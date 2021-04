TALER FOR FØRSTE GANG TIL SV: – Det er historisk, sier SV-leder Audun Lysbakken om talen LO-leder Peggy Hessen Følsvik skal holde på SV-landsmøtet til helgen. Foto: Helge Mikalsen

LO-lederen klar for historisk SV-tale

For første gang i historien skal en LO-leder tale på SVs-landsmøte. Initiativet ble tatt av avdøde LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Av Bjørn Haugan

– Det var Hans-Christian som sa ja og som gledet seg til fysisk å dra på SV-landsmøtet på Hamar til helgen. Dessverre gikk det ikke slik, men jeg tar gjerne over, sier Peggy Hessen Følsvik, som i vinter måtte ta over som LO-leder etter Hans-Christian Gabrielsen.

Gabrielsen døde 9. mars, 53 år gammel.

Vi møter henne foran LO-bastionen på Youngstorget, sammen med en stolt SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er en tydelig anerkjennelse av SVs rolle i arbeiderbevegelsen. At LO ønsker å ha oss med på laget, er viktig for oss, sier han.

LO er giganten blant arbeidstakerorganisasjonene. Selv om Unio og Akademikerne for tiden har større prosentuell vekst, blir de fortsatt smågutter mot LO, som nærmer seg en million medlemmer.

LO og SV har fra før inngått formell samarbeidsavtale og har jevnlig kontaktmøter.

Valla var nær

Opp gjennom årene har folk fra LO hilst SV-landsmøtet, men det har aldri vært lederen.

NESTEN: Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla hadde bestemt seg for å tale på SV-landsmøtet i 2003, men det ble aldri noe av. Foto: Jan Petter Lynau

– Det kunne ha hendt da Gerd-Liv Valla var LO-leder, sier Følsvik:

– Hun hadde planer om å delta på SV-landsmøtet i Tromsø da hun var LO-leder. Men hun ble plutselig syk like før landsmøtet og måtte avlyse.

LO-lederen gleder seg, selv om coronasituasjonen gjør at det bare blir en digital tale lørdag.

Følsvik er Ap-er og ble nylig innvalgt i Aps sentralstyre, hvor ledende LO-topper sitter.

IKKE ENIGE: De erkjenner at de langt fra er enige i alt. Foto: Helge Mikalsen

Hun kan med andre ord ikke anklages for at flørten med SV er et signal om hennes overgang.

– Neida, men for meg som LO-leder og ikke minst kvinne, er det en glede å tale til SVs landsmøte.

– Veldig uenige

Hun nevner det med kvinne spesielt.

– Jeg synes SV har en god fornybarpolitikk og en god politikk for kvinner og likestilling.

– Hva skal du si til landsmøtet?

– Blant annet at vi har mange felles interesser og at de er et likestillingsparti. Det setter LO pris på.

De unnslår ikke et det også er saker de er veldig uenige om.

– Forholdet til EØS-avtalen er et slikt, sier Følsvik og viser til at LO er for EØS-avtalen, mens SV er mot.

– Og vi vil trappe ned oljevirksomheten raskere enn LO. Men det er helt greit med kjente og ærlige uenigheter. Det viktige er at vi skal stå sammen mot høyresiden, som bidrar til økte forskjeller her i landet, sier SV-leder Lysbakken.

– Skal bli nest størst i LO

Han sier de har satt seg et mål.

– Vi skal bli det nest største partiet i LO ved høstens valg, sier Lysbakken.

LOs siste måling fra oktober i fjor ga Ap 31,4 prosent oppslutning blant LO-medlemmene.

Sp fikk 21,3 og SV 13.

– Det er ambisiøst, men det er et godt mål, sier SV-lederen.

PÅ LAG: LO-lederen lover valgkamppenger til SV, men vil foreløpig ikke si hvor mye. Foto: Helge Mikalsen

LO har tradisjon for å gi mest valgkampstøtte til Ap, men også Sp og SV, som LO håper Ap skal danne regjering med etter stortingsvalget i september, får valgkampstøtte.

– Hvor mye det blir i år skal LO-sekretariatet innstille overfor representanskapet, som skal avgjøre nivået på sitt møte 6. mai, sier hun.

17 millioner

Foran stortingsvalget for fire år siden fikk Ap rekordhøye 10 millioner kroner av LO, fire millioner kroner mer enn i 2013.

I 2017 fikk Sp en million kroner og SV to millioner kroner.

I tillegg gir endel LO-forbund partistøtte til de tre partiene.

Samlet endte støtten fra LO og LO-forbund til de ulike partiene på 17 millioner kroner i 2017.