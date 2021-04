Corona-oppgjøret: Her får Solberg hard kritikk

Koronakommisjonen retter hard kritikk mot regjeringen for manglende beredskap og for manglende kontroll mot Grunnloven og menneskerettighetene.

Kritikken går direkte på embetsførselen til statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering.

Det kommer frem i rapporten fra professor Stener Kvinnsland og resten av Koronakommisjonen, som har vurdert alle sider ved Norges håndtering av pandemien.

– Regjeringen hadde ingen samlet vurdering av pandemi ville bety for samfunnet som helhet, sa Kvinnsland i presentasjonen.







– Vi finner ingen planer eller scenarier som tar høyde for en slik situasjon, la han til.

Det gjelder særlig den manglende beredskapen, og mangelen på utstyr, skriver kommisjonen.

Her kommer kritikken mot regjeringen, i rapportens sammendrag:

1. Manglet smittevernutstyr

«Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi. Helsedirektoratet påpekte dette både da de evaluerte sarsepidemien i 2003 og ebolautbruddet i 2015. Ingen av disse utviklet seg til å bli pandemier. Regjeringen hadde likevel ikke sørget for å bygge beredskapslager.»

Også ebolautbruddet i 2015 skjedde mens Solberg var statsminister.

På onsdagens pressekonferanse var Kvinnsland krystallklar:

– Vi mener at det er en alvorlig svikt at de likevel ikke var forberedt da pandemien kom, sa kommisjonslederen.

LEDER: Kommisjonens leder Stener Kvinnsland på pressekonferansen onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

2. Sjekket ikke menneskerettighetene

Kommisjonen mener også at regjeringen tok for lett på om de inngripende tiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene eller ikke.

Her manglet Solberg-regjeringen den rette «ryggmargsrefleksen», skriver kommisjonen:

«I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene. Det er i krisesituasjoner at risikoen er størst for at Grunnloven og menneskerettighetene blir brutt, og at borgernes rettigheter kan bli krenket. Ryggmargsrefleksen til myndighetene burde derfor vært å forsikre seg om at pandemihåndteringen skjedde innenfor de rammene som Grunnloven og menneskerettighetene setter. Det skjedde åpenbart ikke», skriver kommisjonen.

3. Regjeringen burde ha besluttet de første tiltakene

Beslutningene om å innføre de inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020

skulle vært truffet av regjeringen, ikke Helsedirektoratet. Ifølge Grunnloven § 28 skal saker av viktighet behandles i statsråd. Beslutningene om å innføre det statsministeren omtalte som «de mest inngripende tiltakene i Norge i

fredstid», berørte hele samfunnet, grep inn i borgernes rettigheter og var åpenbart en sak av viktighet.

Både helse- og omsorgsministeren og statsministeren var involvert i prosessen fram mot nedstengingen, og selv om det hastet, ville regjeringen hatt tid til å treffe vedtak i statsråd, skriver kommisjonen i rapporten.

4. Uten kontroll på importsmitte

Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020, skriver kommisjonen:

Håndteringen av pandemien har vært preget av at små beslutninger har blitt løftet oppover i forvaltningen. Denne arbeidsmåten kan ifølge kommisjonen ha påvirket muligheten regjeringen har hatt til å gjøre helhetlige vurderinger.

Da regjeringen lettet på smitteverntiltakene fram mot sommeren 2020, gjorde de mange vurderinger enkeltvis. Regjeringen vurderte ikke summen av lettelsene, og de hadde ingen plan for å håndtere økende smitte over

grensene, heter det i rapporten.

5. Pandemien rammet skjevt

At pandemien rammer skjevt, er noe myndighetene må ta hensyn til i de løpende konsekvensvurderingene, mener kommisjonen.

** Mens enkelte kommuner ikke har hatt noen smittetilfeller, har Oslo og flere

andre kommuner hatt høyt smittetrykk og inngripende tiltak i lange perioder.

** Eldre og personer med underliggende sykdommer har hatt større

risiko enn andre for alvorlig sykdom og død.

** Det har vært høye smittetall i enkelte innvandrergrupper. I noen næringer har smitterisikoen vært høy.

** I noen næringer har de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene vært betydelige, og mange er blitt permittert eller sagt opp.

** Arbeidsledigheten har vært høyest blant personer med kort utdanning, lav inntekt og blant personer som er født utenfor Norge.

** Begrensningene på sosialkontakt har vært særlig belastende for barn,

unge, institusjonsbeboere og de som bor alene.