POLLENFLYKTNING: I fjor fikk Marte Gagnås Nøring (37) avbrutt sin bjørkeflukt til Florida på grunn av covid-19-pandemien. I år har hun og Pembroke Welsh-corgien Smule (1) stukket til Hafjell.

Pandemien stopper pollenflyktninger

Årets bjørkeblomstring er i gang. Coronapandemien gjør pollensesongen ekstra utfordrende for allergikere. Marte Gagnås Nøring (37) har flyktet til Hafjell.

Mange allergikere flykter årlig utenlands i pollensesongen. Det forhindrer reiserestriksjoner under covid-19-pandemien dem nå i for andre året på rad.

– Bjørkepollensesongen er akkurat i gang. I år, som i fjor, blir den ekstra utfordrende fordi pollenflyktningene ikke får den reisemuligheten de ellers hadde hatt, sier Hogne Skogesal, kommunikasjons- og markedssjef i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til VG.

– I fjor så vi at flere medlemmer som normalt drar utenlands når de er mest allergiske, i stedet måtte sykmeldes. Medisinering og de nasjonale reisemulighetene blir derfor ekstra viktige.

TØFT FOR ALLERGIKERE: Covid-19-pandemien gjør allergikerne mer sårbare, rapporterer kommunikasjons- og markedssjef Hogne Skogesal i Norges Astma- og Allergiforbund.

Ikke alle har hytteadgang i høyfjellsmiljø. For de hardest rammede allergikerne holder det heller ikke alltid å trekke over tregrensen: De må ut av landet, til pollenfattige destinasjoner som Kanariøyene, for å fungere i hverdagen.

Fikk avbrutt Florida-opphold

Allergiker Marte Gagnås Nøring (37) rakk så vidt å flykte til småbyen Key Largo i Florida i mars i fjor, før coronapandemien innhentet henne.

Nøring, som er selvstendig næringsdrivende, skulle etter planen oppholde seg et par måneder i USA sammen med yngstedatteren, mens ektemannen og eldstedatteren ble igjen hjemme.

– Vi dro til USA samme dagen de stoppet innreise fra utlandet, og var blant de siste som kom oss gjennom grensen. Men vi fikk ikke vært i Florida i mer enn én uke før reiseforsikringsselskapet ringte og sa at de ikke kunne garantere hjelp om vi valgte å bli værende, forteller Nøring.

– Da torde jeg ikke annet enn å returnere til Norge.

I år har hun og hunden Smule flyktet til svigerforeldrenes hytte på Hafjell, mens mann og barn er igjen hjemme på Svartskog i Nordre Follo kommune. Reiser hun ikke bort, ender hun opp sengeliggende.

– Sesongen starter enkelte år så tidlig som januar med or og hassel. Så følger salix som ikke er så ille for meg, men så kommer bjørka... Jeg snufser litt av gress også, men det er ingenting i forhold til bjørka, forteller hun på telefon til VG.

Forveksler allergi med corona

Her til lands strekker pollensesongen seg fra hassel- og orblomstringen starter i januar/februar til buroten er ferdigblomstret mot slutten av august. Det gir syv måneder med nær sammenhengende pollenallergi for de hardest rammede allergikerne.

Seniorforsker og pollenekspert Hallvard Ramfjord hos NAAF forventer det han kaller en «litt over middels bjørkesesong» i år. De kommende dagene er det ventet bjørkepollenspredning fra Oslo-området og Sørlandet og videre oppover kysten.

– Østlandet vil nok få kraftig spredning, men ikke rekordartet. Det blir en vanlig sesong, men den oppleves som kraftig for allergikerne. Det er mye pollen som skal spres, sier Ramfjord.

Verstingen bjørkepollen er typen flest nordmenn reagerer på. For mellom én til halvannen million av oss er milde april- og maidager langt fra skjønne. I stedet venter en helvetesmåned med symptomer som kløe, rennende øyne og nese, nysing, hodepine, feberlignende symptomer, slapphet og trøtthet som gir nedsatt konsentrasjon.

I tillegg er søvnproblemer vanlig. Enkelte kan også få hevelser i ansiktet og gjenklistrede øyne som tidvis gjør dem nærmest ugjenkjennelige.

Flere av symptomene for allergi ligner til forveksling på covid-19-symptomer, til fortvilelse for pollenallergikere som føler seg uglesette og mistenkeliggjorte for å være smittefarlige.

– NAAF starter derfor denne uken en kampanje der allergikere kan få en gratis button hos alle Apotek 1 og Boots-apotek med påskriften «Jeg har pollenallergi», opplyser Hogne Skogesal.

BUTTONKAMPANJE: Allergikere som blir tatt for å være coronasmittet kan få gratis button.

– Handler bare om å holde ut

Tobarnsmor Nøring har vært allergisk hele livet og gått på antihistaminer siden førskolealder. Hun beskriver bjørkesesongen som uutholdelig.

– Jeg blir tett i brystet, klør i øyne og nese, blir kjempeslapp, sliten og får et ekstremt søvnbehov. I de verste periodene på våren har jeg stort sett alltid vært sykemeldt. Jeg måtte nylig reise hjem fra hytta i to dager. Da var jeg så trøtt at jeg ikke orket å gjøre noen ting.

– Hva er forskjellen på å være hjemme og ha muligheten for å reise bort?

– Alt! Jeg orker ikke annet enn å ligge på sofaen hjemme. Man merker det på psyken når man ikke klarer å bidra, og man blir gæren av å sitte inne når andre er ute og koser seg. I Florida og på Hafjell får jeg både jobbet og gjort hobbyene mine. Jeg slipper å hovne opp i ansiktet, være tett i brystet og syk.

VERSTING: Pollendryss fra blomstrende bjørk skaper krig i kroppen for allergikere den nesten måneden.

Hjemme har Marte Gagnås Nøring luftrensere i alle rom og praktiserer forbud mot å åpne vinduene. De årene hun ikke har vært utenlands eller på høyfjellet, beskriver hun som miserable.

– Da handler livet egentlig bare om å holde ut.

Krav på forlenget eksamenstid

Tyve prosent av befolkningen har ifølge NAAF pollenallergi. 8 av 10 allergikere opplever også kryssallergier. Bjørken avgir store pollenmengder med hissig allergen og er den flest allergikere reagerer på.

NAAF råder allergiske studenter til å oppsøke fastlege eller spesialist for å få legeerklæring, slik at de får en time ekstra på eksamen. Kommunikasjonssjef Hogne Skogesdal oppfordrer også alle som er i tvil om de har allergi eller corona om å teste seg. Men først: Ta allergimedisin som antihistaminer, øyendråper og nesespray.

– Har medisineringen effekt, er det mest sannsynlig allergien din som gir utslag, ikke corona, sier Hogne Skogesal.

– Hvordan kan man være sikker på forskjellen?

– Ved corona kan du få feber. Det får du ikke ved pollenallergi. Man kan få hetetokter og feberlignende symptomer, men ikke temperaturøkning. Er du i tvil, ta en test.

Innenlands er Nord-Norge og høyfjellet de beste reisedestinasjonene for pollenflyktninger. Verst er Sør-Norge langs kysten der det nå er både salix- og bjørkepollenspredning samtidig.

Lavere masketerskel

Men det er ikke bare tristesse. Pandemien ser nemlig ut til å ha senket terskelen for pollenmaskebruk. NAAF opplever økt forespørsel etter Respo-pollenmasken med ventiler som tilbys både medlemmer- og ikke-medlemmer.

For tiden tester to NAAF-medlemmer også Gyro Pure, et heldekkende visir som dekker øyne, nese og munn og filtrerer luften i et lukket system.

– Sperren for å bevege seg ute med både pollenmaske og visir er nok mye mindre nå, tror Sogesal.

– Hva er ditt beste råd til pollenflyktninger som er desperate etter å dra utenlands?

– Jeg vil ikke anbefale noen å bryte reiserådene. I år er det derfor viktigere enn noen gang å ta medisiner, holde deg minst mulig ute og følge med på pollenvarslingen.