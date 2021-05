OPERASANGER: Adrian Angelico er til vanlig operasanger. Men da pandemien kom, begynte han å lage TikToks om blant annet samisk kultur. Foto: Privat

Bruker TikTok for å bevisstgjøre om samisk kultur

Med over 12.000 følgere bruker Adrian Angelico (38) TikTok til å spre kunnskap om samisk historie og kultur.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

– I starten postet jeg egentlig alt mulig rart, men etter hvert begynte jeg å poste fra konserter hvor jeg joiket eller hadde på meg kofte.

– Det var sånn jeg merket hvor stor interessen for samisk kultur var, sier Angelico til VG.

Adrian Angelico er operasanger til vanlig. Da pandemien brøt ut bestemte han seg for å laste ned TikTok.

Han forteller at han ble overrasket over hvor lite kunnskap folk hadde om samer i Norge.

Utforsket egen identitet

Angelico opplevde at det var veldig lite kunnskap om samisk kultur og historie, både i Norge og i verden, men at interessen for å lære var veldig stor da han la ut videoer om emnet.

– Jeg var selv i en fase hvor jeg utforsket min egen identitet og kultur. Når man har vært utsatt for fornorskning så går språket tapt, så jeg bestemte meg for at jeg ville lære meg nordsamisk, og brukte TikTok for å dele av ting jeg lærte, sier han.

Angelico er født i Tromsø, men flyttet til Oslo med familien sin i ung alder. Han oppsøker sine samiske røtter samt å lære seg språket i voksen alder.

Etter bare kort tid oppdaget han at folk fra hele verden begynte å følge han, og stilte han spørsmål om samisk kultur.

– De lurte blant annet på hvor man kunne lære seg samisk språk, så jeg begynte med live-sendinger hvor jeg deler det jeg kan, og svarer på spørsmål så godt jeg kunne, sier han og ler.

Opplever rasisme

Angelico forteller at han stort sett får gode tilbakemeldinger fra dem som følger med, men at det er noen som skriver ubehagelige kommentarer på TikTok-en hans.

– Jeg opplever sjeldent rasisme i hverdagen, men det hender innimellom når jeg tar på meg koften eller prater samisk, så kan jeg få noen negative kommentarer. Folk kan si sånt som «Dere syter hele tiden og snylter på staten», eller «Samer er imot utviklingen av det moderne samfunnet».

Angelico forteller om en episode fra 17. mai-feiringen i København han deltok på for noen år siden hvor han hadde på seg kofte, og veivet med det norske og det samiske flagget.

– Plutselig kom en dame opp til meg og sa det var det verste hun hadde sett. Hun spurte deretter om vi også krevde vårt eget land. Og da jeg svarte «nei» sa hun «det forstår jeg egentlig godt, for det er vi som betaler for dere»

– Når jeg forteller historier om hva jeg har opplevd som same blir folk overrasket. Men jeg tror at den rasismen samer opplever i Norge i dag sier mye om hvor dypt fornorskningen av samene satte sitt preg, sier Angelico.

VG har tidligere skrevet om at 3 av 4 samer har opplevd diskriminering.

Fellesskap med andre urfolk

Da Angelico begynte med TikTok kom han fort over andre mennesker som også tilhørte et urfolk, og som brukte appen for å spre kunnskap om sin bakgrunn.

– Folk bruker appen for å forklare hvorfor begreper som for eksempel indianer er problematisk. I tillegg viser de forskjellige danser og musikk, og jeg føler jeg lærer så mye om andre urfolk som for eksempel Inuittene, sier han.

– Jeg opplever nemlig at urfolk ofte har vært usynlig i samfunnet tidligere. Så deres suksess på TikTok ser jeg på som en begynnende bedring.

Han legger til at andre urfolk støtter hverandre på TikTok når de blir utsatt for hatefulle meldinger.

– Det er alltid noen snille folk som orker å svare på negative innlegg i kommentarfeltet. Også nordmenn og folk fra andre etnisiteter rundt om i verden. Det er jeg takknemlig for. For selv om det er lite negativitet, er det slitsomt å skulle stå i det.

Nysgjerrig på samisk kultur

Stort sett har responsen på videoene til Angelico positivt, og på det meste har videoene hans blitt sett av nesten 200.000 brukere fra hele verden.

– Jeg lagde en video om at samene har åtte årstider, og folk syntes det var kjempe interessant, sier han.

Angelico bruker selv TikTok for å lære om andre urfolk rundt om i verden, og synes det er gøy å lære bort om sin egen identitet.

Lagde joik til sin søster

Samisk joik er blant videoene Angelico legger ut på sin TikTok-profil.

– For meg er den samiske joiken noe av det mest unike med kulturen. Det er blant de eldste folkemusikktypene i Europa.

Joik er den tradisjonelle samiske musikkformen, og man kan si de er musikalske beskrivelser av folk, dyr eller natur.

– Jeg lagde en joik til min søster for noen år siden. Da er det ikke sånn at joiken er om min søster, men lyden av henne. Hennes musikalske navn, kan man si.

– Det er en stor ære å få en joik, sier Angelico.

Det er flere norske artister som har tatt inn joik i musikk sin. Blant dem er Marit Boine, Ella Marie Hætta Isaksen og Agnete Saba.