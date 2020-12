ÅLGÅRD: Én person er pågrepet siktet for drap etter at en kvinne ble funnet skadet i en bolig etter en brann i Ålgård mandag kveld. Kvinnen døde senere på sykehus. Foto: Ronny Hjertås

Ålgård: Drapssiktede erkjenner ikke straffskyld

Mannen som er siktet for drap på en kvinne i Ålgård mandag kveld, erkjenner ikke straffskyld.

Politiet fikk like før klokken 22.20 mandag melding om brann i en vertikaldelt bolig på Ålgård i Rogaland.

Da nødetatene ankom stedet fant de en skadet kvinne i 60-årene inne i boligen. Kvinnen ble fraktet til Stavanger Universitetssjukehus, hvor hun senere ble erklært død.

En mann i 30-årene ble pågrepet i en annen bolig i Ålgård kl. 00.15 natt til tirsdag, siktet for drap.

– Kvinnen ble hentet ut av boligen, og det ble konstatert at skadene hun hadde ikke var forenlig med brannskader, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma under en pressekonferanse på Politihuset i Stavanger tirsdag morgen.

Mannen har vært i avhør i natt, og nekter straffskyld for drapet.

POLITIADVOKAT: Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt. Bildet er fra desember 2018. Foto: Carina Johansen / NTB

Ifølge politiadvokat Soma fremstår det som at de to har en relasjon, men de er ikke i familie. Han forteller også at siktede er en kjenning av politiet.

I løpet av natten gjorde politiet undersøkelser på åstedet og snakket med vitner. Soma opplyser at de vil jobber videre med saken i dag, gjennomføre tekniske undersøkelser og nye avhør av siktede. De vil også avhøre flere vitner i løpet av dagen.