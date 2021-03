I AVHØR: Politiet har startet avhøret av statsminister Erna Solberg, får VG bekreftet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Statsminister Erna Solberg har vært i politiavhør

Erna Solberg har tidligere sagt hun burde stoppet bursdagsfeiringen sin på Geilo i vinterferien, der en rekke familiemedlemmer deltok. Nå er hun avhørt i saken.

Av Eiliv Frich Flydal

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiet har startet avhøret av statsminister Erna Solberg om sammenkomsten på Geilo i vinterferien, der det var en rekke personer tilstede. Det bekrefter påtaleansvarlig i området Buskerud for Sør-øst politidistrikt, Per Morten Sending, til VG.

– Et avhør er ikke gjennomført før man har fått svar på alle spørsmål, skriver det ut og det gjennomleses og godkjennes. Der er vi ikke ennå, sier Sending til VG.

Politiet håper å gjøre ferdig etterforskningen denne uken.

Risikerer bot på 20.000 kroner

Bøter for brudd på corona-forskrifter og smittevernloven ligger på opp til 20.000 kroner.

les også Inge (26) vil betale sin corona-bot: - Loven skal gjelde for alle

VG har spurt statsministerens kontor om Solberg har startet avhør. Statssekretær Rune Alstadsæter svarer til VG at de ikke vil kommentere fortløpende på etterforskningen.

Solberg deltar i dag i avdøde LO-leder Hans-Christian Gabrielsens begravelse.

Det var i forrige uke at politiet iverksatte etterforskning knyttet til mulig brudd på smittevernforskriften i forbindelse med to private samlinger for å feire statsminister Erna Solbergs 60-års dag på Geilo.

PÅ FERIE: Erna Solberg og Sindre Finnes på Geilo. Bilde hentet fra hennes Instagram. Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat

Politiet ønsker ikke å gå i detaljer om avhør av andre personer enn Solberg og ektemannen Sindre Finnes i saken.

Det er så langt ikke tatt ut siktelser.

VG fikk i går fått opplyst av Sindre Finnes at hverken han eller Solberg har anskaffet advokat. Finnes ble avhørt i går.

Beklaget

I et lengre Facebook-innlegg skrev Erna Solberg selv om feilene hun begikk på fjellet, blant annet da de var 14 familiemedlemmer i én leilighet på hotellet:

– Det er fire for mange. Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det, og kan bare si beklager, skrev Solberg.

Det var NRK som avslørte at Solberg og ektemannen samlet flere familier til fjells i vinterferien. Ifølge Solbergs egen redegjørelse på Facebook var de flere enn ti stykker for å spise middag sammen to kvelder på rad på Geilo.

les også Tilliten til Solberg faller

Saken vakte stor oppsikt og sinne blant mange nordmenn som har jobbet hardt for å følge lover og regler det siste året og avlyst egne arrangementer.

Fredag 25. februar hadde Solberg-familien bestilt bord på restauranten Hallingstuene. Til sammen 13 personer var til stede. Ifølge statsministeren selv var de fordelt på tre ulike bord, og satt med god avstand. «Vi trodde at denne middagen var innenfor regelverket, men det var det ikke», skriver statsministeren, som ikke selv var til stede på denne middagen fordi hun var på Ullevål sykehus.

Lørdag 26. februar var Erna Solberg og 13 familiemedlemmer (totalt 14) samlet i en leilighet for å spise sushi. «Planen var at alle skulle komme og forsyne seg, og så fordele seg på de to leilighetene igjen. Men istedenfor ble alle værende i vår leilighet», skriver statsministeren.

Samme helg som Solberg var på Geilo-ferie, vekket det stor oppsikt da Høyre-ordfører Torger Dahl i Molde gikk hardt ut mot Oslos håndtering av smittesituasjonen. Saken skapte stor oppsikt da det viste seg at Dahl hadde hatt fire telefonsamtaler med Statministerens kontor samme helg.