Rotevatn kjemper for topp-plass: − Kan være bra at noen er under førti

Sveinung Rotevatn (33) håper at han kan representere de under førti i Venstres stortingsgruppe.

Venstres nominasjonskomite for Hordaland valgkrets leverte lørdag en delt innstilling for førsteplassen på stortingslista.

Flertallet vil ha klimaminister og nestleder Sveinung Rotevatn på topp, mens mindretallet peker på Venstres parlamentariske leder og tidligere nestleder Terje Breivik (55).

– Jeg er ikke noen ungdomspolitiker, men jeg tenker at det kan være bra at noen er under førti, sier Sveinung Rotevatn til VG.

– I motsetning til en aldrende gjeng menn i dagens stortingsgruppe?

– Det ble i alle fall det sist gang. Jeg håper vi får en representativ gruppe, sier han.

Dagens Venstre-stortingsgruppe består nå av 6 menn og 2 kvinner, etter at Abid Raja ble statsråd. Gjennomsnittsalderen er på vel 55 år.

VG har ikke fått tak i Terje Breivik for en kommentar lørdag kveld.

Kjemper for fremtiden

Sveinung Rotevatn ble i høst valgt som ny nestleder i Venstre.

– Kan Venstre ha en nestleder som ikke sitter på Stortinget?

– Jeg stilte som nestleder fordi jeg er motivert til å være med for Venstre og jeg stiller meg til disposisjon til Stortinget for å være med videre. Jeg håper jeg lykkes med det. Jeg vil ikke spekulere i å mislykkes. Jeg håper at jeg blir nominert og valgt, sier Rotevatn til VG.

– Det er viktig å legge til at Venstre ikke er i en posisjon nå hvor vi kan ta stemmene for gitt. Vi må jobbe for hver stemme.

På gjennomsnittet til pollofpolls.no har Venstre ligget under sperregrensen på fire prosent siden juli 2019.

– Du sier at du ikke vil spekulere i å mislykkes. Men hvis du ikke blir valgt og dere går ut av regjering, er du da ferdig i politikken?

– Jeg trodde jeg var ferdig i politikken i 2017. Da falt utjevningslotteriet ut slik at jeg ikke beholdt plassen jeg hadde (innvalgt fra Sogn og Fjordane, journ. anm). Jeg hadde fått jobb og begynt å jobbe i det private. Så ble jeg hentet inn igjen da Trine Skei Grande spurte og jeg ble statssekretær. Så ble jeg statsråd. Jeg er alltid klar for en innsats for Venstre. Men man må bli valgt til ting i et demokrati. Derfor håper jeg at jeg blir valgt til Stortinget.

– Toppmotivert

Rotevatn fikk støtte fra et flertall i prøvenominasjonene.

Dersom Venstre går ut av regjering etter valget sier han at han er svært motivert for å jobbe for partiet på Stortinget.

– Dersom jeg skal tilbake til Stortinget er jeg toppmotivert for det. Jeg tror jeg kan gjøre en god jobb og god valgkamp for Venstre. Jeg tror jeg kjenner både Hordaland og Vestlandet såpass godt at jeg kan formidle Venstres prosjekt på en god måte til både folk i Bergen og distriktene, der jeg selv er fra.

– Det handler om særlig å få frem de enorme mulighetene på Vestlandet som ligger i det grønne skiftet. Nå lykkes Venstre med å få ned utslippene i Norge, samtidig som vi satser på grønn skipsfangst, lagring av karbon og hydrogen. Satsingene skaper arbeidsplasser på kysten, sier han.

