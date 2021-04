Politiet om Kjærviks sønn: − Han har tatt betenkningstid om skyldspørsmålet

Sønnen til Tor Kjærvik er varetektsfengslet i fire uker, har Oslo tingrett bestemt.

Han er ilagt brev- og besøksforbud i fire uker, og medieforbud i to uker.

«Det er vitner med tilknytning til saken som det er viktig at kan avhøres uten at siktede har mulighet til å påvirke deres forklaringer, noe som også antas å ha betydning for å klargjøre bakgrunn og motiv for hendelsen» skriver Oslo tingrett i avgjørelsen.







Avgjørelsen ble fattet ved såkalt kontorforretning, altså uten at det ble gjennomført rettsmøte.

Politiet har tidligere bekreftet at de har beslaglagt et våpen som de mener er interessant i saken. Ifølge VGs opplysninger er det snakk om en pistol som politiet mistenker er drapsvåpenet.

– Etterforskningen har knyttet våpenet til siktede, sier politiadvokat Anne Marie Hustad i Oslo politidistrikt onsdag ettermiddag.

Mannen i 30-årene er i tillegg siktet for drapsforsøk på farens samboer som også ble vitne til at Kjærvik ble drept.

Ifølge VGs opplysninger skjøt sønnen mot samboeren, som klarte å flykte fra stedet.

PÅ JOBB: Advokaten Tor Kjærvik ble drept i sitt hjem på Røa mandag kveld denne uken. Foto: Terje Bringedal

– Betekningstid om skyldspørsmålet

Politiet bekrefter onsdag at det ikke var flere til stede da drapet skjedde, utover Kjærvik, hans samboer og sønnen.

Siktede satt tirsdag i et mange timer langt avhør på politihuset i Oslo. Han knytter seg til drapet og samtykket til fengsling, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Han har tatt betenkningstid på det, sier Hustad til VG.

Politiet er ikke ferdig med avhørene av mannen, men det vil trolig ikke bli nytt avhør av ham onsdag.

– Han samarbeider med politiet og svarer på spørsmål. Han er ikke ferdig avhørt og vi ønsker å fortsette å avhøre ham, sier Hustad.

Det var like etter klokken 21 mandag kveld at politiet fikk melding om en skyteepisode i Tor Kjærviks bolig på Røa i Oslo.

Det ble forsøkt å gi livreddende førstehjelp, men det ble raskt konstatert at Kjærvik var død.

Hans sønn ble pågrepet i nærheten av åstedet kort tid etterpå etter selv å ha meldt seg for politiet.

Saken oppdateres