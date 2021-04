LÅVETREFF: Hans Kristian Gaarder var bosatt i Gran kommune og arrangerte flere møter på «Kulturlåven» på eiendommen sin. Foto: Harald Henden

Derfor åpner ikke politiet etterforskning av låvetreffet

Politiet starter ikke etterforskning av låvetreffet hos avdøde Hans Kristian Gaarder i palmehelgen. Gran kommune er forundret.

Hans Kristian Gaarder arrangerte et møte på sin eiendom mens Gran kommune var omfattet av strenge coronatiltak.

Gaarder døde 5. april, og ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde han av covid-19. En kvinne i 70-årene fra Gran som deltok på arrangementet er også død med corona. Etter det VG kjenner til er det nå 16 smittetilfeller som følge av låvetreffet.

Gaarder hadde i forkant invitert til låven både 26. og 27. mars, men det er usikkert om det siste ble gjennomført. Kommunen gikk til politianmeldelse av arrangementene, men Innlandet politidistrikt har nå konkludert med at de ikke skal starte etterforskning.

Ni kommuner berørt etter låvetreffet Til sammen ni kommuner er berørt etter låvetreffet hos Hans Kristian Gaarder i palmehelgen: Gran, Jevnaker, Asker, Våler i Østfold, Moss, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Oslo.

Etter det VG kjenner til har nå 16 personer testet positivt som følge av arrangementet.

To deltagere fra Gran er døde og har i ettertid fått påvist covid-19. Det gjelder en kvinne i 70- årene, i tillegg til møtearrangøren Hans Kristian Gaarder.

Med seks smittetilfeller ser foreløpig Jevnaker ut til å være den kommunen som har fått mest smitte. Kommunen tror en coronasmittet mann i 80-årene, en kvinne i 70-årene og en kvinne i 50-årene, deltok på arrangementet. Tre av den yngste kvinnens nærkontakter er også smittet.

I Asker er det påvist smitte hos én deltager, samt en nærkontakt av denne personen.

En mann fra Våler skal ha testet positivt, i tillegg til hans nærkontakt, en kvinne fra Moss.

Torsdag ble det kjent at kommune Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik nå har smittetilfeller og/eller folk i karantene der opphavet kan spores tilbake til låvetreffet: I Østre Toten er det foreløpig to smittede og 10 personer er i karantene. I Vestre Toten er fem i karantene. Gjøvik har to smittede, en beboer og en ansatt på Haugtun omsorgssenter. 70 er i karantene.

En person hjemmehørende Oslo er bekreftet deltager, men er ikke testet. Vis mer

– Etter å ha gått nøye gjennom forskriftene, er konklusjonen at dette var private sammenkomster i et privat hjem og ikke offentlige arrangementer. Det er derfor ikke grunnlag for etterforskning, sier politiadvokat Elena Lindstad ved Innlandet politidistrikt.

Møtet 26. mars hadde navnet «Trump, Biden og veien videre for USA og verden» og kostet 150 kroner å delta på. Gaarder la i forkant ut denne teksten på sin nettside:

«Presentasjonen kommer til å bli holdt av Hans Gaarder, med kommentarer og innspill fra salen underveis.

Informativt – Spennende – Aktuelt!

Etterpå blir det uformelt samvær i Låven.

Bill. kr 150,- i døren.»

FORUNDRET: – Møtet var kunngjort på nettet, det ble operert med inngangspenger og noen av deltagerne har sagt at de var invitert med av andre som har vært på lignende møter i låven flere ganger, sier rådmann Torbjørn Hansen i Gran kommune. Foto: Gran kommune

Overrasket

– Vi er overrasket og forundret over at dette blir tolket som noe annet enn et offentlig arrangement. Ut fra vår vurdering er dette et arrangement, sier rådmann Torbjørn Hansen i Gran kommune.

– Vi mener at selv om det foregikk på en privat eiendom, er det tydelig at møtevirksomheten i det bygget var et arrangement. Vi er forundret over konklusjonen, men tar det til etterretning og kommer ikke til å gjøre noe mer med dette, sier Hansen.

Politiadvokat Elena Lindstad forklarer at det muligens kunne vært tolket annerledes dersom flere enn Gaarder var med å arrangere møtet.

– Men våre undersøkelser har ikke avdekket at det var flere enn han som sto bak. Vi har også hatt med i vurderingen av arrangøren er død, men det har ikke hatt noe å si for vår konklusjon, sier politiadvokaten.

– Noen kommuner har hatt egne forskrifter med forbud om private sammenkomster, men Gran kommune hadde ikke det på dette tidspunktet Det var derfor de nasjonale retningslinjene som gjaldt, og der er det ikke grunnlag for etterforskning av en sammenkomst i et privat hjem, sier Lindstad.

– KREVENDE: – Kampen mot covid er tillitsbasert, sier ordfører Randi Eek Thorsen, og oppfordrer alle til å samarbeide i smittesporingsarbeidet. Foto: Harald Henden

Det har vært stor usikkerhet rundt antallet som var til stede på Gaarders arrangement 26. mars, men kommunen tror nå det dreier seg om mellom 10 og 20 personer.

Kommuneoverlege Are Løken i Gran kommune har tidligere beskrevet smittesporingen etter Gaarders arrangement som krevende:

– Vi kjenner til at miljøet han er en del av har benektet at covid-19 er en reell sykdom og at corona utgjør en trussel for samfunnet.

Ordfører sier Randi Eek Thorsen (Ap) har uttalt til VG at vi som samfunn må møte ulike tanker og holdninger med åpenhet, men samtidig prøve å få frem så god og etterprøvbar informasjon vi kan – så konspirasjonsteoriene ikke utvikler seg.

– Vi ser jo hvor ekstremt vellykket dette TISK-arbeidet er, og det gjør at vi ikke føler oss så utrygge når vi får smittetilfeller i vår kommune. Men du skal ikke ha veldig mange som boikotter det før det blir alvorlig, sier Eek Thorsen.