den samme undergruppen. Ingen av virusene har imidlertid hatt den samme endringen i overflateproteinet.

Ifølge seksjonsleder Bragstad har FHI ingen informasjon som tilsier at dette viruset gir mer alvorlig sykdom.

– Virus med denne mutasjonen kan kanskje påvirke smittsomheten og det er derfor viktig å følge med på utviklingen. Videre undersøkelser vil trolig gi mer klarhet i om vi har hatt dette viruset til stede før utbruddet knyttet til bussreisen og om vi kommer til å se videre spredning i Norge med denne varianten, sier seksjonsleder Karoline Bragstad ved Folkehelseinstituttet.

Videre smitte begrenset

I busstur-utbruddet ble mange nærkontakter smittet, noe som igjen førte til mindre utbrudd lokalt. FHI mener endringen i viruset kan ha bidratt til den videre spredningen.

– Vi registrerer at ganske mange har blitt smittet, men det kan jo være andre forhold som har betydning – ikke bare egenskaper ved selve viruset, sier Vold.

Den gode nyheten er at FHI sammen med kommunene ser ut til å ha fått kontroll på de lokale utbruddene som knyttes til bussturen. Dermed har man trolig klart å stanse den videre spredningen av den muterte virusvarianten.

– Det er veldig viktig at smittesporing rundt alle bekreftede covid-19 tilfeller settes raskt i gang for å begrense spredning av covid-19 og bidra til å holde epidemien under kontroll. Takket være rask oppdagelse, smittesporing, karantene og tiltak har de involverte kommunene greid å begrense videre smitte i dette utbruddet, sier Vold

Bussturen involverte 14 stopp i følgende fylker; Rogaland, Agder, Telemark, Viken, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland.

I etterkant av bussturen bekreftet både busselskapet og kommuneoverlegen i Sandnes at selskapet forholdt seg til bransjestandarden for smittevernregler under turen.

Publisert: 13.10.20 kl. 11:32 Oppdatert: 13.10.20 kl. 14:47