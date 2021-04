FHI om å utsette andre vaksinedose: − Haster litt

Lenger intervall mellom vaksinedosene vil gjøre at flere får vaksine raskere. Men det er fortsatt ikke innført.

I dag settes første og andre dose av Pfizer-vaksinen med seks ukers mellomrom. FHI har i flere uker vurdert å utvide til tre måneder slik at flere kan få første vaksinestikk før. Det er ennå ikke gjort. Og i mellomtiden får tusenvis av nordmenn tilbud om andre vaksinedose.

På tirsdag sa Preben Aavitsland til VG at de jobber med saken, men at utfordringen er at det blir en stor jobb for kommunene å booke om timer som allerede er avtalt.

– Siden tirsdag har tusenvis fått første dose og dermed tilbud om dose to. Burde dere ikke bestemme dere fortest mulig?

– Jo, det kan du si og det haster litt. Vi er i dialog med departementet om en endelig beslutning om det spørsmålet. Så fort vi har tatt en endelig beslutning om å forlenge intervallet til 12 uker, så skal vi fort kommunisere det til kommunene så de kan innføre det så fort som mulig, svarer Aavitsland nå.

Å forlenge intervallet til 12 uker er aktuelt fordi tall fra flere land viser at de som er vaksinerte med Pfizer og Moderna ikke smitter andre. I tillegg er de eldste vaksinert, som antagelig har best effekt av å få begge dosene kort tid etter hverandre.

Det er nå denne endringen ville fått ordentlig effekt, fordi man i sommer vil ha vaksiner nok i hopetall.

TOMMEL OPP: Den britiske statsministeren Boris Johnson etter vaksinering i mars. I Storbritannia har de hele veien hatt tre måneders intervall mellom dosene for å sørge for at flest mulig briter ble beskyttet. Foto: Frank Augstein / PA Wire

Scenario: Mulig å åpne opp mer

– For dem som allerede har fått time, er det komplisert å sende ut en SMS om ny time?

– Det vil nok variere litt fra kommune til kommune, men jeg tror nok hvis man ønsker å ombooke de som har fått en time, skal det la seg gjøre, men det blir en kjempesvær jobb, for det er snakk om flere hundre tusen, svarer han.

Overlegen tror derfor en mulighet er å la folk beholde sin time og heller la dette utvidede intervallet gjelde for dem som blir vaksinert nå og fremover.

FHIs egne analyser: Lønner seg

FHI har tidligere regnet på hva som ville skje hvis man utvidet intervallet for mRNA-vaksinene, og ikke bruker vektor-vaksinene. De fant ut at å øke intervallet i så fall kan gi «betydelig færre innleggelser og infeksjoner det neste året», og gjøre at man kan åpne samfunnet noe raskere.

Det er fordi mRNA-vaksinene har en større beskyttelse etter første dose.

– Flere utfordringer

FHI-kollega Sara Watle Viksmoen sier det blir mye jobb for kommunene å booke om:

– Hvis man skal endre på innkallinger som allerede er avtalt, innebærer det ganske mye merarbeid for kommunene. I tillegg har de som allerede har mottatt første dose fått time til andre dose, og da med en forhåpning om å få den dosen seks uker senere, utdyper overlegen, som er instituttets ekspert på vaksineeffekt.

– Men bør dere ikke skjære gjennom og innføre det uansett?

– Det er flere utfordringer. Det ene er at en utvidelse av intervallet mellom dosene ikke nødvendigvis er medisinsk forsvarlig for alle risikogrupper. Dette ser vi på nå. Det andre er at kommunene har kommet ulikt langt i vaksinasjonen av risikogruppene. En eventuell utvidelse av intervallet mellom dosene må gjøres på samme tidspunkt i alle kommuner, og da kan det ikke innføres før vi nasjonalt har kommet til den gruppen det anbefales for.

– Kan man ikke ta høyrisikogruppene først, og så si resten 12 uker?

– Jo, det er en teoretisk mulighet, men da er spørsmålet igjen hvordan man gjør det i praksis. Vi har nå anbefalt tre/fireukers intervall for personer med alvorlig svekket immunforsvar og 6-ukers intervall for alle andre, og vi ser at det har vært vanskelig å gjennomføre to ulike vaksinasjonsregimer i kommunene.